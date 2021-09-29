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Украина готова создать для России серьезные проблемы, - Кулеба

Украина готова создать для России серьезные проблемы, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности страны создать серьезные проблемы для России. Украинская сторона выступает за переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, Украину мир любой ценой не устроит. Поэтому украинская сторона стремится к справедливому миру, который будет соответствовать той огромной цене, которую страна уже заплатила и продолжает платить за свою независимость, свободу и суверенитет.

Глава МИД Украины подчеркнул, что президент Зеленский готов к переговорам, говорить о деоккупации Крыма и Донбасса, а также завершить войну.

"Мы не сидим, ожидая с моря погоды. Россия манипулирует, лжет, она цинична. Но Другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", - объяснил Кулеба.

Также читайте: Украина работает над встречей Зеленского и Путина. Для президента РФ это будет сложный разговор, - Кулеба

Автор: 

россия (95467) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+35
73% зебилов сделали для Украины серйозные проблемы, когда в 2019 году выбрали презедентом клована-членограя!!!
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29.09.2021 09:50
+17
73% зебилов не взялись ниоткуда и не денутся никуда. Они были, есть, и будут есть серьезная проблема для Украины.
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29.09.2021 09:52
+17
Даже если не переметнется, то это проблема. Оно в любом случае где-то вылезет. 73% инфантильного населения, не обладающего критическим мышлением (а часто вообще не думающего) - это большая проблема. Они ж и людей лечат, и с опасными предметами работают, по дорогам ездят...
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29.09.2021 09:58
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73% зебилов сделали для Украины серйозные проблемы, когда в 2019 году выбрали презедентом клована-членограя!!!
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29.09.2021 09:50 Ответить
73% зебилов не взялись ниоткуда и не денутся никуда. Они были, есть, и будут есть серьезная проблема для Украины.
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29.09.2021 09:52 Ответить
Если из 73% зебилов 40% переметнётся в сторону ********, вот это уже будет ПРОБЛЕМА
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29.09.2021 09:55 Ответить
Даже если не переметнется, то это проблема. Оно в любом случае где-то вылезет. 73% инфантильного населения, не обладающего критическим мышлением (а часто вообще не думающего) - это большая проблема. Они ж и людей лечат, и с опасными предметами работают, по дорогам ездят...
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29.09.2021 09:58 Ответить
Потому что у государства нет системной политики работы с гражданами ( населением)
Меня впечатлила такая работа в маленькой Словакии ( 5 млн граждан ) .
Школьников повезли на экскурсию в Банску Стявницу ( 2 часа в одну сторону) , чтобы посмотреть где жила любовь всей жизни словацкого поэта. В то же время до великолепных музеев Вены 50 минут

МОЖЕТ ЛИ УКРАИНА ПОХВАСТАТЬСЯ ТАКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ ?
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29.09.2021 10:42 Ответить
Вот Елена Зе хвалится внедрением аудиогидов на украинском языке в музеях мира
Хорошая программа
Но и в Украине надо , чтобы экскурсоводы вели на украинском экскурсии .

Как то в Карпатах , в ресторане на Новый год , ведущему стали кричать ребята из Харькова « а по руски можно»? . На что он им ответил - я по всякому могу - и по венгерски , и по польски, и по чешски , и по словацки. Но мы находимся в Украине среди украинцев» . Вот так ответил простой западенец,
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29.09.2021 10:49 Ответить
Тобто, в музеях світу мовою туристів повинні, а в Україні - ні? Не дивно, що з такими заявами "партнери" України поступово перестають бути партнерами.
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29.09.2021 12:04 Ответить
Может. Но не хочет.
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29.09.2021 16:48 Ответить
хуже не будет
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29.09.2021 10:22 Ответить
Почему-то вспомнил замполита... (с)
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29.09.2021 11:39 Ответить
мої замполіти були москалі
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29.09.2021 11:42 Ответить
Они пришли с базаров, где торговали турецким барахлом.
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29.09.2021 10:01 Ответить
Где бы найти такого президента, что бы был патриотом и к тому же поднял жизненный уровень Украинцев до Европейского уровня ???
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29.09.2021 10:16 Ответить
В Україні.
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29.09.2021 10:23 Ответить
Поражают умственные способности порохоботов, мечтающих о возвращении Барыги (особых отличий от политики Клоуна не заметно) и одновременным поливанием гамна на 73% избирателей Украины.
Барыга не вернется. Я спокоен. Продолжайте в том же духе,вам ведь их голоса важны!
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29.09.2021 10:28 Ответить
Украина одним своим существованием - серьезная проблема для ***********.
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29.09.2021 09:51 Ответить
Читайте праці Леніна і ви буде знати про всі кроки путіна щодо знищення України.
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29.09.2021 10:25 Ответить
-Я создал окружающим серьезную проблему
-Какую?
-Обосрался
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29.09.2021 09:52 Ответить
Слухайте!
А тепер нюхате.
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29.09.2021 09:56 Ответить


Уміння добре брехати - це особливий хист, якого нелегко набути. Для цього людина повинна бути природженим артистом і вміти причаровувати людей. - Пол Екман "Теорія брехні: Як визначити брехуна в бізнесі, політиці та приватному житті".

