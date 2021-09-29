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Новости Коронавирус и карантин
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Швеция отменяет практически все карантинные ограничения

Швеция отменяет практически все карантинные ограничения

В Швеции со среды отменяют почти все меры, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, в частности теперь посещать кафе и рестораны, а также общественные мероприятия можно без ограничений.

Об этом сообщает местное издание The Local, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным The Local, отменяется правило соблюдения дистанции между столиками в общественных заведениях, а также на допустимое количество посетителей в барах и ресторанах. Ранее группам в заведениях необходимо было соблюдать друг от друга дистанцию не менее метра. Более того, в помещении разрешалось находиться группой не более восьми человек.

Как отмечается, отменили правила на посещение мероприятий, в том числе концертов и крупных спортивных мероприятий. Также для прохода на мероприятие не требуется предоставить отрицательный результат теста на коронавирус или доказательство о вакцинации от COVID-19. До этого максимальное допустимое число людей на мероприятии в помещении составляло 300 человек, а на открытом воздухе - 3 тыс. человек. Также не более 50 лиц могли присутствовать на частном мероприятии, организованном в арендованном помещении.

Более того, сняты рекомендации на работу из дома, которые действовали с весны 2020 года. Со среды работникам рекомендуют постепенно возвращаться на свои рабочие места. При этом, в случае, если у работника есть симптомы, ему по-прежнему следует работать из дома и сдать тест на COVID-19.

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Больше не действуют рекомендации избегать скоплений людей и проводить встречи на улице, а не в помещениях.

При этом лица, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, по-прежнему должны соблюдать социальное дистанцирование с людьми не из близкого круга общения и избегать контактов с лицами в группе риска и людьми старше 70 лет. По-прежнему остается в силе и рекомендация оставаться дома, сдавать тесты на коронавирус и избегать контактов в случае проявления симптомов COVID-19.

В Швеции с начала пандемии COVID-19 выявили более 1,15 млн заражений, 14,8 тыс. инфицированных скончались.

Автор: 

карантин (16729) Швеция (1001) ограничение (119) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Шведам респект.
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29.09.2021 12:40
+4
Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія зняли майже всі обмеження... А деякі прихильники конспірологічних теорій тут розповідають, що людство ледь не у концтабір намагаються загнати!
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29.09.2021 12:46
+1
Переглянув їх статистичні дані по ковіду. Через 10 днів буде видно, який це дасть результат. В них показники практично аналогічні 2020 року коли щеплених були одиниці.
Щось мені підказує, що керівництво країни через днів 10 буде розповідати байки про невігластво своїх громадян, які своєю бездумною поведінкою призвели до потреби у введенні повторного локдауну.
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29.09.2021 12:54
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29.09.2021 12:34 Ответить
Шведам респект.
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29.09.2021 12:40 Ответить
Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія зняли майже всі обмеження... А деякі прихильники конспірологічних теорій тут розповідають, що людство ледь не у концтабір намагаються загнати!
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29.09.2021 12:46 Ответить
Переглянув їх статистичні дані по ковіду. Через 10 днів буде видно, який це дасть результат. В них показники практично аналогічні 2020 року коли щеплених були одиниці.
Щось мені підказує, що керівництво країни через днів 10 буде розповідати байки про невігластво своїх громадян, які своєю бездумною поведінкою призвели до потреби у введенні повторного локдауну.
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29.09.2021 12:54 Ответить
Так у більшості країн показники захворюваності аналогічні 2020 (крім москалів, у них гірше), але показники смертності нижчі в рази.
Приклад:
Британія. Статистика саме по піках хвиль ковіду: 14 квітня 2020 - 1076 померло, 15 квітня - 880, 16 квітня - 1036, 17 квітня - 913.

Далі, наступна хвиля: 19 січня 2021 -1610 померло, 20 січня - 1820 померло, 21 січня - 1290, 22 січня - 1401.

Для порівняння, нинішня хвиля: 1 вересня 2021 - 207 померло, 2 вересня - 178, 3 вересня - 121.
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29.09.2021 13:10 Ответить
Беріть для порівняння смертності аналогічний період: вересень 2020 - вересень 2021 і будете дуже здивовані.
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29.09.2021 13:18 Ответить
было больше все равно
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29.09.2021 13:27 Ответить
Емм, так хвилі захворювань в 2020 і 2021 по-різному ідуть... В вересні 2020 був спад, а в вересні 2021 - пік заховрюваності.

І це ж я цифри смертності навів, а кількість хворих у вересні 2021 плюс-мінус така ж як у квітні 2020 і січні 2021... Хоча кількість хворих однакова, та кількість померлих в вересні 2021 значно менша - і це якраз заслуга вакцин!
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29.09.2021 14:26 Ответить
З чого Ви взяли, що зараз пік захворюваності на коронавірус? Про пік будемо говорити ближче до новго року, а зараз все тільки починається. А час неймовірних історій про перемогу коронавіруса - наступного літа.
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29.09.2021 14:32 Ответить
Ну ок, хай не пік... Але при плюс-мінус однаковій кількості хворих весною 2021, в січні 2021 і в вересні 2021 кількість померлих у вересні в рази менша!
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29.09.2021 15:36 Ответить
Я звик порівнювати співставні періоди. Висновок про ефективність або не ефективність дій світової спільноти у боротьбі з вірусом можна буде побачити лише після проходження піку захворювання, а зараз коливання статистичних значень на рівні похибки обчислень.
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29.09.2021 16:22 Ответить
Ну якщо порівнювати співставні періоди, то навесні 2021 в ЄС і США і хворих, і померлих було значно менше, ніж навесні 2020...

І 120 померлих і 1800 померлих за день - це не на рівні похибки обчислень, а в 15 разів!
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29.09.2021 16:47 Ответить
Европа включает мозг.
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29.09.2021 13:03 Ответить
Она его и не отключала. В Швеции 70% населения привито.
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29.09.2021 23:38 Ответить
Привиты и что? Израиль тоже привит.
У нас вакцинировано 13%, а 10% госпитализированных с коронавирусом - привиты 2 дозами. (с) Ляшко
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30.09.2021 09:55 Ответить
Уровень вакцинации в Израиле ниже, чем в той же Швеции. Это во-первых. Там есть стадо упоротых идиотов, которые тоже не верят в вакцинацию и любят потусить с однодумцами.
Ссылочку на Ляшко, пожалуйста. Я сильно сомневаюсь, что он такое говорил. Сейчас у нас 98.1% госпитализироваанных не привиты. В той же Боярской больнице говорят, что привитых пока нет, а больница уже загружена. А вот про Европу, где вакцинировали 60+% Ляшко такое сказать мог. Звучало, что вакцинация в 5 раз снижает вероятность заразиться, в 10 раз снижает вероятность попасть в больницу и в 10 раз снижает вероятность летального исхода.
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01.10.2021 06:51 Ответить
третья страна проснулась.....
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29.09.2021 22:25 Ответить
Швеція була на першому місті у світі за індексом щастя. Ось воно - щастя.
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29.09.2021 23:50 Ответить
 
 