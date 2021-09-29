РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4771 посетитель онлайн
Новости
5 354 20

Разумков: Из политики уходить не собираюсь

Разумков: Из политики уходить не собираюсь

В случае отставки с поста председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков собирается продолжить политическую карьеру.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

На вопрос, хочет ли он остаться в политике в случае отставки, Разумков ответил так: "100%. Мне нравится моя работа и в качестве народного депутата, и в качестве председателя Верховной Рады. Я буду работать. Я останусь в политике и буду дальше двигаться. Я точно буду двигаться дальше, потому что мы не выполнили еще тех обещаний, которые давали в 2019 году".

Разумков подчеркнул, что будет продолжать политическую деятельность несмотря на возможное противодействие оппонентов. Кто именно может ему помешать, председатель ВР при этом не уточнил.

Читайте: У меня нет конфликта с партией "Слуга народа", - Разумков

Автор: 

ВР (29240) отставка (3153) Разумков Дмитрий (1520)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Выглядит нормальным???
Холодный, умный и циничный подонок из младорыгов!
такие раньше шли в комсомольские руководители, а потом в 90-х в первых рядах разворовывали страну.
показать весь комментарий
29.09.2021 02:03
+9
Судя по всегда самодовольному виду он метит на самую верхушку. Не удивлюсь если он выдвинет себя в президенты.
показать весь комментарий
29.09.2021 01:11
+4
Я так чекаю на те, коли ж Янелохоєрмак скинуть цього лупоокого, бо він з колишньої «дрім тім» останній залишився. Розумков дуже допоміг Янелоху перемогти на виборах, тому це мале мстиве жабеня обов'язково повинен його знищити на політичному шляху. Совково-расєйська стратегія:бий своїх, щоб чужі боялись.
показать весь комментарий
29.09.2021 02:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Разумков кстати выглядит одним из плюс минус нормальных, среди всей этой братвы. Ну так, по взгляду со стороны
показать весь комментарий
29.09.2021 00:59 Ответить
Выглядит нормальным???
Холодный, умный и циничный подонок из младорыгов!
такие раньше шли в комсомольские руководители, а потом в 90-х в первых рядах разворовывали страну.
показать весь комментарий
29.09.2021 02:03 Ответить
100 %
показать весь комментарий
29.09.2021 05:56 Ответить
100% волк в овечьей шкуре, в разгар карантина протащивший закон про работу своих ломбардов, в то время как люди теряли бизнес по всей стране...
показать весь комментарий
29.09.2021 08:17 Ответить
На заре своей политической карьерьі Порошенко прошел через рядьі младорьігов , есть хорошее фото , где Азиров ведет под ручку толстенького Пецу на обьединительньій сьезд ПР.
показать весь комментарий
29.09.2021 08:15 Ответить
ты гонишь - педро и есть отец-основатель рыгов и неизвестно еще кто кого ведет под ручку)
показать весь комментарий
29.09.2021 08:19 Ответить
Без кресла спикера, в которое ему подарило судьбоносное решение сговора олигархов усадить в презы Буратино, Разумков станет снова просто умным и хитрым депутатом, ну если Ахметов не поручит Савику его раскручивать , как Гройсмана .
показать весь комментарий
29.09.2021 05:22 Ответить
Казаться не есть им быть
показать весь комментарий
29.09.2021 07:36 Ответить
У него только один плюс,среди этого всего офигевшего от власти зеленого офисного планктона Разумков старается не нарушать законы и регламент парламента.На регламент работы парламента его предшественники вообще болт забивали. Но еще все равно уберут слишком умный и себе на уме.
показать весь комментарий
29.09.2021 08:11 Ответить
ха, от мАлАдое дарование ... та из политики не уходят !!! из нее или выносят или вышвыривают !!!
показать весь комментарий
29.09.2021 00:59 Ответить
Судя по всегда самодовольному виду он метит на самую верхушку. Не удивлюсь если он выдвинет себя в президенты.
показать весь комментарий
29.09.2021 01:11 Ответить
Я так чекаю на те, коли ж Янелохоєрмак скинуть цього лупоокого, бо він з колишньої «дрім тім» останній залишився. Розумков дуже допоміг Янелоху перемогти на виборах, тому це мале мстиве жабеня обов'язково повинен його знищити на політичному шляху. Совково-расєйська стратегія:бий своїх, щоб чужі боялись.
показать весь комментарий
29.09.2021 02:15 Ответить
смешной мальчик
показать весь комментарий
29.09.2021 02:29 Ответить
Канешна не хочет уходить от такой кормушки а из соросят такие политики как из члена молоток!!!!!
показать весь комментарий
29.09.2021 05:36 Ответить
А ломбарды - это его хобби?
показать весь комментарий
29.09.2021 07:44 Ответить
так кто же от такой корытки уходит
показать весь комментарий
29.09.2021 07:52 Ответить
Та можеш іти.
В українській політиці вистачає таких, як ти.
Тільки й думати треба, як вас з неї випхати, а то лізете, як таргани.

Ти намагаєшся робити гарну міну, Дімусік наш ненаглядний, але виходить в тебе не дуже. Кисленько і не переконливо. Що ж там за чорна кішка між вами пробігла ? І яке нове нещастя твої корєша (сорі, але як є) тулитимуть на твоє місце ?
показать весь комментарий
29.09.2021 08:31 Ответить
Конечно самые большие барыши у корупционеров только от политики.
показать весь комментарий
29.09.2021 08:40 Ответить
Ломбардному барыге не место в политике и в Раде. Гнать паршивой метлой продажную шкуру!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.09.2021 09:29 Ответить
Из политики уходить не собираюсь. -Естественно. Продажа сданных в ломбард старушками колечек копейки. Доить Коломойского, Пинчука и примкнувшего к ним Ахметова - миллионы.
показать весь комментарий
29.09.2021 09:46 Ответить
 
 