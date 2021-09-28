У мене немає конфлікту з партією "Слуга народу", - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у нього немає конфлікту ані з партією "Слуга народу", ані з її парламентською фракцією.

Про це політик сказав в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У мене немає конфлікту з партією ("Слуга народу" - ред.) і фракцією", - зазначив голова ВР.

Відповідаючи на запитання, чи є в нього конфлікт із віцеспікером Русланом Стефанчуком, Дмитро Разумков сказав: "Бажання деяких колег отримати ті чи інші посади - це теж нормально. Я думаю, що краще запитати це у Руслана Стефанчука".

Разумков також повідомив, що наразі не отримав запрошення на виїзне засідання фракції "Слуга народу", яке відбудеться у Трускавці.

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"Станом на сьогодні мене не запросили. Я бачив позицію Давида Георгійовича (Арахамії, керівника фракції - ред.), що мене не запросили, тому що я є позафракційним народним депутатом. Це дійсно так. Минулого разу (у 2019 році — ред.) я ще був депутатом, тому їздив", - сказав спікер парламенту.

Він додав, що не відмовив би, якби таке запрошення надійшло.

Коментуючи інформацію про те, що на виїзному засіданні фракції може вирішуватися питання щодо його відкликання з посади керівника парламенту, Разумков сказав: "Доля спікера може вирішуватися де завгодно, але вирішувати все буде Верховна Рада".