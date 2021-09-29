Росія заблокувала проведення наради ОБСЄ у Варшаві, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Росію в тому, що вона заблокувала проведення Щорічної наради ОБСЄ з питань людського виміру. Його планувалося провести у Варшаві 27 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили в Держдепі США.
Він зазначив, що Штати очікують, що ОБСЄ і країни-учасниці організації почнуть проводити заплановані зустрічі, теми яких присвячені правам людини.
Блінкен підкреслив, що США продовжать робити все необхідне, щоб привернути увагу до проблем в галузі прав людини в регіоні ОБСЄ.
"На жаль, нарада ОБСЄ з людського виміру у 2021 році не відбулася через рішення уряду Росії заблокувати цю зустріч. Ми глибоко шкодуємо у зв'язку з цією спробою російської влади заблокувати контроль над погіршенням становища в області прав людини", - заявив Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А про права людей в даній ситуації (зокрема, і в тому, що виробляє твій бос) краще помовчіть.
Всі =великі демократії= і не дуже показали і продовжують показувати, як вони плюють на права і свободи людей, порушують закони, топчуться по конституціях і хартіях під приводом "боротьби".
Ще й повчатимуть далі.
а то показал бы всем. как в америке