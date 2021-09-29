Українці заборгували за комуналку понад 64 млрд грн, - Opendatabot. ІНФОГРАФІКА
Найбільше українці заборгували за поставку і розподіл природного газу.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні дані опублікував "Opendatabot".
Так, за рік кількість боргів українців за комунальні послуги зросла в 1,5 раза. У серпні минулого року зафіксовано 294 789 боргів, а вже в серпні поточного року їх кількість збільшилася на 155 964 провадження. Зараз кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників досягла 450 753 справ. Відсоток боргів за комунальні платежі становить 7% від загальної кількості боргів українців.
За даними Держстату, станом на серпень 2021 борги за комуналку досягли 64,4 млрд гривень. Найбільше українці заборгували за поставку і розподіл природного газу - 23,7 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 20,3 млрд і за поставки і розподіл електричної енергії - 7,1 млрд грн.
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2. Поднятие тарифа на 5 % закономерно влечет рост неплатежей вообще долги на 15%-20 %..а попытка власти вкупе с депутатами министрами и олигархами в продажном соревновании полиции АМКУ НКРЕКП и судов наказать граждан приведут к эффекту выстреливающей пружины- которую власть пыталась нагнуть...
"После магазинов, что то оставалось в кошельке!" - зачем тогда вводили субсидии?
"По состоянию на конец 2016 года, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 6,5 млн домохозяйств."
" зачем тогда вводили субсидии?" - шоб не сосали как сейчас?
Але потім його протіряли
Хайпанем на карабельную сосну.
Ну теперь когда субсидиантов в 2 раза меньше стало чем при Порохе - надеюсь ты зетварь чувствуешь что с тобой обращаются без унижения - козлят тебя как взрослого.
Так Німеччина виступає на чолі країн незадоволених міграцією із східної Європи,мова йде про призупинку безвізу.Про це йдеться у внутрішньому документі ЄС від 27 вересня,повідомляє https://euobserver.com/
это приписки
Приведены цифры потребителей внесенных в реестр должников.
Т.е. по которым уже есть виконавче провадження (пройден полный цикл защиты прав кредитора). А таких в структуре долгов за ЖКУ ну так навскидку 10% максимум. Причин тут не привожу (долго расписывать), но они весомы. Соответственно реальных фактических должников намного больше.
Увы, в ближайшие месяцы сферу ЖКУ ожидает жесточайший кризис неплатежей.
И дело не только в тарифах, а вообще в системе ЖКХ которая достигла предела прочности и требует реального реформирования, а не бумаготворчества(
Списывали миллиарды олигархам, спишите и народу, если жить хотите!
То 68,5 відсотків заборгованості - це усе - заборгованість за газ !
А газові контори уже давно і у першу чергу приватизовані !
Ней буде всеукраїнський аудит цих контор + при потребі - націоналізація
А інакше