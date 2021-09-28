Україна вимагатиме поширення енергетичного законодавства ЄС на "Північний потік-2", - віцепрем'єр Стефанішина

Для України, яка у питаннях енергетики та енергетичної безпеки дотримується всіх вимог так званого 3-го Енергетичного пакету ЄС, принципово важливо, щоб цих спільних правил дотримувалися всі учасники газового ринку на території ЄС, включаючи операторів газопроводу "Північний потік -2".

Про це у Брюсселі під час зустрічі з пресою за підсумками дводенного візиту до Євроінституцій у межах підготовки майбутнього саміту Україна-ЄС заявила Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я точно можу підтвердити, що в ході саміту ці питання будуть обговорюватися. Це стосується не лише конкретного трубопроводу "Північний потік - 2". Ми вважаємо, що це питання енергетичної безпеки й енергетичної незалежності всієї Європи", - сказала Стефанішина.

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"Для нас, як для країни, умови енергетичної діяльності якої повністю відповідають вимогам 3-го енергетичного пакету ЄС, важливо, щоб усі гравці, шо хочуть працювати на ринку Європейського Союзу, відповідали цим вимогам. Це наша категорична позиція, яку ми будемо відстоювати на саміті, і відповідно, будемо наполягати, щоб це було відображено у спільній декларації", - додала представниця українського уряду.

Нагадаємо, 23-й саміт Україна-ЄС цьогоріч відбудеться 12 жовтня у Києві.