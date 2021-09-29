Швеція скасовує практично всі карантинні обмеження
У Швеції із середи скасовують майже всі заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу COVID-19, зокрема тепер відвідувати кафе та ресторани, а також громадські заходи можна без обмежень.
Про це повідомляє місцеве видання The Local, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За даними The Local, скасовується правило дотримання дистанції між столиками в громадських закладах, а також обмеження на допустиму кількість відвідувачів у барах і ресторанах. Раніше групам у закладах необхідно було перебувати одна від одної на відстані мінімум метра. Крім того, у приміщенні дозволялося перебувати групою не більше восьми осіб.
Як зазначається, скасували правила на відвідування заходів, зокрема концертів і великих спортивних заходів. Також для проходження на захід не потрібно надавати негативний результат тесту на коронавірус або доказ про вакцинацію від COVID-19. До цього максимально допустима кількість людей на заході в приміщенні становила 300 осіб, а на відкритому повітрі - 3 тис. осіб. Також не більше ніж 50 осіб могли бути присутніми на приватному заході, організованому в орендованому приміщенні.
Знято також рекомендації на роботу з дому, які діяли з весни 2020 року. З середи працівникам рекомендують поступово повертатися на свої робочі місця. Водночас якщо працівник має симптоми, він повинен працювати з дому та здати тест на COVID-19.
Більше не діють рекомендації уникати скупчень людей і проводити зустрічі на вулиці, а не в приміщеннях.
При цьому особи, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу, повинні й надалі дотримуватися соціальної дистанції з людьми не з близького кола спілкування й уникати контактів з особами в групі ризику та людьми старше 70 років. Залишається в силі й рекомендація бути вдома, здавати тести на коронавірус і уникати контактів у разі прояву симптомів COVID-19.
У Швеції від початку пандемії COVID-19 виявили понад 1,15 млн заражень, 14,8 тис. інфікованих померли.
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Щось мені підказує, що керівництво країни через днів 10 буде розповідати байки про невігластво своїх громадян, які своєю бездумною поведінкою призвели до потреби у введенні повторного локдауну.
Приклад:
Британія. Статистика саме по піках хвиль ковіду: 14 квітня 2020 - 1076 померло, 15 квітня - 880, 16 квітня - 1036, 17 квітня - 913.
Далі, наступна хвиля: 19 січня 2021 -1610 померло, 20 січня - 1820 померло, 21 січня - 1290, 22 січня - 1401.
Для порівняння, нинішня хвиля: 1 вересня 2021 - 207 померло, 2 вересня - 178, 3 вересня - 121.
І це ж я цифри смертності навів, а кількість хворих у вересні 2021 плюс-мінус така ж як у квітні 2020 і січні 2021... Хоча кількість хворих однакова, та кількість померлих в вересні 2021 значно менша - і це якраз заслуга вакцин!
І 120 померлих і 1800 померлих за день - це не на рівні похибки обчислень, а в 15 разів!
У нас вакцинировано 13%, а 10% госпитализированных с коронавирусом - привиты 2 дозами. (с) Ляшко
Ссылочку на Ляшко, пожалуйста. Я сильно сомневаюсь, что он такое говорил. Сейчас у нас 98.1% госпитализироваанных не привиты. В той же Боярской больнице говорят, что привитых пока нет, а больница уже загружена. А вот про Европу, где вакцинировали 60+% Ляшко такое сказать мог. Звучало, что вакцинация в 5 раз снижает вероятность заразиться, в 10 раз снижает вероятность попасть в больницу и в 10 раз снижает вероятность летального исхода.