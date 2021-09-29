Разумков: Из политики уходить не собираюсь
В случае отставки с поста председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков собирается продолжить политическую карьеру.
Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
На вопрос, хочет ли он остаться в политике в случае отставки, Разумков ответил так: "100%. Мне нравится моя работа и в качестве народного депутата, и в качестве председателя Верховной Рады. Я буду работать. Я останусь в политике и буду дальше двигаться. Я точно буду двигаться дальше, потому что мы не выполнили еще тех обещаний, которые давали в 2019 году".
Разумков подчеркнул, что будет продолжать политическую деятельность несмотря на возможное противодействие оппонентов. Кто именно может ему помешать, председатель ВР при этом не уточнил.
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Холодный, умный и циничный подонок из младорыгов!
такие раньше шли в комсомольские руководители, а потом в 90-х в первых рядах разворовывали страну.
В українській політиці вистачає таких, як ти.
Тільки й думати треба, як вас з неї випхати, а то лізете, як таргани.
Ти намагаєшся робити гарну міну, Дімусік наш ненаглядний, але виходить в тебе не дуже. Кисленько і не переконливо. Що ж там за чорна кішка між вами пробігла ? І яке нове нещастя твої корєша (сорі, але як є) тулитимуть на твоє місце ?