Разумков: З політики йти не збираюся
У разі відставки з поста голови Верховної Ради Дмитро Разумков збирається продовжити політичну кар'єру.
Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
На запитання, чи хоче він залишитися в політиці в разі відставки, Разумков відповів так: "100%. Мені подобається моя робота і як народного депутата, і як Голови Верховної Ради. Я буду працювати. Я залишуся в політиці і буду далі рухатися. Я точно буду рухатися далі, тому що ми не виконали ще тих обіцянок, які давали в 2019 році".
Разумков наголосив, що продовжуватиме політичну діяльність попри можливу протидію опонентів. Хто саме може йому завадити, голова ВР при цьому не уточнив.
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Холодный, умный и циничный подонок из младорыгов!
такие раньше шли в комсомольские руководители, а потом в 90-х в первых рядах разворовывали страну.
В українській політиці вистачає таких, як ти.
Тільки й думати треба, як вас з неї випхати, а то лізете, як таргани.
Ти намагаєшся робити гарну міну, Дімусік наш ненаглядний, але виходить в тебе не дуже. Кисленько і не переконливо. Що ж там за чорна кішка між вами пробігла ? І яке нове нещастя твої корєша (сорі, але як є) тулитимуть на твоє місце ?