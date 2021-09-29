Путін завершує самоізоляцію і сьогодні зустрінеться з Ердоганом, - Пєсков
Президент Росії Володимир Путін, який сьогодні проведе особисту зустріч із турецьким колегою Таїпом Ердоганом, де-факто виходить з режиму самоізоляції.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
"Зрозуміло, таким контактам передує обмін інформацією з боку відповідних служб, вживаються всі необхідні заходи обережності. Що стосується виходу з режиму (самоізоляції) - де-факто, так. Де-факто ви бачите, що це вже не самоізоляція", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, чи означає зустріч з Ердоганом, що Путін вийшов із самоізоляції.
Топ коментарі
+8 Прощай немытая раССея
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+8 Александр Иванов #442761
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+7 Рщььщь Яарршуты
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Подмытая шойга.
Профессор Талк
Есть ли страны, в которых президент ездит в отпуск не с женой или любовницей? Хочу вас огорчить: нет таких стран. Наш ездит с женой-любовницей! Гюлчатай в таёжном исполнении.