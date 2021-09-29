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Украинцы задолжали за коммуналку более 64 млрд грн, - Opendatabot. ИНФОГРАФИКА

Украинцы задолжали за коммуналку более 64 млрд грн, - Opendatabot. ИНФОГРАФИКА

Больше всего украинцы задолжали за поставку и распределение природного газа.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие данные опубликовал "Opendatabot".

Так, за год количество долгов украинцев за коммунальные услуги вырослов 1,5 раза. В августе прошлого года зафиксировано 294 789 долгов, а уже в августе текущего года их количество увеличилось на 155 964 производства. Сейчас количество долгов в Едином реестре должников достигло 450 753 дел. Процент долгов за коммунальные платежи составляет 7% от общего количества долгов украинцев.

По данным Госстата, по состоянию на август 2021 долги за коммуналку достигли 64,4 млрд гривен. Больше всего украинцы задолжали за поставку и распределение природного газа - 23,7 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 20,3 млрд и за поставки и распределение электрической энергии - 7,1 млрд грн.

Также читайте: Вывешивание списков должников за коммунальные услуги - это нарушение закона, - Офис обмудсмена

Украинцы задолжали за коммуналку более 64 млрд грн, - Opendatabot 01
Украинцы задолжали за коммуналку более 64 млрд грн, - Opendatabot 02
Украинцы задолжали за коммуналку более 64 млрд грн, - Opendatabot 03

Автор: 

долг (1150) коммунальные услуги (350) OpenDataBot (13)


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Топ комментарии
+26
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29.09.2021 13:18
+20
За два с половиной года многие так и не поняли, что делать с концом эпохи бедности: то ли грызть его, то ли сосать.
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29.09.2021 13:20
+20
Что бы победить коммуналку - нужно просто перестать платить

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29.09.2021 13:24
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надо поднимать тарифы..
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29.09.2021 13:17 Ответить
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29.09.2021 13:23 Ответить
Что бы победить коммуналку - нужно просто перестать платить

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29.09.2021 13:24 Ответить
уже давно доказано...1.ЖКХ сектор услуги это НЕ рынок и бизнес с социальная потребность в обществе....а если власть не будет давать воду, тепло, свет и газ, и вывозить мусор- то власти не станет и так быстро что она (власть и не поймет как сие случилось) распад государства власти общества это катастрофа- а парад алле пойдет по миру- как падающие костяшки домино, ведь в каждой стране даже на Экваторе- есть свои тараканы и скелеты от народа к власти...
2. Поднятие тарифа на 5 % закономерно влечет рост неплатежей вообще долги на 15%-20 %..а попытка власти вкупе с депутатами министрами и олигархами в продажном соревновании полиции АМКУ НКРЕКП и судов наказать граждан приведут к эффекту выстреливающей пружины- которую власть пыталась нагнуть...
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29.09.2021 13:37 Ответить
Нужно просто перестать топить
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29.09.2021 14:39 Ответить
плюс в роттердам!
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29.09.2021 13:24 Ответить
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29.09.2021 13:27 Ответить
конец эпохи бедности
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29.09.2021 13:17 Ответить
За два с половиной года многие так и не поняли, что делать с концом эпохи бедности: то ли грызть его, то ли сосать.
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29.09.2021 13:20 Ответить
Смачного, не поперхнитесь невзначай.
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29.09.2021 13:25 Ответить
До "этого" зЕлохского, было "хуженебудет" и могли хоть что то оплачивать! После магазинов, что то оставалось в кошельке!
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29.09.2021 13:48 Ответить
О, еще один инопланетянин.
"После магазинов, что то оставалось в кошельке!" - зачем тогда вводили субсидии?

"По состоянию на конец 2016 года, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 6,5 млн домохозяйств."
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29.09.2021 14:14 Ответить
О, еще один инопланетянин.
" зачем тогда вводили субсидии?" - шоб не сосали как сейчас?
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29.09.2021 14:19 Ответить
Явно несвидомый, субсидии ввели в 1995 году! А сколько же Вам лет?
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29.09.2021 14:37 Ответить
Ну расскажи, сколько домохозяйств получали субсидию в 2013 году?
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29.09.2021 17:20 Ответить
Не все одни чоколятки, некоторые,типа тебя - путлеровский буек..
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29.09.2021 15:19 Ответить
Можно его (конец) и по естественному назначению использовать.
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29.09.2021 13:26 Ответить
А раніше була епоха процвітання? Якщо по справедливості -то всіх депутатів на інших державних мужів, і нинішніх і попередніх -на уранові копальні довічно.
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29.09.2021 13:27 Ответить
Ну, абсолютно все цифры говорят что такого треша не было никогда. Посыпалось все.
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29.09.2021 13:29 Ответить
Нас вперто вели 5 років до європейських цін на газ. Тільки довели до 8 гривень за куб і газ подорожчав в Європі з 250 до тисячі баксів за тисячу кубів. ВВести в Україні ціну газу 30 гривень за куб і замерзші мертвяки роблять третю революцію.
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29.09.2021 13:35 Ответить
73% ничего не могут максимум ныть и сдохнут на коленях.
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29.09.2021 13:38 Ответить
А электрика, вода и водоотвод? А другие тарифы, а цены на продовольствие и промтовары? А долги по социалкам и т.д. по списку?

