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Новости
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Подготовка к отопительному сезону на финишной прямой. Тарифы останутся стабильными, - Шмыгаль

Подготовка к отопительному сезону на финишной прямой. Тарифы останутся стабильными, - Шмыгаль

Готовность объектов к отопительному сезону в целом по стране составляет более 90%, а некоторые города готовы практически на 100%. В подземных хранилищах накоплено 18,8 млрд кубических метров газа, что больше показателей 2017 и 2018 годов. Средств для дальнейшей закупки голубого топлива вполне достаточно.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Также он заверил, что тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена. 

"Также с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВт⋅год для 80% украинских семей", - добавил премьер.

"Поручил министру энергетики Герману Галущенко обратить внимание на надлежащее выполнение задач по подготовке к устойчивому прохождению осенне-зимнего периода и ежедневно информировать общество о состоянии подготовки и проблемных вопросах", - резюмировал Шмыгаль.

Читайте также: Украина готова к отопительному сезону, цены на газ расти не будут, - Шмыгаль

Автор: 

Тарифы на отопление (721) подготовка (226) Галущенко Герман (257) отопительный сезон (530) Шмыгаль Денис (2681)


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Топ комментарии
+5
Тарифы останутся стабильными, но платить придётся больше
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29.09.2021 13:28
+4
ВЫ абсолютно правы . Мало на Цензоре форумчан разбирающихся в таких вопросах
в Словакии на батареях стоят краны и счетчики - мне надо теплее - я сама отрегулирую или выключу.

В Украине была программа по установке отопительных котлов в подвалах или на крышах , т к передача тепла от бойлерной убыточна.
и греть асфальт за гроши украинцев ни у чему.
БЫЛА ПРОГРАММА - но ОЛИГАРХИ поняли , что начнут терять гроши при полном контроле и через Кабмин внесли запрет в проектировании применять отдельностоящие котлы ( или только ЗА ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ - коррупция там конкретная)
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29.09.2021 13:49
+2
В Словакии уже включили отопление , хотя два дня подряд 26 градусов .
а в Украине морозят людей . В квартирах от перепадов температуры холодно , но дата 15 октября для ГОРЕ СОВКОВЫХ ВЛАСТЕЙ священна .
Пора менять правила игры .
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29.09.2021 13:29
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Правила форума Совет форумчан
Тарифы останутся стабильными, но платить придётся больше
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29.09.2021 13:28 Ответить
Зелень все спихнула на місцеву владу.
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29.09.2021 13:30 Ответить
Стабильными? Так Дениска заявил....Стабильно Высокими?
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29.09.2021 13:28 Ответить
В Словакии уже включили отопление , хотя два дня подряд 26 градусов .
а в Украине морозят людей . В квартирах от перепадов температуры холодно , но дата 15 октября для ГОРЕ СОВКОВЫХ ВЛАСТЕЙ священна .
Пора менять правила игры .
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29.09.2021 13:29 Ответить
В Словакии есть "свой" газ....ну кто же не знает "словацкий газ"?.....
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29.09.2021 13:30 Ответить
Ну не знаю. У мене в кімнаті 21 і нормально.
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29.09.2021 13:32 Ответить
В Словатчині мабуть система опалення зроблена з умом, а не так як у нас по совдеповськи. Одна кочигарка на весь район. Щоб її запустити потрібна неділля, а потім коли потепліє вимикати стільки ж... От вони й нехочуть то вмикати то вимикати. Раз в рік запустив та раз виключив і все.
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29.09.2021 13:37 Ответить
ВЫ абсолютно правы . Мало на Цензоре форумчан разбирающихся в таких вопросах
в Словакии на батареях стоят краны и счетчики - мне надо теплее - я сама отрегулирую или выключу.

В Украине была программа по установке отопительных котлов в подвалах или на крышах , т к передача тепла от бойлерной убыточна.
и греть асфальт за гроши украинцев ни у чему.
БЫЛА ПРОГРАММА - но ОЛИГАРХИ поняли , что начнут терять гроши при полном контроле и через Кабмин внесли запрет в проектировании применять отдельностоящие котлы ( или только ЗА ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ - коррупция там конкретная)
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29.09.2021 13:49 Ответить
у нас тоже топят
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29.09.2021 13:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=d6fRFuPWbyE КРУТОЕ ПИКЕ | Последняя серия легендарного сериала

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29.09.2021 13:31 Ответить
тарифы останутся стабильными, недоступными практически всему населению страны, 80% на субсидиях и это не дебилизм? в какой стране еще такое есть? спасибо предшественникам
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29.09.2021 13:31 Ответить
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29.09.2021 13:33 Ответить
А Шмигаль не хоче сказати за чий рахунок банкєт?
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29.09.2021 13:34 Ответить
"Шмыгаль" це звучить как - "надёжный"
Аж замерли цифры в платёжках ...
Как крикнет: - Стоять и снижаться !!!
И цифры - подняться бояться...
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29.09.2021 13:35 Ответить
Стесняюсь спросить - Будет стабильный рост !? (вы ведь по другому не умеете!)
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29.09.2021 13:38 Ответить
Откуда там 18.8 млрд кубов? Враньё! 10 в лучшем случае!
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29.09.2021 13:38 Ответить
с чего бы ему врать...прошлая зима была снежная, но обычная по низким температурам
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29.09.2021 13:42 Ответить
****... уже "лодку раскачивать", такое ощущение что новостная лента (не только на цензоре ВЕЗДЕ!!!) это полигон для проверки нервных клеток населения, ПОДОРОЖАЕТ ЭТО СРАНЫЙ ГАЗ, НЕ ПОДОРОЖАЕТ, БОЛЬШЕ БУДЕМ ПЛАТИТЬ, НЕ, НЕ СОВСЕМ БОЛЬШЕ - ЧУТЬ ЧУТЬ ТОКА, ШМЫГАЛЬ СКАЗАЛ, ШМЫГАЛЬ ПОДУМАЛ, ШМАГАЛЬ ПЕРДНУЛ НЕ ТУДА И Т,Д,!!! ВЫ **** ИЗДЕВАЕТЕСЬ ЧТО ЛИ, ИЛИ БОЛЬШЕ ПИСАТЬ НЕ О ЧЕМ???
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29.09.2021 13:40 Ответить
Ну каранавирус есть исчо
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29.09.2021 13:41 Ответить
так в европе газ 1000 за 1000
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29.09.2021 13:45 Ответить
НА одной странице новости - 1) Более 50% объектов в Украине готовы к отопительному сезону, - Шмыгаль 2)Украина на 80% готова к отопительному сезону. Все идет в соответствии с графиками, - Шмыгаль
ТАК ***** 50 ИЛИ 80 ??? ИЛИ ВЫ ТАМ СУКИ СЧИТАТЬ НЕ УМЕЕТЕ??? ЗА ЧТО ВАМ БАБКИ ПЛАТЯТ?? ИЛИ ВАМ НЕВАЖНО ЧТО *******?? ОДИН ХРЕН??
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29.09.2021 13:47 Ответить
Вот только что,сегодня принесли извешщение с водоканала о повышении тарифа на воду,теперь 14,50. Зешобло по прежнему врет и не краснеет.
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29.09.2021 14:08 Ответить
Шмигаль це ******, ще той.
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29.09.2021 14:20 Ответить
Тарифы останутся стабильными, неподъемными.
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29.09.2021 14:34 Ответить
стабильно-неподъемными
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29.09.2021 14:41 Ответить
 
 