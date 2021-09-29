Подготовка к отопительному сезону на финишной прямой. Тарифы останутся стабильными, - Шмыгаль

Готовность объектов к отопительному сезону в целом по стране составляет более 90%, а некоторые города готовы практически на 100%. В подземных хранилищах накоплено 18,8 млрд кубических метров газа, что больше показателей 2017 и 2018 годов. Средств для дальнейшей закупки голубого топлива вполне достаточно.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Также он заверил, что тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена.

"Также с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВт⋅год для 80% украинских семей", - добавил премьер.

"Поручил министру энергетики Герману Галущенко обратить внимание на надлежащее выполнение задач по подготовке к устойчивому прохождению осенне-зимнего периода и ежедневно информировать общество о состоянии подготовки и проблемных вопросах", - резюмировал Шмыгаль.

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