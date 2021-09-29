Українці заборгували за комуналку понад 64 млрд грн, - Opendatabot. ІНФОГРАФІКА

Найбільше українці заборгували за поставку і розподіл природного газу.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні дані опублікував "Opendatabot".

Так, за рік кількість боргів українців за комунальні послуги зросла в 1,5 раза. У серпні минулого року зафіксовано 294 789 боргів, а вже в серпні поточного року їх кількість збільшилася на 155 964 провадження. Зараз кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників досягла 450 753 справ. Відсоток боргів за комунальні платежі становить 7% від загальної кількості боргів українців.

За даними Держстату, станом на серпень 2021 борги за комуналку досягли 64,4 млрд гривень. Найбільше українці заборгували за поставку і розподіл природного газу - 23,7 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 20,3 млрд і за поставки і розподіл електричної енергії - 7,1 млрд грн.

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