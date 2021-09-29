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Представитель Госдепа Прайс о "красных линиях" для Кремля: Евроатлантические стремления - суверенное право Украины

Представитель Госдепа Прайс о

Евроатлантические стремления Украины - суверенное право государства, которое не может быть так называемой "красной линией" для Кремля.

Об этом сообщил в Твиттере представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ, комментируя сообщение главы МИД Украины о "красных линиях" Путина в отношении Украины.

"Каждая страна имеет суверенное право определять свой собственный выбор относительно коллективной безопасности. Мы уверяем в нашей неизменной поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины", - подчеркнул Прайс.

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Автор: 

Госдепартамент США (1827) НАТО (9977) россия (95467) США (26564) членство в НАТО (1510) Прайс Нед (109)


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А ели перейдете, вызовем озабоченность.
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29.09.2021 11:27 Ответить
Да еще очень и очень глубокую, ну прямо как бездна!
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29.09.2021 11:32 Ответить
+++++
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29.09.2021 11:41 Ответить
скоро на расее закроют YouTube
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29.09.2021 11:43 Ответить
кацапы озаботяться..
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29.09.2021 11:44 Ответить
Да Кремль прекрасно знает и понимает где чье "суверенное право". Просто они срать на это хотели и ведут себя как гопники ... при молчаливом попустительстве окружающих. Об этом Прайс не хочет сказать?
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29.09.2021 11:53 Ответить
коли вже ту расєю відріжуть від цивілізованого світу???
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29.09.2021 12:21 Ответить
 
 