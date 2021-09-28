"У меня нет конфликта с партией "Слуга народа", - Разумков"

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у него нет конфликта ни с партией "Слуга народа", ни с ее парламентской фракцией.

Об этом политик сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня нет конфликта с партией ("Слуга народа" - ред.) и фракцией", - отметил глава ВР.

Отвечая на вопрос, есть ли у него конфликт с вице-спикером Русланом Стефанчуком, Дмитрий Разумков сказал: "Желание некоторых коллег получить те или иные должности - это тоже нормально. Я думаю, что лучше спросить это у Руслана Стефанчука".

Разумков также сообщил, что пока не получил приглашение на выездное заседание фракции "Слуга народа", которое состоится в Трускавце.

"По состоянию на сегодня меня не пригласили. Я видел позицию Давида Георгиевича (Арахамии, руководителя фракции - ред.), что меня не пригласили, потому что я внефракционный народный депутат. Это действительно так. В прошлый раз (в 2019 году - ред.) я был депутатом, поэтому ездил ", - сказал спикер парламента.

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Он добавил, что не отказал бы, если бы такое приглашение поступило.

Комментируя информацию о том, что на выездном заседании фракции может решаться вопрос о его отзыве с должности руководителя парламента, Разумков сказал: "Судьба спикера может решаться где угодно, но решать все будет Верховная Рада".

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