Звернув увагу, що всі, хто вступають в команду ЗЕ-естрадників, стрімко опановують мистецтво брехні. Будь-яке незручне запитання чи проблему, естрадник вирішує простою двоходівкою - на пряме запитання треба збрехати, й наступною дією відволікти увагу, наприклад - записати відосик, зімітувати замах, чи просто сказати, що винен Порошенко.
Джерело:
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29.09.2021 09:53 Ответить
Єдине вміння шоколадних недоумків - пхати всюди свого забутого нахрін нікому не потрібного ідола...
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29.09.2021 12:06 Ответить
Довбню, от заберуть в українців його здобуток - безвіз, тоді і забудете.
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29.09.2021 13:53 Ответить
При Янику, наприклад, безвіз мене не цікавив. 20 - 30 євро на візу для мене тоді були не гроші. І таких, як я, для яких він що є, що нема, відсотків 80 - 85 населення. Так що здобуток сумнівний...
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29.09.2021 14:04 Ответить
Ааа, то ти виборець оппи...ківушка.
Ну, віза то дорожче була. Навіть не знаєш скільки.
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29.09.2021 14:06 Ответить
Смішна ти. Ціни були різні, дивлячись куди. Турецька, наприклад, 20 євро і коштувала. Але по тому курсу валют будь-яка була по кишені навіть пенсіонерам на мінімалці. Як і сама путівка...
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29.09.2021 14:14 Ответить
А зараз нічого не вартує.
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29.09.2021 14:15 Ответить
Ага. Тільки вартість путівки, яка у долярах чи євро залишилась такою ж самою, а то і виросла, перекрила ті візи багатократно...
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29.09.2021 14:24 Ответить
кулеба...отдохни! от твоей трескотни мало пользы...
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29.09.2021 09:53 Ответить
Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы... - говорит, как зеленский

