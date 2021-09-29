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Україна готова створити для Росії серйозні проблеми, - Кулеба

Україна готова створити для Росії серйозні проблеми, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність країни створити серйозні проблеми для Росії. Українська сторона виступає за переговори у всіх можливих форматах про припинення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, Україну мир за будь-яку ціну не влаштує. Тому українська сторона, вважає Кулеба, прагне справедливого миру, який буде відповідати тій величезній ціні, яку країна вже заплатила та продовжує платити за свою незалежність, свободу та суверенітет.

Глава МЗС України наголосив, що президент Зеленський готовий до переговорів, говорити про деокупацію Криму та Донбасу, а також завершити війну.

"Ми не сидимо, чекаючи з моря погоди. Росія маніпулює, бреше, вона цинічна. Але іншої Росії немає. Саме така Росія веде війну та агресію проти України. Тому потрібно вести переговори у всіх можливих форматах про припинення війни. Ми активно створюємо разом з партнерами умови, які змусить Росію її припинити. Навіть якщо для цього нам доведеться створити для неї серйозні проблеми", - пояснив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна працює над зустріччю Зеленського і Путіна. Для президента РФ це буде складна розмова, - Кулеба

Автор: 

росія (65073) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+35
73% зебилов сделали для Украины серйозные проблемы, когда в 2019 году выбрали презедентом клована-членограя!!!
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29.09.2021 09:50
+17
73% зебилов не взялись ниоткуда и не денутся никуда. Они были, есть, и будут есть серьезная проблема для Украины.
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29.09.2021 09:52
+17
Даже если не переметнется, то это проблема. Оно в любом случае где-то вылезет. 73% инфантильного населения, не обладающего критическим мышлением (а часто вообще не думающего) - это большая проблема. Они ж и людей лечат, и с опасными предметами работают, по дорогам ездят...
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29.09.2021 09:58
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73% зебилов сделали для Украины серйозные проблемы, когда в 2019 году выбрали презедентом клована-членограя!!!
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29.09.2021 09:50 Відповісти
73% зебилов не взялись ниоткуда и не денутся никуда. Они были, есть, и будут есть серьезная проблема для Украины.
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29.09.2021 09:52 Відповісти
Если из 73% зебилов 40% переметнётся в сторону ********, вот это уже будет ПРОБЛЕМА
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29.09.2021 09:55 Відповісти
Даже если не переметнется, то это проблема. Оно в любом случае где-то вылезет. 73% инфантильного населения, не обладающего критическим мышлением (а часто вообще не думающего) - это большая проблема. Они ж и людей лечат, и с опасными предметами работают, по дорогам ездят...
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29.09.2021 09:58 Відповісти
Потому что у государства нет системной политики работы с гражданами ( населением)
Меня впечатлила такая работа в маленькой Словакии ( 5 млн граждан ) .
Школьников повезли на экскурсию в Банску Стявницу ( 2 часа в одну сторону) , чтобы посмотреть где жила любовь всей жизни словацкого поэта. В то же время до великолепных музеев Вены 50 минут

МОЖЕТ ЛИ УКРАИНА ПОХВАСТАТЬСЯ ТАКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ ?
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29.09.2021 10:42 Відповісти
Вот Елена Зе хвалится внедрением аудиогидов на украинском языке в музеях мира
Хорошая программа
Но и в Украине надо , чтобы экскурсоводы вели на украинском экскурсии .

Как то в Карпатах , в ресторане на Новый год , ведущему стали кричать ребята из Харькова « а по руски можно»? . На что он им ответил - я по всякому могу - и по венгерски , и по польски, и по чешски , и по словацки. Но мы находимся в Украине среди украинцев» . Вот так ответил простой западенец,
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29.09.2021 10:49 Відповісти
Тобто, в музеях світу мовою туристів повинні, а в Україні - ні? Не дивно, що з такими заявами "партнери" України поступово перестають бути партнерами.
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29.09.2021 12:04 Відповісти
Может. Но не хочет.
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29.09.2021 16:48 Відповісти
хуже не будет
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29.09.2021 10:22 Відповісти
Почему-то вспомнил замполита... (с)
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29.09.2021 11:39 Відповісти
мої замполіти були москалі
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29.09.2021 11:42 Відповісти
Они пришли с базаров, где торговали турецким барахлом.
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29.09.2021 10:01 Відповісти
Где бы найти такого президента, что бы был патриотом и к тому же поднял жизненный уровень Украинцев до Европейского уровня ???
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29.09.2021 10:16 Відповісти
В Україні.
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29.09.2021 10:23 Відповісти
Поражают умственные способности порохоботов, мечтающих о возвращении Барыги (особых отличий от политики Клоуна не заметно) и одновременным поливанием гамна на 73% избирателей Украины.
Барыга не вернется. Я спокоен. Продолжайте в том же духе,вам ведь их голоса важны!
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29.09.2021 10:28 Відповісти
Украина одним своим существованием - серьезная проблема для ***********.
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29.09.2021 09:51 Відповісти
Читайте праці Леніна і ви буде знати про всі кроки путіна щодо знищення України.
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29.09.2021 10:25 Відповісти
-Я создал окружающим серьезную проблему
-Какую?
-Обосрался
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29.09.2021 09:52 Відповісти
Слухайте!
А тепер нюхате.
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29.09.2021 09:56 Відповісти


