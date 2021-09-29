Путин завершает самоизоляцию и сегодня встретится с Эрдоганом, - Песков

Президент России Владимир Путин, который сегодня проведет личную встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, де-факто выходит из режима самоизоляции.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности. что касается выхода из режима (самоизоляции) - де-факто, да. Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, означает ли встреча с Эрдоганом, что Путин вышел из самоизоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин все еще на самоизоляции. В Кремле продолжают выявлять случаи коронавируса, - Песков