так создавайте и прекращайте, раз можете...
или войны мало и, что-то должно еще случиться...
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29.09.2021 10:26 Ответить
Ти не правий Вася!
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29.09.2021 10:45 Ответить
чому? хіба то його завдання тріщати у СМІ і видавати бажане за дійсність?
його завдання свою роботу робити - тріщать най журналюги...
базікати і погрожувати - це справа безсилих... краще тихо вдарити раху там, де тонко і порветься... а не попереджати її про свій удар і потім не вдарити...злякатися...
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29.09.2021 11:02 Ответить
Какая-то пустопорожняя болтовня.
Где визовый режим, прекращение дипломатических отношений, запрет кацапского бизнеса в Украине ?! Где эмбарго на любую торговлю с агрессором ? И требовать аналогичных мер от всего цивилизованного мира. Вот это были бы реальные проблемы для них.
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29.09.2021 09:54 Ответить
газ дорогой, щаз не до этого
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29.09.2021 10:27 Ответить
С газом вообще по полной программе облажались.
На восьмом году войны (!) внезапно оказалось, что АГРЕССОР хочет прекратить транзит газа ! И за все годы никто даже не почесался, чтобы избавиться от зависимости. Надеялись на агрессора !
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29.09.2021 11:54 Ответить
да, у европы с газом полный прокол...меркель так лоханулась - теперь место в российском газпроме ей обеспечено...
о какой зависимости речь и в чем ты/вы/ надеялся на агрессора - это вопрос, клавиша не откликается
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29.09.2021 12:11 Ответить
Как же, там наші люді. Це основна пробле ведення любої війни. Визнайте їх умовно померлими і ворог втратить ініціативу. Там немає наших людей, наші люди пліч опліч стоять поряд з нами.
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29.09.2021 10:43 Ответить
Понты для приезжих....
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29.09.2021 10:03 Ответить
Мы создадим серьезную проблему для рашки, мы скупим у них весь битум и у них встанут дорожные работы.)))
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29.09.2021 10:03 Ответить
А еще газ, эл. энергию, удобрения и сдадим в управление стратегические объекты и объекты критической инфраструктуры! А ЧЁ? Мышебратья и вообще одиннароТ!
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29.09.2021 10:11 Ответить
По моему оно в лучших традициях ватников бредит....Назло будем бомбить?
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29.09.2021 10:03 Ответить
С утра прокукарекал и целый день свободен.
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29.09.2021 10:04 Ответить
"Укрзализныця" отправила первый экспортный контейнерный поезд в Китай. Номенклатура груза - пиломатериалы. Тайга заканчивается, начинается украинский лес. И это проблема, только для кого?
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29.09.2021 10:04 Ответить
Леонид Данилыч написал книгу Украина не РАБссия и она правильная....,только неправильно указал Мацковию В своей книге Карл Маркс конца 19 века ,первый комуняка Мира написал ЯСНО...Мацковия.... Значит никакой РАБссии не было....тут я верю классику Мирового пролетайрята
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29.09.2021 10:11 Ответить
Єта говорящая голова новая звезда разговорного жанра правления 95 квартала блюдолиз еще тот
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29.09.2021 10:13 Ответить
Тьху блдь.
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29.09.2021 10:15 Ответить
1. Повернення росіян до ПАРЄ
2. Масова паспортизація ними жителів ОРДЛО.
3. Добудова "Потоку-2".
4 Відновлення діалога Путіна з Заходом про Україну без України.
5 Початок відмови європейських країн від транзиту українською ГТС.
6. Відновлення Україною поставок енергоносіїв з РФ.
7. Продаж на російський ринок кінопродукції виробництва "Квартала" і отримання президентом роялті.
8. Безкарні репресії ФСБ в Криму, тупік в перемовинах по заручникам, не дивлячись на повернення Путіну Цемаха і беркутівців.
Це та інше на думку міністра Кулєби є ознакою "безпрецедентної суб'єктності країни" та "дипломатичними перемогами", які дозволяють "бути лідерами серед партнерів".
Я думав, що гірше міністра Пристайка, який під час загибелі наших бійців розповідав як "перемир'я працює", бути не може - але Кулєба впорався.
Більше двох років повної і всеохоплюючої брехні.
Валерій Прозапас
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29.09.2021 10:16 Ответить
Єрмак буде створювати проблеми для Росії???? Облиште!
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29.09.2021 10:20 Ответить
....єрмаки з шифірами та сивохами...
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29.09.2021 10:32 Ответить
Добавлю....Бабло Гройсмана 150 млрд.+ в Казне Украины при передачи власти Зелемойским просрано еще в сентябре 2019 года,Ковид бабло 66 ярдов исчезло неищыестно куда,недавно еще бабла побросили 2,7 ярда долларов тоже неясно куда скомуниздили... Зеля чемпион
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29.09.2021 10:21 Ответить
У цьому винні "миші" і Порошенко!
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29.09.2021 10:27 Ответить
правильно писать "криси"
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29.09.2021 10:29 Ответить
Теперь я все понял! Это такой хитрый план по ликвидации верхних эшелонов власти РФ. Кулеба специально делают такие заявления, что бы они там все полопались от смеха.
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29.09.2021 10:26 Ответить
Зеля обещал докторам и педагогам 25 000 значит все все получили и нечего тут делать Хнык Хнык....Зеля все выполня... Эпоха бедности пришла,открывай ворота...
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29.09.2021 10:26 Ответить
