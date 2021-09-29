Путін завершує самоізоляцію і сьогодні зустрінеться з Ердоганом, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін, який сьогодні проведе особисту зустріч із турецьким колегою Таїпом Ердоганом, де-факто виходить з режиму самоізоляції.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Зрозуміло, таким контактам передує обмін інформацією з боку відповідних служб, вживаються всі необхідні заходи обережності. Що стосується виходу з режиму (самоізоляції) - де-факто, так. Де-факто ви бачите, що це вже не самоізоляція", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, чи означає зустріч з Ердоганом, що Путін вийшов із самоізоляції.

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