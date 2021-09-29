Путин завершает самоизоляцию и сегодня встретится с Эрдоганом, - Песков
Президент России Владимир Путин, который сегодня проведет личную встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, де-факто выходит из режима самоизоляции.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.
"Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности. что касается выхода из режима (самоизоляции) - де-факто, да. Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, означает ли встреча с Эрдоганом, что Путин вышел из самоизоляции.
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+8 Прощай немытая раССея
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Подмытая шойга.
Профессор Талк
Есть ли страны, в которых президент ездит в отпуск не с женой или любовницей? Хочу вас огорчить: нет таких стран. Наш ездит с женой-любовницей! Гюлчатай в таёжном исполнении.