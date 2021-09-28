Україна вимагатиме поширення енергетичного законодавства ЄС на "Північний потік-2", - віцепрем'єр Стефанішина
Для України, яка у питаннях енергетики та енергетичної безпеки дотримується всіх вимог так званого 3-го Енергетичного пакету ЄС, принципово важливо, щоб цих спільних правил дотримувалися всі учасники газового ринку на території ЄС, включаючи операторів газопроводу "Північний потік -2".
Про це у Брюсселі під час зустрічі з пресою за підсумками дводенного візиту до Євроінституцій у межах підготовки майбутнього саміту Україна-ЄС заявила Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я точно можу підтвердити, що в ході саміту ці питання будуть обговорюватися. Це стосується не лише конкретного трубопроводу "Північний потік - 2". Ми вважаємо, що це питання енергетичної безпеки й енергетичної незалежності всієї Європи", - сказала Стефанішина.
"Для нас, як для країни, умови енергетичної діяльності якої повністю відповідають вимогам 3-го енергетичного пакету ЄС, важливо, щоб усі гравці, шо хочуть працювати на ринку Європейського Союзу, відповідали цим вимогам. Це наша категорична позиція, яку ми будемо відстоювати на саміті, і відповідно, будемо наполягати, щоб це було відображено у спільній декларації", - додала представниця українського уряду.
Нагадаємо, 23-й саміт Україна-ЄС цьогоріч відбудеться 12 жовтня у Києві.
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Як ви вже дістали , Поліграф Поліграфичі ! Ну відбереш , і що далі ? Хто буде керувати тими заводами , знову держава ,, тобто знову будуть тягти з тих заводів все що хочеш , і всі кому не ліньки . Общее ж ,тобто нічиє , то чому ж і не поживитися . Це в Ахметки чи Бєні страшно щось стибрити , бо є ризик бути закопаним в землю , живцем ,, а в держави можна .
Олігархів достатньо відгородити від влади і заставити сплачувати податки , в повній мірі .
На мою думку олігарх це людина, яка з нуля побудувала свій бізнес і працює в державі і на державу. А не так як твій Ахметка - обікрав шахтарів, розв'язав війну на Дамбасє і тепер кує дешеві пательні в Італіі, а в Німеччині платить шахтарям по 10 тис марок. При тому, що в Україні закриває атомні станції, піднімає ціни на енергоносії. І завдяки розграбуванню населення має великий вплив на все і всіх в державі. Таким треба пожиттєвий строк у Жовтих Водах. Вони по іншому не розуміють. А державними та стратегічними підприємствами повинна займатись держава.
Не бачу причин відбирати -у Ахметова наприклад ,заводи , він дає роботу і хороші зарплати , сотням тис людей . До того ж , його заводи працюють в рази ефективніше , ніж якби вони були державними .
А ти свої совкові замашки - атабрать і падєліть , запхай собі в гузно , пролєтарій бл ..
Документы, запрещающие ведение ответного огня - отменены.
На Северный поток-2 распространяется законодательство ЕС это факт. Недавно немецкий суд еще раз подтвердил, отклонив иск российких марионеток.
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Во блин какие оказывается "скрепы духовные" бывают
Европа намерена объявить России «газовую войну», чтобы обезопасить своих свое население от ценовых колебаний на мировых рынках, которые угрожают энергетической независимости ЕС. Об этом пишет британское издание The Times.
По его информации, план состоит в том, чтобы установить потолок цен на газ в большинстве стран континента в ответ на ограничение экспортных поставок из России, которые служит первопричиной осеннего взлета стоимости энергоресурсов.
Также Мадрид призвал европейских задуматься о создании новых стратегических запасов углеводородов, которые можно будет распечатать при дефиците поставок со стороны внешних производителей.
Евросоюзу необходимо действовать сплоченно, чтобы не зависеть от их прихотей газодобывающих государств, поэтому членам ЕС нужно объединить покупательную способность и приобрести стратегические запасы голубого топлива единым блоком, говорится в документе.
Цены на газ на континенте с 2020 года растут и бьют рекорды из-за низкого уровня запасов газа в европейских хранилищах.
Правительства Испании, Италии и Франции, чтобы защитить домовладельцев от резкого роста расходов на электричество и отопление зимой, ограничили цены и субсидии.
Другое дело, что по настоянию Еврокомиссии большинство долгосрочных контрактов (83% в случае Газпрома) привязаны к спотовой цене на газ с лагом 6-9 месяцев. Вот зимой европейцы (кроме самых умных, сохранивших привязку к нефти, которая тоже растет, но совсем не так) и будут платить большей частью по нынешним паническим ценам.
К слову, Газпрому сейчас выгодно не запускать СП-2, так как его ввод в строй обрушит цены на споте. Вот такая загогулина выходит.
Как Вы правильно отметили, агрессорский газ Украина уже 5 лет героически не покупает. Вместо него она использует "европейский реверсный газ", который является тем же самым агрессорским газом, но очищенным от агрессорства путем приобретения его европейскими трейдерами. Кстати, одного из таких евротрейдеров основал а Швейцарии сам "Нафтогаз". Эти евротрейдеры перепродают бывший агрессорский газ обратно Украине. По факту, он и не покидает ее территорию. Но перепродают они его вам, естественно, не по той цене, по которой они его купили у Газпрома, а с некой наценкой, которой они делятся с украинскими официальными и неофициальными лицами, участвующими в этом процессе.
Все просто!