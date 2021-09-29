Разумков: З політики йти не збираюся

У разі відставки з поста голови Верховної Ради Дмитро Разумков збирається продовжити політичну кар'єру.

Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

На запитання, чи хоче він залишитися в політиці в разі відставки, Разумков відповів так: "100%. Мені подобається моя робота і як народного депутата, і як Голови Верховної Ради. Я буду працювати. Я залишуся в політиці і буду далі рухатися. Я точно буду рухатися далі, тому що ми не виконали ще тих обіцянок, які давали в 2019 році".

Разумков наголосив, що продовжуватиме політичну діяльність попри можливу протидію опонентів. Хто саме може йому завадити, голова ВР при цьому не уточнив.

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