пан Кулеба-це все добре серйозні проблеми для раSSії....
а знають про Це преЗедент і єрмаки з шифірами та сивохами...?!
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29.09.2021 10:27 Ответить
Российские учения "Запад-2021" на самом деле преследовали отработку трех задач стратегического уровня:
1. Окружение и принуждение к сдаче в плен украинских Сил та засобів ООС на Донбассе.
2. Быстрое пробитие коридора из Крыма с выходом к Тирасполю в Приднестровье.
3. Если какая-либо из первых двух целей недосягнута за 9 дней - то третьей задачей является захват и создание буферной зоны от Беларуси до Словакии и Венгрии, отсекая нас от Польши и вообще от запада.
(Там, кстати, они еще чутка влажно помечтали про удар на Киев, но потом вовремя поняли, шо им тут ничо не светит, и ограничились желанием взять Чернигов.
Ага, ага. Конечно).
В ответ на это Збройні Сили України быстро подкорректировали вводные на идущие сейчас учения "Об'єднані зусилля - 2021" в разрезе отражения именно этих угроз.
Также резко (в полтора раза) возросло количество стран, которые приняли участие в наших учениях, плюс - впервые на подобных учениях именно в штабах наши офицеры работали совместно со штабистами НАТО.
Я честно стараюсь якумога осторожнее писать про текущую ситуацию, так как мне после сегодняшнего разговора с Залужным трудно понять, какая информация может озвучиваться, а какая - нет.
Алэ.
Наши эээ... как говорил Яценюк, ближайшие "западные партнеры", очень четко понимают уровень угрозы и стараются максимально (ну в межах их сил) к этой угрозе подготовиться. Это с одной стороны.
А с другой - россияне будут потужно отрабатывать информационную модель "Иловайск", заранее внушая нашим легковерным согражданам мысль "нас слили, окружили, котел, зрада, сливают". Это понятно, логично и ожидаемо.
Но окружить всю группировку ООС им не удастся ни физически, ни информационно. Не в нашей жизни, и не на нашей улице.
Украинцы, как показывают события нашей войны, очень любят грызться между собой, но между дракой и покорностью - выбирают драку.
Так и победим.
Мартин Брест
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29.09.2021 10:28 Ответить
Врахуйте що це каже той самий Кулеба який був зв"язковим між партією регіонів і Манафортом і при цьому називав Януковича "Big guy".
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29.09.2021 10:33 Ответить
Готовы, но создают!
Продались?
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29.09.2021 10:38 Ответить
Шо воно меле? Створювати проблеми - рівень міністра закордонних справ новітньої епохи кінця бідності та 95-го морталу. Повний піпець.
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29.09.2021 10:41 Ответить
Кулеба вчора заявляв про пагану " партнерозалежність" , а сьогодні він заявляє, що " ми активно разом з партнерами створюємо ... бла- бла". Кулеба, так ти визначись.
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29.09.2021 10:44 Ответить
Необходимо создать список проблем для России и в ближайшее время их внедрять. Например, необходимо порвать дипломатические отношения с РФ, национализировать все российское на территории Украины (бизнес, банки, недвижимость, вклады и т.д.). Прекратить любую торговлю с Россией, запретить транзит российских грузов через Украину. Разместить американские базы, ракеты на территории Украины. За посещение оккупированного Крыма запретить въезд в Украину навсегда. Кто еще может что-то предложить?
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29.09.2021 11:04 Ответить
А як? Хоча є варіанти:
1. Відмовитися закупати дорожний бітум;
2.Відмовитися від російського вугілля;
3.Відмовитися від російського автопрому(ВАЗ,КАМАЗ,ГАЗЕЛЬ, ПАЗ, ЗІЛ);
4.Відмовитися від їх продуктів і товарів (можна побачити на кожному другому мешканцю одежу, наплічниеки, обувачку "адідас", яка виготовляється на мордорі. Холодильники, пральні машини, порошки, мило, цкерки та іенші товари з мордору. А головне заборонити імпорт кіно "свати" і "папіки", а також заборонити в]їзд мацковських артистів-пропагандистів в Україну і вони самі їдять ху@ла.
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29.09.2021 11:22 Ответить
КРОМЕ ПРОБЛЕМ ДЛЯ СЕБЯ и ДРУГИХ УКРАИНА НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ !
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29.09.2021 11:30 Ответить
ЗЕленый балабол!
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29.09.2021 11:34 Ответить
Доброе утро, Димон! Проснулся. А в 2014-м это не проблемы? Спустя 6 лет готовы ВНЕЗАПНО.
От лишь бы пернуть.
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29.09.2021 12:23 Ответить
Вчера на учениях Украина-НАТО под кодовым именем "Parid Trident" с американских самолетов С-130 десантировалось одновременно более 1000 американских,украинских,польских и литовский десантников....Хрюкайте дальше Мавзролейные...рюсска мирцы... Путлерцы
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29.09.2021 12:29 Ответить
Хоть вы и под украинским прапором на Цензоре...вас вычислить Мавзолейные 3 минуты...вы ничего не знаете об Украине и что в ней происходит...
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29.09.2021 12:32 Ответить
Сегодня в Небе Украины летают с утра британские ,немецкие,канадские,американские и даже самолеты из далекого Пакистана...
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29.09.2021 12:36 Ответить
Усе в Божих руках. Сходіть до церкви та попросіть розуму, інакше глина
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29.09.2021 13:43 Ответить
І окуляри тричі запотіли поки він промовляв про "серйозні проблеми" для орків....
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29.09.2021 14:44 Ответить
Порох бы проблемой для ваты и мокшан, а эта зеленая плесень только своим создает проблемы.
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29.09.2021 16:25 Ответить
 
 