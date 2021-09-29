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Путін завершує самоізоляцію і сьогодні зустрінеться з Ердоганом, - Пєсков

Путін завершує самоізоляцію і сьогодні зустрінеться з Ердоганом, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін, який сьогодні проведе особисту зустріч із турецьким колегою Таїпом Ердоганом, де-факто виходить з режиму самоізоляції.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Зрозуміло, таким контактам передує обмін інформацією з боку відповідних служб, вживаються всі необхідні заходи обережності. Що стосується виходу з режиму (самоізоляції) - де-факто, так. Де-факто ви бачите, що це вже не самоізоляція", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, чи означає зустріч з Ердоганом, що Путін вийшов із самоізоляції.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1613) путін володимир (23787) росія (65073) Ердоган Реджеп Таїп (928) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+8
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29.09.2021 13:03
+8
Таежный роман.
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29.09.2021 13:04
+7
Горбатая Тува(с)
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29.09.2021 13:39
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29.09.2021 13:02 Відповісти
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29.09.2021 13:02 Відповісти
Как они будут проверять Эрдогана и его охрану?
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29.09.2021 13:02 Відповісти
ну Эрдоган - чихай сильней! не подкачай!!!!!!!!!!!
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29.09.2021 13:03 Відповісти
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29.09.2021 13:03 Відповісти
Таежный роман.
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29.09.2021 13:04 Відповісти
Горбатая тайга.
Подмытая шойга.
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29.09.2021 13:26 Відповісти
И кто там исполняет роль Ольги Будиной ?
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29.09.2021 13:31 Відповісти





Профессор Талк


Есть ли страны, в которых президент ездит в отпуск не с женой или любовницей? Хочу вас огорчить: нет таких стран. Наш ездит с женой-любовницей! Гюлчатай в таёжном исполнении.
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29.09.2021 13:05 Відповісти
Горбатая Тува(с)
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29.09.2021 13:39 Відповісти
два убогих кацапо-ордынца ))
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29.09.2021 14:12 Відповісти
Посему не написали у них будет совместный ужин?
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29.09.2021 13:05 Відповісти
Эрдоган встав ***** ятоган.
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29.09.2021 13:07 Відповісти
Тут главная мера безопасности - вазелин приготовить
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29.09.2021 13:10 Відповісти
дебилы..путен выходит..путен заходит
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29.09.2021 13:13 Відповісти
это чтоб на прием к Эрдогану попасть, моль в самоизоляции сидела?!
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29.09.2021 13:17 Відповісти
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29.09.2021 13:19 Відповісти
Шойгу после тайги откисает в ванной.
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29.09.2021 13:27 Відповісти
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29.09.2021 13:38 Відповісти
рюзьге пилять ))

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29.09.2021 14:13 Відповісти
Ленин (по маме Бланк) был пассивным ********** - интимная переписка с Зиновьевым про мягкую попку есть в интернете. Вот почему муйло так любит СССР, где всё делалось через одно место, как завещал Ильич.
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29.09.2021 14:48 Відповісти
его прооперировали. никакой изоляции не было.
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29.09.2021 15:49 Відповісти
 
 