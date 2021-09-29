Швеція скасовує практично всі карантинні обмеження

У Швеції із середи скасовують майже всі заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу COVID-19, зокрема тепер відвідувати кафе та ресторани, а також громадські заходи можна без обмежень.

Про це повідомляє місцеве видання The Local, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними The Local, скасовується правило дотримання дистанції між столиками в громадських закладах, а також обмеження на допустиму кількість відвідувачів у барах і ресторанах. Раніше групам у закладах необхідно було перебувати одна від одної на відстані мінімум метра. Крім того, у приміщенні дозволялося перебувати групою не більше восьми осіб.

Як зазначається, скасували правила на відвідування заходів, зокрема концертів і великих спортивних заходів. Також для проходження на захід не потрібно надавати негативний результат тесту на коронавірус або доказ про вакцинацію від COVID-19. До цього максимально допустима кількість людей на заході в приміщенні становила 300 осіб, а на відкритому повітрі - 3 тис. осіб. Також не більше ніж 50 осіб могли бути присутніми на приватному заході, організованому в орендованому приміщенні.

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Знято також рекомендації на роботу з дому, які діяли з весни 2020 року. З середи працівникам рекомендують поступово повертатися на свої робочі місця. Водночас якщо працівник має симптоми, він повинен працювати з дому та здати тест на COVID-19.

Більше не діють рекомендації уникати скупчень людей і проводити зустрічі на вулиці, а не в приміщеннях.

При цьому особи, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу, повинні й надалі дотримуватися соціальної дистанції з людьми не з близького кола спілкування й уникати контактів з особами в групі ризику та людьми старше 70 років. Залишається в силі й рекомендація бути вдома, здавати тести на коронавірус і уникати контактів у разі прояву симптомів COVID-19.

У Швеції від початку пандемії COVID-19 виявили понад 1,15 млн заражень, 14,8 тис. інфікованих померли.