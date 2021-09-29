Підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій. Тарифи залишаться стабільними, - Шмигаль
Готовність об'єктів до опалювального сезону загалом по країні становить понад 90%, а деякі міста готові практично на 100%. У підземних сховищах накопичено 18,8 млрд кубічних метрів газу, що більше за показники 2017 і 2018 років. Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива цілком достатньо.
Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Також він запевнив, що тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена.
"Також із 1 жовтня тариф на електроенергію буде знижений до 1,44 грн за кВт⋅год для 80% українських сімей", - додав прем'єр.
"Доручив міністру енергетики Герману Галущенку звернути увагу на належне виконання завдань з підготовки до сталого проходження осінньо-зимового періоду та щоденно інформувати суспільство про стан підготовки та проблемні питання", - резюмував Шмигаль.
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а в Украине морозят людей . В квартирах от перепадов температуры холодно , но дата 15 октября для ГОРЕ СОВКОВЫХ ВЛАСТЕЙ священна .
Пора менять правила игры .
в Словакии на батареях стоят краны и счетчики - мне надо теплее - я сама отрегулирую или выключу.
В Украине была программа по установке отопительных котлов в подвалах или на крышах , т к передача тепла от бойлерной убыточна.
и греть асфальт за гроши украинцев ни у чему.
БЫЛА ПРОГРАММА - но ОЛИГАРХИ поняли , что начнут терять гроши при полном контроле и через Кабмин внесли запрет в проектировании применять отдельностоящие котлы ( или только ЗА ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ - коррупция там конкретная)
Аж замерли цифры в платёжках ...
Как крикнет: - Стоять и снижаться !!!
И цифры - подняться бояться...
ТАК ***** 50 ИЛИ 80 ??? ИЛИ ВЫ ТАМ СУКИ СЧИТАТЬ НЕ УМЕЕТЕ??? ЗА ЧТО ВАМ БАБКИ ПЛАТЯТ?? ИЛИ ВАМ НЕВАЖНО ЧТО *******?? ОДИН ХРЕН??