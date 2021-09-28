У мене немає конфлікту з партією "Слуга народу", - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у нього немає конфлікту ані з партією "Слуга народу", ані з її парламентською фракцією.
Про це політик сказав в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У мене немає конфлікту з партією ("Слуга народу" - ред.) і фракцією", - зазначив голова ВР.
Відповідаючи на запитання, чи є в нього конфлікт із віцеспікером Русланом Стефанчуком, Дмитро Разумков сказав: "Бажання деяких колег отримати ті чи інші посади - це теж нормально. Я думаю, що краще запитати це у Руслана Стефанчука".
Разумков також повідомив, що наразі не отримав запрошення на виїзне засідання фракції "Слуга народу", яке відбудеться у Трускавці.
"Станом на сьогодні мене не запросили. Я бачив позицію Давида Георгійовича (Арахамії, керівника фракції - ред.), що мене не запросили, тому що я є позафракційним народним депутатом. Це дійсно так. Минулого разу (у 2019 році — ред.) я ще був депутатом, тому їздив", - сказав спікер парламенту.
Він додав, що не відмовив би, якби таке запрошення надійшло.
Коментуючи інформацію про те, що на виїзному засіданні фракції може вирішуватися питання щодо його відкликання з посади керівника парламенту, Разумков сказав: "Доля спікера може вирішуватися де завгодно, але вирішувати все буде Верховна Рада".
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У рябошапки с гончаруком тоже не было конфликтов. А теперь поют что обманом вовлекли их в преступную клику. А богдан так вообще жертва режима.
_Зато у слуг урода есть.