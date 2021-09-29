Разумков: Из политики уходить не собираюсь

В случае отставки с поста председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков собирается продолжить политическую карьеру.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

На вопрос, хочет ли он остаться в политике в случае отставки, Разумков ответил так: "100%. Мне нравится моя работа и в качестве народного депутата, и в качестве председателя Верховной Рады. Я буду работать. Я останусь в политике и буду дальше двигаться. Я точно буду двигаться дальше, потому что мы не выполнили еще тех обещаний, которые давали в 2019 году".

Разумков подчеркнул, что будет продолжать политическую деятельность несмотря на возможное противодействие оппонентов. Кто именно может ему помешать, председатель ВР при этом не уточнил.

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