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29.09.2021 13:40 Ответить
ЗЄкоманда з нвимі ліцамі старається як може
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29.09.2021 13:17 Ответить
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29.09.2021 13:17 Ответить
Не хвилюйся, овечка, ми знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло
Але потім його протіряли
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29.09.2021 13:26 Ответить
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29.09.2021 13:18 Ответить
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29.09.2021 13:20 Ответить
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29.09.2021 13:27 Ответить
у вбогого ЗеБiла Шарiкова навiть тут помилка - не полагаЕтся ))
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29.09.2021 14:43 Ответить
І по 8 тисяч давали, і реструктуризацію пропонували, і ціну на газ знижували, а вони платити не хтять... Мабуть вже треба майно описувати...
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29.09.2021 13:20 Ответить
Ну да. Если народ сам себе возродил армию, добыл безвиз и провел децентрализацию, значит и тарифы на электроэнергию, отопление и газ он поднял себе тоже сам
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29.09.2021 13:24 Ответить
Ні не сам. Ми ж в Європу йдемо, а там ціна на газ не 0,4 доллара за куб, а 1$ за куб якщо не більше. Скажете зарплати у них вищі? Так, вищі. Вони й будуть бути вищі поки у нас не буде вибудовано дійсно ринкова економіка, а не дикий капіталізм як зараз. Свій добутий газ продають та використовують на всласних заводах-параходах, а нам впарюють кацапсячий дорогий. Звісно люди такі ціни оплатити не можуть, а властімущіє щедро компенсують з держбюджету перекупщикам кацапсячого газу.
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29.09.2021 13:32 Ответить
Ну так народ доказывал здесь что все сам. И что хуже не будет, и что тарифы с ценами упадут.
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29.09.2021 13:36 Ответить
мабуть, ближче до виборів діючий президент ,,спише,, частину боргів і його переоберуть бо інших достойних не виявиться...
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29.09.2021 13:34 Ответить
Это еще шо...Вот посмотрим сколько долгов будет по весне, ото поржем все вместе по приколу!
Хайпанем на карабельную сосну.
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29.09.2021 13:20 Ответить
Я там чуть вище пожартував звичайно про те шо описувати майно треба, але с усіх тих боржників 90 відсотків тих хто принципово не платить. Куди не підеш всі кафешки заповнені, в супермаркетах черги на касах весь день, автомобілів з кожним роком все більше й більше, а заплатити за комуналку немає кому. Тримають квартири на бабусях та дідусях, а ті ходять дрожащими руками доказують шо їм немає за шо комуналку платити...
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29.09.2021 13:27 Ответить
Руководство Нафтогаза могло бы изучить кейс с машиной Шефира.
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29.09.2021 13:20 Ответить
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29.09.2021 13:20 Ответить
Что надо делать чтобы корова меньше ела и давала больше молока? Надо ее меньше кормить и больше ДОИТЬ! Рецепт от Зе и его долбаков.
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29.09.2021 13:21 Ответить
вот именно, предыдущие власти ни-ни
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29.09.2021 13:23 Ответить
Эти "достойные" продолжатели....к сожалению.
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29.09.2021 13:26 Ответить
Теперішні зєйлюповці просто не змінюють законодавство попередньої влади. Воно так досконало виписано, що більше понад той рівень просто грабувати нічого.
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29.09.2021 13:30 Ответить
нищий, ограбленный народ, цены на коммуналку европейские, зарплаты украинские
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29.09.2021 13:22 Ответить
Рашистский фуфлогон, расскажи лучше как рашкопенсы -ударники (барабанов) труда живут на 2 доллара в день!
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29.09.2021 15:26 Ответить
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29.09.2021 13:23 Ответить
Ага, достойные продолжатели дела Яйценюка, Порошенко, Гройсмана....Кто в 2014-м начал и продолжил повышать тарифы?! кто придумал "субсидии" для унижения людей и коррупционной кормушки?
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29.09.2021 13:25 Ответить
Только кончелыжный ЗЕбаран может считать что субсидии - это унижение людей. В США 40 млн человек пользуются продуктовыми талонами в магазинах. А нищие тупорогие ЗЕмрази вертят своим рылом когда власть сама дает скидки на коммуналку для самых бедных слоев населения.