Уміння добре брехати - це особливий хист, якого нелегко набути. Для цього людина повинна бути природженим артистом і вміти причаровувати людей. - Пол Екман "Теорія брехні: Як визначити брехуна в бізнесі, політиці та приватному житті".

Звернув увагу, що всі, хто вступають в команду ЗЕ-естрадників, стрімко опановують мистецтво брехні. Будь-яке незручне запитання чи проблему, естрадник вирішує простою двоходівкою - на пряме запитання треба збрехати, й наступною дією відволікти увагу, наприклад - записати відосик, зімітувати замах, чи просто сказати, що винен Порошенко.
Джерело:
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29.09.2021 09:53 Відповісти
Єдине вміння шоколадних недоумків - пхати всюди свого забутого нахрін нікому не потрібного ідола...
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29.09.2021 12:06 Відповісти
Довбню, от заберуть в українців його здобуток - безвіз, тоді і забудете.
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29.09.2021 13:53 Відповісти
При Янику, наприклад, безвіз мене не цікавив. 20 - 30 євро на візу для мене тоді були не гроші. І таких, як я, для яких він що є, що нема, відсотків 80 - 85 населення. Так що здобуток сумнівний...
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29.09.2021 14:04 Відповісти
Ааа, то ти виборець оппи...ківушка.
Ну, віза то дорожче була. Навіть не знаєш скільки.
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29.09.2021 14:06 Відповісти
Смішна ти. Ціни були різні, дивлячись куди. Турецька, наприклад, 20 євро і коштувала. Але по тому курсу валют будь-яка була по кишені навіть пенсіонерам на мінімалці. Як і сама путівка...
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29.09.2021 14:14 Відповісти
А зараз нічого не вартує.
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29.09.2021 14:15 Відповісти
Ага. Тільки вартість путівки, яка у долярах чи євро залишилась такою ж самою, а то і виросла, перекрила ті візи багатократно...
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29.09.2021 14:24 Відповісти
кулеба...отдохни! от твоей трескотни мало пользы...
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29.09.2021 09:53 Відповісти
Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы... - говорит, как зеленский

