Украина готова создать для России серьезные проблемы, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности страны создать серьезные проблемы для России. Украинская сторона выступает за переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По его словам, Украину мир любой ценой не устроит. Поэтому украинская сторона стремится к справедливому миру, который будет соответствовать той огромной цене, которую страна уже заплатила и продолжает платить за свою независимость, свободу и суверенитет.
Глава МИД Украины подчеркнул, что президент Зеленский готов к переговорам, говорить о деоккупации Крыма и Донбасса, а также завершить войну.
"Мы не сидим, ожидая с моря погоды. Россия манипулирует, лжет, она цинична. Но Другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", - объяснил Кулеба.
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Меня впечатлила такая работа в маленькой Словакии ( 5 млн граждан ) .
Школьников повезли на экскурсию в Банску Стявницу ( 2 часа в одну сторону) , чтобы посмотреть где жила любовь всей жизни словацкого поэта. В то же время до великолепных музеев Вены 50 минут
МОЖЕТ ЛИ УКРАИНА ПОХВАСТАТЬСЯ ТАКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ ?
Хорошая программа
Но и в Украине надо , чтобы экскурсоводы вели на украинском экскурсии .
Как то в Карпатах , в ресторане на Новый год , ведущему стали кричать ребята из Харькова « а по руски можно»? . На что он им ответил - я по всякому могу - и по венгерски , и по польски, и по чешски , и по словацки. Но мы находимся в Украине среди украинцев» . Вот так ответил простой западенец,
Барыга не вернется. Я спокоен. Продолжайте в том же духе,вам ведь их голоса важны!
-Какую?
-Обосрался
А тепер нюхате.
Уміння добре брехати - це особливий хист, якого нелегко набути. Для цього людина повинна бути природженим артистом і вміти причаровувати людей. - Пол Екман "Теорія брехні: Як визначити брехуна в бізнесі, політиці та приватному житті".
Звернув увагу, що всі, хто вступають в команду ЗЕ-естрадників, стрімко опановують мистецтво брехні. Будь-яке незручне запитання чи проблему, естрадник вирішує простою двоходівкою - на пряме запитання треба збрехати, й наступною дією відволікти увагу, наприклад - записати відосик, зімітувати замах, чи просто сказати, що винен Порошенко.
Джерело:
Ну, віза то дорожче була. Навіть не знаєш скільки.
так создавайте и прекращайте, раз можете...
или войны мало и, что-то должно еще случиться...
його завдання свою роботу робити - тріщать най журналюги...
базікати і погрожувати - це справа безсилих... краще тихо вдарити раху там, де тонко і порветься... а не попереджати її про свій удар і потім не вдарити...злякатися...
Где визовый режим, прекращение дипломатических отношений, запрет кацапского бизнеса в Украине ?! Где эмбарго на любую торговлю с агрессором ? И требовать аналогичных мер от всего цивилизованного мира. Вот это были бы реальные проблемы для них.
На восьмом году войны (!) внезапно оказалось, что АГРЕССОР хочет прекратить транзит газа ! И за все годы никто даже не почесался, чтобы избавиться от зависимости. Надеялись на агрессора !
о какой зависимости речь и в чем ты/вы/ надеялся на агрессора - это вопрос, клавиша не откликается
2. Масова паспортизація ними жителів ОРДЛО.
3. Добудова "Потоку-2".
4 Відновлення діалога Путіна з Заходом про Україну без України.
5 Початок відмови європейських країн від транзиту українською ГТС.
6. Відновлення Україною поставок енергоносіїв з РФ.
7. Продаж на російський ринок кінопродукції виробництва "Квартала" і отримання президентом роялті.
8. Безкарні репресії ФСБ в Криму, тупік в перемовинах по заручникам, не дивлячись на повернення Путіну Цемаха і беркутівців.
Це та інше на думку міністра Кулєби є ознакою "безпрецедентної суб'єктності країни" та "дипломатичними перемогами", які дозволяють "бути лідерами серед партнерів".
Я думав, що гірше міністра Пристайка, який під час загибелі наших бійців розповідав як "перемир'я працює", бути не може - але Кулєба впорався.
Більше двох років повної і всеохоплюючої брехні.
Валерій Прозапас
а знають про Це преЗедент і єрмаки з шифірами та сивохами...?!
1. Окружение и принуждение к сдаче в плен украинских Сил та засобів ООС на Донбассе.
2. Быстрое пробитие коридора из Крыма с выходом к Тирасполю в Приднестровье.
3. Если какая-либо из первых двух целей недосягнута за 9 дней - то третьей задачей является захват и создание буферной зоны от Беларуси до Словакии и Венгрии, отсекая нас от Польши и вообще от запада.
(Там, кстати, они еще чутка влажно помечтали про удар на Киев, но потом вовремя поняли, шо им тут ничо не светит, и ограничились желанием взять Чернигов.
Ага, ага. Конечно).
В ответ на это Збройні Сили України быстро подкорректировали вводные на идущие сейчас учения "Об'єднані зусилля - 2021" в разрезе отражения именно этих угроз.
Также резко (в полтора раза) возросло количество стран, которые приняли участие в наших учениях, плюс - впервые на подобных учениях именно в штабах наши офицеры работали совместно со штабистами НАТО.
Я честно стараюсь якумога осторожнее писать про текущую ситуацию, так как мне после сегодняшнего разговора с Залужным трудно понять, какая информация может озвучиваться, а какая - нет.
Алэ.
Наши эээ... как говорил Яценюк, ближайшие "западные партнеры", очень четко понимают уровень угрозы и стараются максимально (ну в межах их сил) к этой угрозе подготовиться. Это с одной стороны.
А с другой - россияне будут потужно отрабатывать информационную модель "Иловайск", заранее внушая нашим легковерным согражданам мысль "нас слили, окружили, котел, зрада, сливают". Это понятно, логично и ожидаемо.
Но окружить всю группировку ООС им не удастся ни физически, ни информационно. Не в нашей жизни, и не на нашей улице.
Украинцы, как показывают события нашей войны, очень любят грызться между собой, но между дракой и покорностью - выбирают драку.
Так и победим.
Мартин Брест
Продались?
1. Відмовитися закупати дорожний бітум;
2.Відмовитися від російського вугілля;
3.Відмовитися від російського автопрому(ВАЗ,КАМАЗ,ГАЗЕЛЬ, ПАЗ, ЗІЛ);
4.Відмовитися від їх продуктів і товарів (можна побачити на кожному другому мешканцю одежу, наплічниеки, обувачку "адідас", яка виготовляється на мордорі. Холодильники, пральні машини, порошки, мило, цкерки та іенші товари з мордору. А головне заборонити імпорт кіно "свати" і "папіки", а також заборонити в]їзд мацковських артистів-пропагандистів в Україну і вони самі їдять ху@ла.
От лишь бы пернуть.