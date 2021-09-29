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Путин завершает самоизоляцию и сегодня встретится с Эрдоганом, - Песков

Путин завершает самоизоляцию и сегодня встретится с Эрдоганом, - Песков

Президент России Владимир Путин, который сегодня проведет личную встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, де-факто выходит из режима самоизоляции.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности. что касается выхода из режима (самоизоляции) - де-факто, да. Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, означает ли встреча с Эрдоганом, что Путин вышел из самоизоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин все еще на самоизоляции. В Кремле продолжают выявлять случаи коронавируса, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1861) путин владимир (31237) россия (95467) Эрдоган Реджеп Тайип (894) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+8
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29.09.2021 13:03
+8
Таежный роман.
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29.09.2021 13:04
+7
Горбатая Тува(с)
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29.09.2021 13:39
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Плавный переход к самоликвидации.
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29.09.2021 13:02 Ответить
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29.09.2021 13:02 Ответить
Как они будут проверять Эрдогана и его охрану?
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29.09.2021 13:02 Ответить
ну Эрдоган - чихай сильней! не подкачай!!!!!!!!!!!
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29.09.2021 13:03 Ответить
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29.09.2021 13:03 Ответить
Таежный роман.
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29.09.2021 13:04 Ответить
Горбатая тайга.
Подмытая шойга.
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29.09.2021 13:26 Ответить
И кто там исполняет роль Ольги Будиной ?
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29.09.2021 13:31 Ответить





Профессор Талк


Есть ли страны, в которых президент ездит в отпуск не с женой или любовницей? Хочу вас огорчить: нет таких стран. Наш ездит с женой-любовницей! Гюлчатай в таёжном исполнении.
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29.09.2021 13:05 Ответить
Горбатая Тува(с)
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29.09.2021 13:39 Ответить
два убогих кацапо-ордынца ))
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29.09.2021 14:12 Ответить
Посему не написали у них будет совместный ужин?
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29.09.2021 13:05 Ответить
Эрдоган встав ***** ятоган.
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29.09.2021 13:07 Ответить
Тут главная мера безопасности - вазелин приготовить
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29.09.2021 13:10 Ответить
дебилы..путен выходит..путен заходит
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29.09.2021 13:13 Ответить
это чтоб на прием к Эрдогану попасть, моль в самоизоляции сидела?!
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29.09.2021 13:17 Ответить
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29.09.2021 13:19 Ответить
Шойгу после тайги откисает в ванной.
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29.09.2021 13:27 Ответить
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29.09.2021 13:38 Ответить
рюзьге пилять ))

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29.09.2021 14:13 Ответить
Ленин (по маме Бланк) был пассивным ********** - интимная переписка с Зиновьевым про мягкую попку есть в интернете. Вот почему муйло так любит СССР, где всё делалось через одно место, как завещал Ильич.
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29.09.2021 14:48 Ответить
его прооперировали. никакой изоляции не было.
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29.09.2021 15:49 Ответить
 
 