Ну теперь когда субсидиантов в 2 раза меньше стало чем при Порохе - надеюсь ты зетварь чувствуешь что с тобой обращаются без унижения - козлят тебя как взрослого.
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29.09.2021 13:33 Ответить
Только долбень расчитывает на субсидии. И США не пример для Украины.
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29.09.2021 13:35 Ответить
Так верни Януковича. Он недалеко. Жировать будешь
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29.09.2021 15:29 Ответить
Ойц! А ты не помнишь шо там у нас случилось в 14м? Пропустил наверное, пока в параше гастерил?
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29.09.2021 14:23 Ответить
сРанник,иди ка постранствуй на 3 веселых буквы на срусайты!
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29.09.2021 15:29 Ответить
Продай детей в рабство - заплати недоимку.
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29.09.2021 13:23 Ответить
90-е возвращаются.
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29.09.2021 13:25 Ответить
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29.09.2021 13:27 Ответить
"В 2021 году 652 украинских чиновника задекларировали криптовалюту - в их декларациях указано 46 351 биткойн в переводе на гривны это почти 75 млрд" Вот и дайте ****... й этим декларантам, вам как раз долги по комуналке хватит отбить,(сколько наворовали столько и отдадут практически) а это мудачье не обеднеет!!!
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29.09.2021 13:34 Ответить
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29.09.2021 13:35 Ответить
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29.09.2021 14:15 Ответить
Через економічну скруту та неспроможність уряду поліпшити життя українців багато громадян спрямовує свої погляди на захід і це вже відчули у ЕС за остання два роки..
Так Німеччина виступає на чолі країн незадоволених міграцією із східної Європи,мова йде про призупинку безвізу.Про це йдеться у внутрішньому документі ЄС від 27 вересня,повідомляє https://euobserver.com/
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29.09.2021 13:36 Ответить
Думаю к маю 2022 эта цифра удвоится.. хотя есть вероятность ее увеличения и в 2,5 раза. Цены ЖКХ растут и это касается не только отопления ( цена которого в этом сезоне вырастает на 34-35%), это и подъем стоимости ЖЭК на 80 -100%, холодной воды и водоотвода на 30 -35%, вывоз бытовых отходов на 45% ну и дальше по списку. например газ и его транспортировка. Подешевела только эл. энергия с 1,68 до 1,44 и то для определенной категории. Субсидии урезают, за счет снятия 50% надбавки на соц нормы ( ковидные). Качество услуг падает, батареи все равно холодные, вода годится только для технических нужд.. Кроме этого сезон связан с большим количеством заболеваний и это не только ковид, ну а все знают какое у нас " бесплатное "мед обслуживание. Цены на продукты питания растут даже при рекордном урожае зерновых... Ну и т.д. Так что платить скоро совсем перестанут. Правда и тут власти нашли вариант " воздействия" ( пока не знаю как это будет происходить через суд или нет, но арестовывать счета ( банковские карточки) должников и погашать с них долги) Платить конечно нужно спору нет, но есть определенные "красные линии", за которыми платежи прекращаются ( даже при угрозе лишиться субсидии, она снимается при долге всего лишь 320 гр) и мы на их пороге.. а за ним коллапс системы ЖКХ.
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29.09.2021 13:55 Ответить
епоха ЗЕлиднів
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29.09.2021 14:17 Ответить
Долг составляет 5% ВВП ?
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29.09.2021 14:36 Ответить
А ты видел долг США,хрюсский ? Это же кошмар,то ли дело благоденствие на Засрахе
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29.09.2021 15:34 Ответить
Значит нужно поднимать тарифы!
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29.09.2021 14:50 Ответить
брехня
это приписки
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29.09.2021 14:56 Ответить
Лукавая цифирь однако.
Приведены цифры потребителей внесенных в реестр должников.
Т.е. по которым уже есть виконавче провадження (пройден полный цикл защиты прав кредитора). А таких в структуре долгов за ЖКУ ну так навскидку 10% максимум. Причин тут не привожу (долго расписывать), но они весомы. Соответственно реальных фактических должников намного больше.
Увы, в ближайшие месяцы сферу ЖКУ ожидает жесточайший кризис неплатежей.
И дело не только в тарифах, а вообще в системе ЖКХ которая достигла предела прочности и требует реального реформирования, а не бумаготворчества(
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29.09.2021 15:14 Ответить
Они ляди поворовали все, а потом нам выкатывают, что мы еще и должны! Буй вам!
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29.09.2021 16:04 Ответить
Ваши тарифы высосаны из пальца!
Списывали миллиарды олигархам, спишите и народу, если жить хотите!
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29.09.2021 16:10 Ответить
Кінець епохи бідності: неплати за газ - будеш бОгатий!
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29.09.2021 16:45 Ответить
А , якщо врахувати , що левову частку ціни за опалення+теплу воду - складає вартість газу (десь може і палять вугілля чи дрова - тільки не у мому регіоні) ...
То 68,5 відсотків заборгованості - це усе - заборгованість за газ !
А газові контори уже давно і у першу чергу приватизовані !
Ней буде всеукраїнський аудит цих контор + при потребі - націоналізація
А інакше
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29.09.2021 20:38 Ответить
 
 