так создавайте и прекращайте, раз можете...
или войны мало и, что-то должно еще случиться...
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29.09.2021 10:26 Відповісти
Ти не правий Вася!
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29.09.2021 10:45 Відповісти
чому? хіба то його завдання тріщати у СМІ і видавати бажане за дійсність?
його завдання свою роботу робити - тріщать най журналюги...
базікати і погрожувати - це справа безсилих... краще тихо вдарити раху там, де тонко і порветься... а не попереджати її про свій удар і потім не вдарити...злякатися...
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29.09.2021 11:02 Відповісти
Какая-то пустопорожняя болтовня.
Где визовый режим, прекращение дипломатических отношений, запрет кацапского бизнеса в Украине ?! Где эмбарго на любую торговлю с агрессором ? И требовать аналогичных мер от всего цивилизованного мира. Вот это были бы реальные проблемы для них.
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29.09.2021 09:54 Відповісти
газ дорогой, щаз не до этого
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29.09.2021 10:27 Відповісти
С газом вообще по полной программе облажались.
На восьмом году войны (!) внезапно оказалось, что АГРЕССОР хочет прекратить транзит газа ! И за все годы никто даже не почесался, чтобы избавиться от зависимости. Надеялись на агрессора !
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29.09.2021 11:54 Відповісти
да, у европы с газом полный прокол...меркель так лоханулась - теперь место в российском газпроме ей обеспечено...
о какой зависимости речь и в чем ты/вы/ надеялся на агрессора - это вопрос, клавиша не откликается
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29.09.2021 12:11 Відповісти
Как же, там наші люді. Це основна пробле ведення любої війни. Визнайте їх умовно померлими і ворог втратить ініціативу. Там немає наших людей, наші люди пліч опліч стоять поряд з нами.
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29.09.2021 10:43 Відповісти
Понты для приезжих....
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29.09.2021 10:03 Відповісти
Мы создадим серьезную проблему для рашки, мы скупим у них весь битум и у них встанут дорожные работы.)))
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29.09.2021 10:03 Відповісти
А еще газ, эл. энергию, удобрения и сдадим в управление стратегические объекты и объекты критической инфраструктуры! А ЧЁ? Мышебратья и вообще одиннароТ!
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29.09.2021 10:11 Відповісти
По моему оно в лучших традициях ватников бредит....Назло будем бомбить?
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29.09.2021 10:03 Відповісти
С утра прокукарекал и целый день свободен.
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29.09.2021 10:04 Відповісти
"Укрзализныця" отправила первый экспортный контейнерный поезд в Китай. Номенклатура груза - пиломатериалы. Тайга заканчивается, начинается украинский лес. И это проблема, только для кого?
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29.09.2021 10:04 Відповісти
Леонид Данилыч написал книгу Украина не РАБссия и она правильная....,только неправильно указал Мацковию В своей книге Карл Маркс конца 19 века ,первый комуняка Мира написал ЯСНО...Мацковия.... Значит никакой РАБссии не было....тут я верю классику Мирового пролетайрята
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29.09.2021 10:11 Відповісти
Єта говорящая голова новая звезда разговорного жанра правления 95 квартала блюдолиз еще тот
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29.09.2021 10:13 Відповісти
Тьху блдь.
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29.09.2021 10:15 Відповісти
1. Повернення росіян до ПАРЄ
2. Масова паспортизація ними жителів ОРДЛО.
3. Добудова "Потоку-2".
4 Відновлення діалога Путіна з Заходом про Україну без України.
5 Початок відмови європейських країн від транзиту українською ГТС.
6. Відновлення Україною поставок енергоносіїв з РФ.
7. Продаж на російський ринок кінопродукції виробництва "Квартала" і отримання президентом роялті.
8. Безкарні репресії ФСБ в Криму, тупік в перемовинах по заручникам, не дивлячись на повернення Путіну Цемаха і беркутівців.
Це та інше на думку міністра Кулєби є ознакою "безпрецедентної суб'єктності країни" та "дипломатичними перемогами", які дозволяють "бути лідерами серед партнерів".
Я думав, що гірше міністра Пристайка, який під час загибелі наших бійців розповідав як "перемир'я працює", бути не може - але Кулєба впорався.
Більше двох років повної і всеохоплюючої брехні.
Валерій Прозапас
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29.09.2021 10:16 Відповісти
Єрмак буде створювати проблеми для Росії???? Облиште!
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29.09.2021 10:20 Відповісти
....єрмаки з шифірами та сивохами...
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29.09.2021 10:32 Відповісти
Добавлю....Бабло Гройсмана 150 млрд.+ в Казне Украины при передачи власти Зелемойским просрано еще в сентябре 2019 года,Ковид бабло 66 ярдов исчезло неищыестно куда,недавно еще бабла побросили 2,7 ярда долларов тоже неясно куда скомуниздили... Зеля чемпион
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29.09.2021 10:21 Відповісти
У цьому винні "миші" і Порошенко!
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29.09.2021 10:27 Відповісти
правильно писать "криси"
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29.09.2021 10:29 Відповісти
Теперь я все понял! Это такой хитрый план по ликвидации верхних эшелонов власти РФ. Кулеба специально делают такие заявления, что бы они там все полопались от смеха.
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29.09.2021 10:26 Відповісти
Зеля обещал докторам и педагогам 25 000 значит все все получили и нечего тут делать Хнык Хнык....Зеля все выполня... Эпоха бедности пришла,открывай ворота...
