РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9964 посетителя онлайн
Новости
1 651 7

У меня нет конфликта с партией "Слуга народа", - Разумков

У меня нет конфликта с партией

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у него нет конфликта ни с партией "Слуга народа", ни с ее парламентской фракцией.

Об этом политик сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня нет конфликта с партией ("Слуга народа" - ред.) и фракцией", - отметил глава ВР.

Отвечая на вопрос, есть ли у него конфликт с вице-спикером Русланом Стефанчуком, Дмитрий Разумков сказал: "Желание некоторых коллег получить те или иные должности - это тоже нормально. Я думаю, что лучше спросить это у Руслана Стефанчука".

Разумков также сообщил, что пока не получил приглашение на выездное заседание фракции "Слуга народа", которое состоится в Трускавце.

"По состоянию на сегодня меня не пригласили. Я видел позицию Давида Георгиевича (Арахамии, руководителя фракции - ред.), что меня не пригласили, потому что я внефракционный народный депутат. Это действительно так. В прошлый раз (в 2019 году - ред.) я был депутатом, поэтому ездил ", - сказал спикер парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" не собирает подписи за отставку Разумкова: нужно это обговорить на фракции, а не переписываться постами в Facebook, - Кравчук

Он добавил, что не отказал бы, если бы такое приглашение поступило.

Комментируя информацию о том, что на выездном заседании фракции может решаться вопрос о его отзыве с должности руководителя парламента, Разумков сказал: "Судьба спикера может решаться где угодно, но решать все будет Верховная Рада".

Читайте: Корниенко о том, почему Разумкова не позвали в Трускавец: Это не свадьба. Спецприглашений не будет

Автор: 

Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2630)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну нет так нет.

У рябошапки с гончаруком тоже не было конфликтов. А теперь поют что обманом вовлекли их в преступную клику. А богдан так вообще жертва режима.
показать весь комментарий
28.09.2021 23:42 Ответить
Мы говорим Рзумков-подразумеваем Украина....Изворотливый ,непорядочный,пытается натянуть одеяло на себя.Пастух без стада.
показать весь комментарий
28.09.2021 23:43 Ответить
знайдеться і під нього регіАнальне стадо... Таких там вистачає.
показать весь комментарий
28.09.2021 23:50 Ответить
"У меня нет конфликта с партией "Слуга народа", - Разумков"
_Зато у слуг урода есть.
показать весь комментарий
28.09.2021 23:47 Ответить
Он добавил, что не отказал бы, если бы такое приглашение поступило. Источник:
показать весь комментарий
28.09.2021 23:48 Ответить
Разумков: Олигархов среди моих друзей, к счастью, нет.-Сироту может обидеть каждый.
показать весь комментарий
29.09.2021 00:02 Ответить
 
 