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Росія заблокувала проведення наради ОБСЄ у Варшаві, - Блінкен

Росія заблокувала проведення наради ОБСЄ у Варшаві, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Росію в тому, що вона заблокувала проведення Щорічної наради ОБСЄ з питань людського виміру. Його планувалося провести у Варшаві 27 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили в Держдепі США.

Він зазначив, що Штати очікують, що ОБСЄ і країни-учасниці організації почнуть проводити заплановані зустрічі, теми яких присвячені правам людини.

Блінкен підкреслив, що США продовжать робити все необхідне, щоб привернути увагу до проблем в галузі прав людини в регіоні ОБСЄ.

"На жаль, нарада ОБСЄ з людського виміру у 2021 році не відбулася через рішення уряду Росії заблокувати цю зустріч. Ми глибоко шкодуємо у зв'язку з цією спробою російської влади заблокувати контроль над погіршенням становища в області прав людини", - заявив Блінкен.

Також читайте: Україна і США перепишуть Хартію про стратегічне партнерство, яка існує з 90-х років, - Резніков

Автор: 

ОБСЄ (3503) права людини (611) росія (65073) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+6
руцкие грязные свиньи не имеют никакого отношения к вопросам человеческого измерения с 2014 года !
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29.09.2021 07:38
+6
Знакомтесь:Анналена Вербок похоронит РАБссию за газовый шантаж ЕС....
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29.09.2021 08:06
+5
Ну асли серьезно,то на РАБссии очередной этап ненависти к Польше....,фишка в том, что Анджей Дуда получил Мандат ЕС за Сертификацию Северного Потопа Путлера... и еще баашой вопрос заработает ли он ваще Тем более судя по всему в Германии в Коалицию войдут Зеленые Анналены Вербок,которая станет главой МИДа Германии...а она категорический противник запуска того дерьма...
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29.09.2021 07:58
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руцкие грязные свиньи не имеют никакого отношения к вопросам человеческого измерения с 2014 года !
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29.09.2021 07:38 Відповісти
То заплач іще.
А про права людей в даній ситуації (зокрема, і в тому, що виробляє твій бос) краще помовчіть.
Всі =великі демократії= і не дуже показали і продовжують показувати, як вони плюють на права і свободи людей, порушують закони, топчуться по конституціях і хартіях під приводом "боротьби".
Ще й повчатимуть далі.
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29.09.2021 07:43 Відповісти
Права человека и концлагерь РАБссия вещи несовместимые....,другими словами НОНСЕНС....
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29.09.2021 07:44 Відповісти
Як казав колись Вован Жиринжопский Зюганову....,Геннадий Андреевич, ваша сраная партия уничтжила в 20 веке 100 миллионов советских людей....,Геннадийй Адреевич ответтте,зачем столько много?
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29.09.2021 07:47 Відповісти
Ну асли серьезно,то на РАБссии очередной этап ненависти к Польше....,фишка в том, что Анджей Дуда получил Мандат ЕС за Сертификацию Северного Потопа Путлера... и еще баашой вопрос заработает ли он ваще Тем более судя по всему в Германии в Коалицию войдут Зеленые Анналены Вербок,которая станет главой МИДа Германии...а она категорический противник запуска того дерьма...
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29.09.2021 07:58 Відповісти
дай Бог!
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29.09.2021 08:43 Відповісти
Не пойму одно, зачем такая контора как ОБСЕ нужна?
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29.09.2021 08:04 Відповісти
А кто же будет обеспокоенность выражать?
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29.09.2021 11:45 Відповісти
Знакомтесь:Анналена Вербок похоронит РАБссию за газовый шантаж ЕС....
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29.09.2021 08:06 Відповісти
А на вигляд зі слів мого онука "така мила".
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29.09.2021 08:46 Відповісти
Висловить стурбованість? Зелені можуть тільки війти в коаліцію але не вони там будуть рулити.
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29.09.2021 11:12 Відповісти
Коалициада в Германии в прошлый раз длилась аж 4 месяца,сколько времени прйдет после этих выборов скоро увидим....
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29.09.2021 08:12 Відповісти
"Достурбуєтеся" що вам Росія ще газ "заблокує" на рівні 2000 баксів.
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29.09.2021 08:43 Відповісти
это потому что величайшего там небыло
а то показал бы всем. как в америке

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29.09.2021 08:44 Відповісти
Не було команди Шурі запускати Берлагу.
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29.09.2021 08:47 Відповісти
Без найкоротшого і сонце не сходить, і трава не росте.
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29.09.2021 08:51 Відповісти
Закрыли все дороги в Варшаву, перегородили танками? Вот негодяи! Это возмутительно!
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29.09.2021 08:50 Відповісти
Кремлевские плешивые окурки всегда вешают свои злодеяния на оппонентов.Гитлер отдыхает.
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29.09.2021 09:04 Відповісти
Ну якщо ви дозволяєте рашистським свино-собакам блокувати ОБСЄ, ООН, ПАРЕ, ВТО, та т.і., так може вас це просто влаштовує?
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29.09.2021 10:16 Відповісти
Що, санкції на другого помічника кремлівського двірника не діють? Там ще є багато таких кандидатів на санкції крім Соловьйова та Симонян. Можна на редактора новин чи оператора накласти. Чим би дитя не бавилося, аби пісю не мучило.
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29.09.2021 11:16 Відповісти
 
 