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29.09.2021 10:26 Відповісти
пан Кулеба-це все добре серйозні проблеми для раSSії....
а знають про Це преЗедент і єрмаки з шифірами та сивохами...?!
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29.09.2021 10:27 Відповісти
Российские учения "Запад-2021" на самом деле преследовали отработку трех задач стратегического уровня:
1. Окружение и принуждение к сдаче в плен украинских Сил та засобів ООС на Донбассе.
2. Быстрое пробитие коридора из Крыма с выходом к Тирасполю в Приднестровье.
3. Если какая-либо из первых двух целей недосягнута за 9 дней - то третьей задачей является захват и создание буферной зоны от Беларуси до Словакии и Венгрии, отсекая нас от Польши и вообще от запада.
(Там, кстати, они еще чутка влажно помечтали про удар на Киев, но потом вовремя поняли, шо им тут ничо не светит, и ограничились желанием взять Чернигов.
Ага, ага. Конечно).
В ответ на это Збройні Сили України быстро подкорректировали вводные на идущие сейчас учения "Об'єднані зусилля - 2021" в разрезе отражения именно этих угроз.
Также резко (в полтора раза) возросло количество стран, которые приняли участие в наших учениях, плюс - впервые на подобных учениях именно в штабах наши офицеры работали совместно со штабистами НАТО.
Я честно стараюсь якумога осторожнее писать про текущую ситуацию, так как мне после сегодняшнего разговора с Залужным трудно понять, какая информация может озвучиваться, а какая - нет.
Алэ.
Наши эээ... как говорил Яценюк, ближайшие "западные партнеры", очень четко понимают уровень угрозы и стараются максимально (ну в межах их сил) к этой угрозе подготовиться. Это с одной стороны.
А с другой - россияне будут потужно отрабатывать информационную модель "Иловайск", заранее внушая нашим легковерным согражданам мысль "нас слили, окружили, котел, зрада, сливают". Это понятно, логично и ожидаемо.
Но окружить всю группировку ООС им не удастся ни физически, ни информационно. Не в нашей жизни, и не на нашей улице.
Украинцы, как показывают события нашей войны, очень любят грызться между собой, но между дракой и покорностью - выбирают драку.
Так и победим.
Мартин Брест
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29.09.2021 10:28 Відповісти
Врахуйте що це каже той самий Кулеба який був зв"язковим між партією регіонів і Манафортом і при цьому називав Януковича "Big guy".
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29.09.2021 10:33 Відповісти
Готовы, но создают!
Продались?
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29.09.2021 10:38 Відповісти
Шо воно меле? Створювати проблеми - рівень міністра закордонних справ новітньої епохи кінця бідності та 95-го морталу. Повний піпець.
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29.09.2021 10:41 Відповісти
Кулеба вчора заявляв про пагану " партнерозалежність" , а сьогодні він заявляє, що " ми активно разом з партнерами створюємо ... бла- бла". Кулеба, так ти визначись.
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29.09.2021 10:44 Відповісти
Необходимо создать список проблем для России и в ближайшее время их внедрять. Например, необходимо порвать дипломатические отношения с РФ, национализировать все российское на территории Украины (бизнес, банки, недвижимость, вклады и т.д.). Прекратить любую торговлю с Россией, запретить транзит российских грузов через Украину. Разместить американские базы, ракеты на территории Украины. За посещение оккупированного Крыма запретить въезд в Украину навсегда. Кто еще может что-то предложить?
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29.09.2021 11:04 Відповісти
А як? Хоча є варіанти:
1. Відмовитися закупати дорожний бітум;
2.Відмовитися від російського вугілля;
3.Відмовитися від російського автопрому(ВАЗ,КАМАЗ,ГАЗЕЛЬ, ПАЗ, ЗІЛ);
4.Відмовитися від їх продуктів і товарів (можна побачити на кожному другому мешканцю одежу, наплічниеки, обувачку "адідас", яка виготовляється на мордорі. Холодильники, пральні машини, порошки, мило, цкерки та іенші товари з мордору. А головне заборонити імпорт кіно "свати" і "папіки", а також заборонити в]їзд мацковських артистів-пропагандистів в Україну і вони самі їдять ху@ла.
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29.09.2021 11:22 Відповісти
КРОМЕ ПРОБЛЕМ ДЛЯ СЕБЯ и ДРУГИХ УКРАИНА НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ !
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29.09.2021 11:30 Відповісти
ЗЕленый балабол!
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29.09.2021 11:34 Відповісти
Доброе утро, Димон! Проснулся. А в 2014-м это не проблемы? Спустя 6 лет готовы ВНЕЗАПНО.
От лишь бы пернуть.
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29.09.2021 12:23 Відповісти
Вчера на учениях Украина-НАТО под кодовым именем "Parid Trident" с американских самолетов С-130 десантировалось одновременно более 1000 американских,украинских,польских и литовский десантников....Хрюкайте дальше Мавзролейные...рюсска мирцы... Путлерцы
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29.09.2021 12:29 Відповісти
Хоть вы и под украинским прапором на Цензоре...вас вычислить Мавзолейные 3 минуты...вы ничего не знаете об Украине и что в ней происходит...
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29.09.2021 12:32 Відповісти
Сегодня в Небе Украины летают с утра британские ,немецкие,канадские,американские и даже самолеты из далекого Пакистана...
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29.09.2021 12:36 Відповісти
Усе в Божих руках. Сходіть до церкви та попросіть розуму, інакше глина
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29.09.2021 13:43 Відповісти
І окуляри тричі запотіли поки він промовляв про "серйозні проблеми" для орків....
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29.09.2021 14:44 Відповісти
Порох бы проблемой для ваты и мокшан, а эта зеленая плесень только своим создает проблемы.
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29.09.2021 16:25 Відповісти
 
 