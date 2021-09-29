Россия заблокировала проведение совещания ОБСЕ в Варшаве, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она заблокировала проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. Его планировалось провести в Варшаве 27 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Госдепе США.
Он отметил, что Штаты ожидают, что ОБСЕ и страны-участницы организации начнут проводить запланированные встречи, темы которых посвящены правам человека.
Блинкен подчеркнул, что США продолжат делать все необходимое, чтобы привлечь внимание к проблемам в области прав человека в регионе ОБСЕ.
"К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу. Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека", - заявил Блинкен.
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А про права людей в даній ситуації (зокрема, і в тому, що виробляє твій бос) краще помовчіть.
Всі =великі демократії= і не дуже показали і продовжують показувати, як вони плюють на права і свободи людей, порушують закони, топчуться по конституціях і хартіях під приводом "боротьби".
Ще й повчатимуть далі.
а то показал бы всем. как в америке