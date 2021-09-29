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Россия заблокировала проведение совещания ОБСЕ в Варшаве, - Блинкен

Россия заблокировала проведение совещания ОБСЕ в Варшаве, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она заблокировала проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. Его планировалось провести в Варшаве 27 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Госдепе США.

Он отметил, что Штаты ожидают, что ОБСЕ и страны-участницы организации начнут проводить запланированные встречи, темы которых посвящены правам человека.

Блинкен подчеркнул, что США продолжат делать все необходимое, чтобы привлечь внимание к проблемам в области прав человека в регионе ОБСЕ.

"К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу. Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека", - заявил Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США будут привлекать Россию к ответственности за системные нарушения прав человека на оккупированных территориях, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве

ОБСЕ (4876) права человека (988) россия (95467) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+6
руцкие грязные свиньи не имеют никакого отношения к вопросам человеческого измерения с 2014 года !
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29.09.2021 07:38
+6
Знакомтесь:Анналена Вербок похоронит РАБссию за газовый шантаж ЕС....
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29.09.2021 08:06
+5
Ну асли серьезно,то на РАБссии очередной этап ненависти к Польше....,фишка в том, что Анджей Дуда получил Мандат ЕС за Сертификацию Северного Потопа Путлера... и еще баашой вопрос заработает ли он ваще Тем более судя по всему в Германии в Коалицию войдут Зеленые Анналены Вербок,которая станет главой МИДа Германии...а она категорический противник запуска того дерьма...
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29.09.2021 07:58
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руцкие грязные свиньи не имеют никакого отношения к вопросам человеческого измерения с 2014 года !
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29.09.2021 07:38 Ответить
То заплач іще.
А про права людей в даній ситуації (зокрема, і в тому, що виробляє твій бос) краще помовчіть.
Всі =великі демократії= і не дуже показали і продовжують показувати, як вони плюють на права і свободи людей, порушують закони, топчуться по конституціях і хартіях під приводом "боротьби".
Ще й повчатимуть далі.
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29.09.2021 07:43 Ответить
Права человека и концлагерь РАБссия вещи несовместимые....,другими словами НОНСЕНС....
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29.09.2021 07:44 Ответить
Як казав колись Вован Жиринжопский Зюганову....,Геннадий Андреевич, ваша сраная партия уничтжила в 20 веке 100 миллионов советских людей....,Геннадийй Адреевич ответтте,зачем столько много?
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29.09.2021 07:47 Ответить
Ну асли серьезно,то на РАБссии очередной этап ненависти к Польше....,фишка в том, что Анджей Дуда получил Мандат ЕС за Сертификацию Северного Потопа Путлера... и еще баашой вопрос заработает ли он ваще Тем более судя по всему в Германии в Коалицию войдут Зеленые Анналены Вербок,которая станет главой МИДа Германии...а она категорический противник запуска того дерьма...
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29.09.2021 07:58 Ответить
дай Бог!
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29.09.2021 08:43 Ответить
Не пойму одно, зачем такая контора как ОБСЕ нужна?
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29.09.2021 08:04 Ответить
А кто же будет обеспокоенность выражать?
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29.09.2021 11:45 Ответить
Знакомтесь:Анналена Вербок похоронит РАБссию за газовый шантаж ЕС....
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29.09.2021 08:06 Ответить
А на вигляд зі слів мого онука "така мила".
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29.09.2021 08:46 Ответить
Висловить стурбованість? Зелені можуть тільки війти в коаліцію але не вони там будуть рулити.
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29.09.2021 11:12 Ответить
Коалициада в Германии в прошлый раз длилась аж 4 месяца,сколько времени прйдет после этих выборов скоро увидим....
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29.09.2021 08:12 Ответить
"Достурбуєтеся" що вам Росія ще газ "заблокує" на рівні 2000 баксів.
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29.09.2021 08:43 Ответить
это потому что величайшего там небыло
а то показал бы всем. как в америке

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29.09.2021 08:44 Ответить
Не було команди Шурі запускати Берлагу.
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29.09.2021 08:47 Ответить
Без найкоротшого і сонце не сходить, і трава не росте.
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29.09.2021 08:51 Ответить
Закрыли все дороги в Варшаву, перегородили танками? Вот негодяи! Это возмутительно!
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29.09.2021 08:50 Ответить
Кремлевские плешивые окурки всегда вешают свои злодеяния на оппонентов.Гитлер отдыхает.
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29.09.2021 09:04 Ответить
Ну якщо ви дозволяєте рашистським свино-собакам блокувати ОБСЄ, ООН, ПАРЕ, ВТО, та т.і., так може вас це просто влаштовує?
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29.09.2021 10:16 Ответить
Що, санкції на другого помічника кремлівського двірника не діють? Там ще є багато таких кандидатів на санкції крім Соловьйова та Симонян. Можна на редактора новин чи оператора накласти. Чим би дитя не бавилося, аби пісю не мучило.
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29.09.2021 11:16 Ответить
 
 