Украинцы задолжали за коммуналку более 64 млрд грн, - Opendatabot. ИНФОГРАФИКА

Больше всего украинцы задолжали за поставку и распределение природного газа.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие данные опубликовал "Opendatabot".

Так, за год количество долгов украинцев за коммунальные услуги вырослов 1,5 раза. В августе прошлого года зафиксировано 294 789 долгов, а уже в августе текущего года их количество увеличилось на 155 964 производства. Сейчас количество долгов в Едином реестре должников достигло 450 753 дел. Процент долгов за коммунальные платежи составляет 7% от общего количества долгов украинцев.

По данным Госстата, по состоянию на август 2021 долги за коммуналку достигли 64,4 млрд гривен. Больше всего украинцы задолжали за поставку и распределение природного газа - 23,7 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 20,3 млрд и за поставки и распределение электрической энергии - 7,1 млрд грн.

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