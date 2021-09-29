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Новини Коронавірус і карантин
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Швеція скасовує практично всі карантинні обмеження

Швеція скасовує практично всі карантинні обмеження

У Швеції із середи скасовують майже всі заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу COVID-19, зокрема тепер відвідувати кафе та ресторани, а також громадські заходи можна без обмежень.

Про це повідомляє місцеве видання The Local, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними The Local, скасовується правило дотримання дистанції між столиками в громадських закладах, а також обмеження на допустиму кількість відвідувачів у барах і ресторанах. Раніше групам у закладах необхідно було перебувати одна від одної на відстані мінімум метра. Крім того, у приміщенні дозволялося перебувати групою не більше восьми осіб.

Як зазначається, скасували правила на відвідування заходів, зокрема концертів і великих спортивних заходів. Також для проходження на захід не потрібно надавати негативний результат тесту на коронавірус або доказ про вакцинацію від COVID-19. До цього максимально допустима кількість людей на заході в приміщенні становила 300 осіб, а на відкритому повітрі - 3 тис. осіб. Також не більше ніж 50 осіб могли бути присутніми на приватному заході, організованому в орендованому приміщенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 37% перехворілих на COVID-19 людей симптоми захворювання можуть проявлятися ще пів року, - дослідження

Знято також рекомендації на роботу з дому, які діяли з весни 2020 року. З середи працівникам рекомендують поступово повертатися на свої робочі місця. Водночас якщо працівник має симптоми, він повинен працювати з дому та здати тест на COVID-19.

Більше не діють рекомендації уникати скупчень людей і проводити зустрічі на вулиці, а не в приміщеннях.

При цьому особи, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу, повинні й надалі дотримуватися соціальної дистанції з людьми не з близького кола спілкування й уникати контактів з особами в групі ризику та людьми старше 70 років. Залишається в силі й рекомендація бути вдома, здавати тести на коронавірус і уникати контактів у разі прояву симптомів COVID-19.

У Швеції від початку пандемії COVID-19 виявили понад 1,15 млн заражень, 14,8 тис. інфікованих померли.

Автор: 

карантин (18172) Швеція (953) обмеження (244) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Шведам респект.
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29.09.2021 12:40
+4
Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія зняли майже всі обмеження... А деякі прихильники конспірологічних теорій тут розповідають, що людство ледь не у концтабір намагаються загнати!
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29.09.2021 12:46
+1
Переглянув їх статистичні дані по ковіду. Через 10 днів буде видно, який це дасть результат. В них показники практично аналогічні 2020 року коли щеплених були одиниці.
Щось мені підказує, що керівництво країни через днів 10 буде розповідати байки про невігластво своїх громадян, які своєю бездумною поведінкою призвели до потреби у введенні повторного локдауну.
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29.09.2021 12:54
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29.09.2021 12:34 Відповісти
Шведам респект.
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29.09.2021 12:40 Відповісти
Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія зняли майже всі обмеження... А деякі прихильники конспірологічних теорій тут розповідають, що людство ледь не у концтабір намагаються загнати!
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29.09.2021 12:46 Відповісти
Переглянув їх статистичні дані по ковіду. Через 10 днів буде видно, який це дасть результат. В них показники практично аналогічні 2020 року коли щеплених були одиниці.
Щось мені підказує, що керівництво країни через днів 10 буде розповідати байки про невігластво своїх громадян, які своєю бездумною поведінкою призвели до потреби у введенні повторного локдауну.
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29.09.2021 12:54 Відповісти
Так у більшості країн показники захворюваності аналогічні 2020 (крім москалів, у них гірше), але показники смертності нижчі в рази.
Приклад:
Британія. Статистика саме по піках хвиль ковіду: 14 квітня 2020 - 1076 померло, 15 квітня - 880, 16 квітня - 1036, 17 квітня - 913.

Далі, наступна хвиля: 19 січня 2021 -1610 померло, 20 січня - 1820 померло, 21 січня - 1290, 22 січня - 1401.

Для порівняння, нинішня хвиля: 1 вересня 2021 - 207 померло, 2 вересня - 178, 3 вересня - 121.
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29.09.2021 13:10 Відповісти
Беріть для порівняння смертності аналогічний період: вересень 2020 - вересень 2021 і будете дуже здивовані.
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29.09.2021 13:18 Відповісти
было больше все равно
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29.09.2021 13:27 Відповісти
Емм, так хвилі захворювань в 2020 і 2021 по-різному ідуть... В вересні 2020 був спад, а в вересні 2021 - пік заховрюваності.

І це ж я цифри смертності навів, а кількість хворих у вересні 2021 плюс-мінус така ж як у квітні 2020 і січні 2021... Хоча кількість хворих однакова, та кількість померлих в вересні 2021 значно менша - і це якраз заслуга вакцин!
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29.09.2021 14:26 Відповісти
З чого Ви взяли, що зараз пік захворюваності на коронавірус? Про пік будемо говорити ближче до новго року, а зараз все тільки починається. А час неймовірних історій про перемогу коронавіруса - наступного літа.
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29.09.2021 14:32 Відповісти
Ну ок, хай не пік... Але при плюс-мінус однаковій кількості хворих весною 2021, в січні 2021 і в вересні 2021 кількість померлих у вересні в рази менша!
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29.09.2021 15:36 Відповісти
Я звик порівнювати співставні періоди. Висновок про ефективність або не ефективність дій світової спільноти у боротьбі з вірусом можна буде побачити лише після проходження піку захворювання, а зараз коливання статистичних значень на рівні похибки обчислень.
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29.09.2021 16:22 Відповісти
Ну якщо порівнювати співставні періоди, то навесні 2021 в ЄС і США і хворих, і померлих було значно менше, ніж навесні 2020...

І 120 померлих і 1800 померлих за день - це не на рівні похибки обчислень, а в 15 разів!
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29.09.2021 16:47 Відповісти
Европа включает мозг.
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29.09.2021 13:03 Відповісти
Она его и не отключала. В Швеции 70% населения привито.
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29.09.2021 23:38 Відповісти
Привиты и что? Израиль тоже привит.
У нас вакцинировано 13%, а 10% госпитализированных с коронавирусом - привиты 2 дозами. (с) Ляшко
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30.09.2021 09:55 Відповісти
Уровень вакцинации в Израиле ниже, чем в той же Швеции. Это во-первых. Там есть стадо упоротых идиотов, которые тоже не верят в вакцинацию и любят потусить с однодумцами.
Ссылочку на Ляшко, пожалуйста. Я сильно сомневаюсь, что он такое говорил. Сейчас у нас 98.1% госпитализироваанных не привиты. В той же Боярской больнице говорят, что привитых пока нет, а больница уже загружена. А вот про Европу, где вакцинировали 60+% Ляшко такое сказать мог. Звучало, что вакцинация в 5 раз снижает вероятность заразиться, в 10 раз снижает вероятность попасть в больницу и в 10 раз снижает вероятность летального исхода.
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01.10.2021 06:51 Відповісти
третья страна проснулась.....
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29.09.2021 22:25 Відповісти
Швеція була на першому місті у світі за індексом щастя. Ось воно - щастя.
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29.09.2021 23:50 Відповісти
 
 