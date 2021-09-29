Україна готова створити для Росії серйозні проблеми, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність країни створити серйозні проблеми для Росії. Українська сторона виступає за переговори у всіх можливих форматах про припинення війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За його словами, Україну мир за будь-яку ціну не влаштує. Тому українська сторона, вважає Кулеба, прагне справедливого миру, який буде відповідати тій величезній ціні, яку країна вже заплатила та продовжує платити за свою незалежність, свободу та суверенітет.
Глава МЗС України наголосив, що президент Зеленський готовий до переговорів, говорити про деокупацію Криму та Донбасу, а також завершити війну.
"Ми не сидимо, чекаючи з моря погоди. Росія маніпулює, бреше, вона цинічна. Але іншої Росії немає. Саме така Росія веде війну та агресію проти України. Тому потрібно вести переговори у всіх можливих форматах про припинення війни. Ми активно створюємо разом з партнерами умови, які змусить Росію її припинити. Навіть якщо для цього нам доведеться створити для неї серйозні проблеми", - пояснив Кулеба.
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Меня впечатлила такая работа в маленькой Словакии ( 5 млн граждан ) .
Школьников повезли на экскурсию в Банску Стявницу ( 2 часа в одну сторону) , чтобы посмотреть где жила любовь всей жизни словацкого поэта. В то же время до великолепных музеев Вены 50 минут
МОЖЕТ ЛИ УКРАИНА ПОХВАСТАТЬСЯ ТАКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ ?
Хорошая программа
Но и в Украине надо , чтобы экскурсоводы вели на украинском экскурсии .
Как то в Карпатах , в ресторане на Новый год , ведущему стали кричать ребята из Харькова « а по руски можно»? . На что он им ответил - я по всякому могу - и по венгерски , и по польски, и по чешски , и по словацки. Но мы находимся в Украине среди украинцев» . Вот так ответил простой западенец,
Барыга не вернется. Я спокоен. Продолжайте в том же духе,вам ведь их голоса важны!
-Какую?
-Обосрался
А тепер нюхате.
Уміння добре брехати - це особливий хист, якого нелегко набути. Для цього людина повинна бути природженим артистом і вміти причаровувати людей. - Пол Екман "Теорія брехні: Як визначити брехуна в бізнесі, політиці та приватному житті".
Звернув увагу, що всі, хто вступають в команду ЗЕ-естрадників, стрімко опановують мистецтво брехні. Будь-яке незручне запитання чи проблему, естрадник вирішує простою двоходівкою - на пряме запитання треба збрехати, й наступною дією відволікти увагу, наприклад - записати відосик, зімітувати замах, чи просто сказати, що винен Порошенко.
Джерело:
Ну, віза то дорожче була. Навіть не знаєш скільки.
так создавайте и прекращайте, раз можете...
или войны мало и, что-то должно еще случиться...
його завдання свою роботу робити - тріщать най журналюги...
базікати і погрожувати - це справа безсилих... краще тихо вдарити раху там, де тонко і порветься... а не попереджати її про свій удар і потім не вдарити...злякатися...
Где визовый режим, прекращение дипломатических отношений, запрет кацапского бизнеса в Украине ?! Где эмбарго на любую торговлю с агрессором ? И требовать аналогичных мер от всего цивилизованного мира. Вот это были бы реальные проблемы для них.
На восьмом году войны (!) внезапно оказалось, что АГРЕССОР хочет прекратить транзит газа ! И за все годы никто даже не почесался, чтобы избавиться от зависимости. Надеялись на агрессора !
о какой зависимости речь и в чем ты/вы/ надеялся на агрессора - это вопрос, клавиша не откликается
2. Масова паспортизація ними жителів ОРДЛО.
3. Добудова "Потоку-2".
4 Відновлення діалога Путіна з Заходом про Україну без України.
5 Початок відмови європейських країн від транзиту українською ГТС.
6. Відновлення Україною поставок енергоносіїв з РФ.
7. Продаж на російський ринок кінопродукції виробництва "Квартала" і отримання президентом роялті.
8. Безкарні репресії ФСБ в Криму, тупік в перемовинах по заручникам, не дивлячись на повернення Путіну Цемаха і беркутівців.
Це та інше на думку міністра Кулєби є ознакою "безпрецедентної суб'єктності країни" та "дипломатичними перемогами", які дозволяють "бути лідерами серед партнерів".
Я думав, що гірше міністра Пристайка, який під час загибелі наших бійців розповідав як "перемир'я працює", бути не може - але Кулєба впорався.
Більше двох років повної і всеохоплюючої брехні.
Валерій Прозапас
а знають про Це преЗедент і єрмаки з шифірами та сивохами...?!
1. Окружение и принуждение к сдаче в плен украинских Сил та засобів ООС на Донбассе.
2. Быстрое пробитие коридора из Крыма с выходом к Тирасполю в Приднестровье.
3. Если какая-либо из первых двух целей недосягнута за 9 дней - то третьей задачей является захват и создание буферной зоны от Беларуси до Словакии и Венгрии, отсекая нас от Польши и вообще от запада.
(Там, кстати, они еще чутка влажно помечтали про удар на Киев, но потом вовремя поняли, шо им тут ничо не светит, и ограничились желанием взять Чернигов.
Ага, ага. Конечно).
В ответ на это Збройні Сили України быстро подкорректировали вводные на идущие сейчас учения "Об'єднані зусилля - 2021" в разрезе отражения именно этих угроз.
Также резко (в полтора раза) возросло количество стран, которые приняли участие в наших учениях, плюс - впервые на подобных учениях именно в штабах наши офицеры работали совместно со штабистами НАТО.
Я честно стараюсь якумога осторожнее писать про текущую ситуацию, так как мне после сегодняшнего разговора с Залужным трудно понять, какая информация может озвучиваться, а какая - нет.
Алэ.
Наши эээ... как говорил Яценюк, ближайшие "западные партнеры", очень четко понимают уровень угрозы и стараются максимально (ну в межах их сил) к этой угрозе подготовиться. Это с одной стороны.
А с другой - россияне будут потужно отрабатывать информационную модель "Иловайск", заранее внушая нашим легковерным согражданам мысль "нас слили, окружили, котел, зрада, сливают". Это понятно, логично и ожидаемо.
Но окружить всю группировку ООС им не удастся ни физически, ни информационно. Не в нашей жизни, и не на нашей улице.
Украинцы, как показывают события нашей войны, очень любят грызться между собой, но между дракой и покорностью - выбирают драку.
Так и победим.
Мартин Брест
Продались?
1. Відмовитися закупати дорожний бітум;
2.Відмовитися від російського вугілля;
3.Відмовитися від російського автопрому(ВАЗ,КАМАЗ,ГАЗЕЛЬ, ПАЗ, ЗІЛ);
4.Відмовитися від їх продуктів і товарів (можна побачити на кожному другому мешканцю одежу, наплічниеки, обувачку "адідас", яка виготовляється на мордорі. Холодильники, пральні машини, порошки, мило, цкерки та іенші товари з мордору. А головне заборонити імпорт кіно "свати" і "папіки", а також заборонити в]їзд мацковських артистів-пропагандистів в Україну і вони самі їдять ху@ла.
От лишь бы пернуть.