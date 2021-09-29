Украина готова создать для России серьезные проблемы, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности страны создать серьезные проблемы для России. Украинская сторона выступает за переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, Украину мир любой ценой не устроит. Поэтому украинская сторона стремится к справедливому миру, который будет соответствовать той огромной цене, которую страна уже заплатила и продолжает платить за свою независимость, свободу и суверенитет.

Глава МИД Украины подчеркнул, что президент Зеленский готов к переговорам, говорить о деоккупации Крыма и Донбасса, а также завершить войну.

"Мы не сидим, ожидая с моря погоды. Россия манипулирует, лжет, она цинична. Но Другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", - объяснил Кулеба.

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