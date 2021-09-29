УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6839 відвідувачів онлайн
Новини
5 354 20

Разумков: З політики йти не збираюся

Разумков: З політики йти не збираюся

У разі відставки з поста голови Верховної Ради Дмитро Разумков збирається продовжити політичну кар'єру.

Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

На запитання, чи хоче він залишитися в політиці в разі відставки, Разумков відповів так: "100%. Мені подобається моя робота і як народного депутата, і як Голови Верховної Ради. Я буду працювати. Я залишуся в політиці і буду далі рухатися. Я точно буду рухатися далі, тому що ми не виконали ще тих обіцянок, які давали в 2019 році".

Разумков наголосив, що продовжуватиме політичну діяльність попри можливу протидію опонентів. Хто саме може йому завадити, голова ВР при цьому не уточнив.

Також читайте: У мене немає конфлікту з партією "Слуга народу", - Разумков

Автор: 

ВР (14967) відставка (1462) Разумков Дмитро (1526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Выглядит нормальным???
Холодный, умный и циничный подонок из младорыгов!
такие раньше шли в комсомольские руководители, а потом в 90-х в первых рядах разворовывали страну.
показати весь коментар
29.09.2021 02:03
+9
Судя по всегда самодовольному виду он метит на самую верхушку. Не удивлюсь если он выдвинет себя в президенты.
показати весь коментар
29.09.2021 01:11
+4
Я так чекаю на те, коли ж Янелохоєрмак скинуть цього лупоокого, бо він з колишньої «дрім тім» останній залишився. Розумков дуже допоміг Янелоху перемогти на виборах, тому це мале мстиве жабеня обов'язково повинен його знищити на політичному шляху. Совково-расєйська стратегія:бий своїх, щоб чужі боялись.
показати весь коментар
29.09.2021 02:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Разумков кстати выглядит одним из плюс минус нормальных, среди всей этой братвы. Ну так, по взгляду со стороны
показати весь коментар
29.09.2021 00:59 Відповісти
Выглядит нормальным???
Холодный, умный и циничный подонок из младорыгов!
такие раньше шли в комсомольские руководители, а потом в 90-х в первых рядах разворовывали страну.
показати весь коментар
29.09.2021 02:03 Відповісти
100 %
показати весь коментар
29.09.2021 05:56 Відповісти
100% волк в овечьей шкуре, в разгар карантина протащивший закон про работу своих ломбардов, в то время как люди теряли бизнес по всей стране...
показати весь коментар
29.09.2021 08:17 Відповісти
На заре своей политической карьерьі Порошенко прошел через рядьі младорьігов , есть хорошее фото , где Азиров ведет под ручку толстенького Пецу на обьединительньій сьезд ПР.
показати весь коментар
29.09.2021 08:15 Відповісти
ты гонишь - педро и есть отец-основатель рыгов и неизвестно еще кто кого ведет под ручку)
показати весь коментар
29.09.2021 08:19 Відповісти
Без кресла спикера, в которое ему подарило судьбоносное решение сговора олигархов усадить в презы Буратино, Разумков станет снова просто умным и хитрым депутатом, ну если Ахметов не поручит Савику его раскручивать , как Гройсмана .
показати весь коментар
29.09.2021 05:22 Відповісти
Казаться не есть им быть
показати весь коментар
29.09.2021 07:36 Відповісти
У него только один плюс,среди этого всего офигевшего от власти зеленого офисного планктона Разумков старается не нарушать законы и регламент парламента.На регламент работы парламента его предшественники вообще болт забивали. Но еще все равно уберут слишком умный и себе на уме.
показати весь коментар
29.09.2021 08:11 Відповісти
ха, от мАлАдое дарование ... та из политики не уходят !!! из нее или выносят или вышвыривают !!!
показати весь коментар
29.09.2021 00:59 Відповісти
Судя по всегда самодовольному виду он метит на самую верхушку. Не удивлюсь если он выдвинет себя в президенты.
показати весь коментар
29.09.2021 01:11 Відповісти
Я так чекаю на те, коли ж Янелохоєрмак скинуть цього лупоокого, бо він з колишньої «дрім тім» останній залишився. Розумков дуже допоміг Янелоху перемогти на виборах, тому це мале мстиве жабеня обов'язково повинен його знищити на політичному шляху. Совково-расєйська стратегія:бий своїх, щоб чужі боялись.
показати весь коментар
29.09.2021 02:15 Відповісти
смешной мальчик
показати весь коментар
29.09.2021 02:29 Відповісти
Канешна не хочет уходить от такой кормушки а из соросят такие политики как из члена молоток!!!!!
показати весь коментар
29.09.2021 05:36 Відповісти
А ломбарды - это его хобби?
показати весь коментар
29.09.2021 07:44 Відповісти
так кто же от такой корытки уходит
показати весь коментар
29.09.2021 07:52 Відповісти
Та можеш іти.
В українській політиці вистачає таких, як ти.
Тільки й думати треба, як вас з неї випхати, а то лізете, як таргани.

Ти намагаєшся робити гарну міну, Дімусік наш ненаглядний, але виходить в тебе не дуже. Кисленько і не переконливо. Що ж там за чорна кішка між вами пробігла ? І яке нове нещастя твої корєша (сорі, але як є) тулитимуть на твоє місце ?
показати весь коментар
29.09.2021 08:31 Відповісти
Конечно самые большие барыши у корупционеров только от политики.
показати весь коментар
29.09.2021 08:40 Відповісти
Ломбардному барыге не место в политике и в Раде. Гнать паршивой метлой продажную шкуру!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
29.09.2021 09:29 Відповісти
Из политики уходить не собираюсь. -Естественно. Продажа сданных в ломбард старушками колечек копейки. Доить Коломойского, Пинчука и примкнувшего к ним Ахметова - миллионы.
показати весь коментар
29.09.2021 09:46 Відповісти
 
 