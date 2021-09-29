Представитель Госдепа Прайс о "красных линиях" для Кремля: Евроатлантические стремления - суверенное право Украины

Евроатлантические стремления Украины - суверенное право государства, которое не может быть так называемой "красной линией" для Кремля.

Об этом сообщил в Твиттере представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ, комментируя сообщение главы МИД Украины о "красных линиях" Путина в отношении Украины.

"Каждая страна имеет суверенное право определять свой собственный выбор относительно коллективной безопасности. Мы уверяем в нашей неизменной поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины", - подчеркнул Прайс.

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