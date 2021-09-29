Подготовка к отопительному сезону на финишной прямой. Тарифы останутся стабильными, - Шмыгаль
Готовность объектов к отопительному сезону в целом по стране составляет более 90%, а некоторые города готовы практически на 100%. В подземных хранилищах накоплено 18,8 млрд кубических метров газа, что больше показателей 2017 и 2018 годов. Средств для дальнейшей закупки голубого топлива вполне достаточно.
Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Также он заверил, что тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена.
"Также с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВт⋅год для 80% украинских семей", - добавил премьер.
"Поручил министру энергетики Герману Галущенко обратить внимание на надлежащее выполнение задач по подготовке к устойчивому прохождению осенне-зимнего периода и ежедневно информировать общество о состоянии подготовки и проблемных вопросах", - резюмировал Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а в Украине морозят людей . В квартирах от перепадов температуры холодно , но дата 15 октября для ГОРЕ СОВКОВЫХ ВЛАСТЕЙ священна .
Пора менять правила игры .
в Словакии на батареях стоят краны и счетчики - мне надо теплее - я сама отрегулирую или выключу.
В Украине была программа по установке отопительных котлов в подвалах или на крышах , т к передача тепла от бойлерной убыточна.
и греть асфальт за гроши украинцев ни у чему.
БЫЛА ПРОГРАММА - но ОЛИГАРХИ поняли , что начнут терять гроши при полном контроле и через Кабмин внесли запрет в проектировании применять отдельностоящие котлы ( или только ЗА ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ - коррупция там конкретная)
Аж замерли цифры в платёжках ...
Как крикнет: - Стоять и снижаться !!!
И цифры - подняться бояться...
ТАК ***** 50 ИЛИ 80 ??? ИЛИ ВЫ ТАМ СУКИ СЧИТАТЬ НЕ УМЕЕТЕ??? ЗА ЧТО ВАМ БАБКИ ПЛАТЯТ?? ИЛИ ВАМ НЕВАЖНО ЧТО *******?? ОДИН ХРЕН??