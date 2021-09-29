Швеция отменяет практически все карантинные ограничения
В Швеции со среды отменяют почти все меры, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, в частности теперь посещать кафе и рестораны, а также общественные мероприятия можно без ограничений.
Об этом сообщает местное издание The Local, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По данным The Local, отменяется правило соблюдения дистанции между столиками в общественных заведениях, а также на допустимое количество посетителей в барах и ресторанах. Ранее группам в заведениях необходимо было соблюдать друг от друга дистанцию не менее метра. Более того, в помещении разрешалось находиться группой не более восьми человек.
Как отмечается, отменили правила на посещение мероприятий, в том числе концертов и крупных спортивных мероприятий. Также для прохода на мероприятие не требуется предоставить отрицательный результат теста на коронавирус или доказательство о вакцинации от COVID-19. До этого максимальное допустимое число людей на мероприятии в помещении составляло 300 человек, а на открытом воздухе - 3 тыс. человек. Также не более 50 лиц могли присутствовать на частном мероприятии, организованном в арендованном помещении.
Более того, сняты рекомендации на работу из дома, которые действовали с весны 2020 года. Со среды работникам рекомендуют постепенно возвращаться на свои рабочие места. При этом, в случае, если у работника есть симптомы, ему по-прежнему следует работать из дома и сдать тест на COVID-19.
Больше не действуют рекомендации избегать скоплений людей и проводить встречи на улице, а не в помещениях.
При этом лица, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, по-прежнему должны соблюдать социальное дистанцирование с людьми не из близкого круга общения и избегать контактов с лицами в группе риска и людьми старше 70 лет. По-прежнему остается в силе и рекомендация оставаться дома, сдавать тесты на коронавирус и избегать контактов в случае проявления симптомов COVID-19.
В Швеции с начала пандемии COVID-19 выявили более 1,15 млн заражений, 14,8 тыс. инфицированных скончались.
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Щось мені підказує, що керівництво країни через днів 10 буде розповідати байки про невігластво своїх громадян, які своєю бездумною поведінкою призвели до потреби у введенні повторного локдауну.
Приклад:
Британія. Статистика саме по піках хвиль ковіду: 14 квітня 2020 - 1076 померло, 15 квітня - 880, 16 квітня - 1036, 17 квітня - 913.
Далі, наступна хвиля: 19 січня 2021 -1610 померло, 20 січня - 1820 померло, 21 січня - 1290, 22 січня - 1401.
Для порівняння, нинішня хвиля: 1 вересня 2021 - 207 померло, 2 вересня - 178, 3 вересня - 121.
І це ж я цифри смертності навів, а кількість хворих у вересні 2021 плюс-мінус така ж як у квітні 2020 і січні 2021... Хоча кількість хворих однакова, та кількість померлих в вересні 2021 значно менша - і це якраз заслуга вакцин!
І 120 померлих і 1800 померлих за день - це не на рівні похибки обчислень, а в 15 разів!
У нас вакцинировано 13%, а 10% госпитализированных с коронавирусом - привиты 2 дозами. (с) Ляшко
Ссылочку на Ляшко, пожалуйста. Я сильно сомневаюсь, что он такое говорил. Сейчас у нас 98.1% госпитализироваанных не привиты. В той же Боярской больнице говорят, что привитых пока нет, а больница уже загружена. А вот про Европу, где вакцинировали 60+% Ляшко такое сказать мог. Звучало, что вакцинация в 5 раз снижает вероятность заразиться, в 10 раз снижает вероятность попасть в больницу и в 10 раз снижает вероятность летального исхода.