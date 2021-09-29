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Новини
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Підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій. Тарифи залишаться стабільними, - Шмигаль

Підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій. Тарифи залишаться стабільними, - Шмигаль

Готовність об'єктів до опалювального сезону загалом по країні становить понад 90%, а деякі міста готові практично на 100%. У підземних сховищах накопичено 18,8 млрд кубічних метрів газу, що більше за показники 2017 і 2018 років. Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива цілком достатньо.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Також він запевнив, що тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена.

"Також із 1 жовтня тариф на електроенергію буде знижений до 1,44 грн за кВт⋅год для 80% українських сімей", - додав прем'єр.

"Доручив міністру енергетики Герману Галущенку звернути увагу на належне виконання завдань з підготовки до сталого проходження осінньо-зимового періоду та щоденно інформувати суспільство про стан підготовки та проблемні питання", - резюмував Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до опалювального сезону, ціни на газ не зростатимуть, - Шмигаль

Автор: 

опалення (912) підготовка (181) Галущенко Герман (529) опалювальний сезон (1747) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+5
Тарифы останутся стабильными, но платить придётся больше
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29.09.2021 13:28
+4
ВЫ абсолютно правы . Мало на Цензоре форумчан разбирающихся в таких вопросах
в Словакии на батареях стоят краны и счетчики - мне надо теплее - я сама отрегулирую или выключу.

В Украине была программа по установке отопительных котлов в подвалах или на крышах , т к передача тепла от бойлерной убыточна.
и греть асфальт за гроши украинцев ни у чему.
БЫЛА ПРОГРАММА - но ОЛИГАРХИ поняли , что начнут терять гроши при полном контроле и через Кабмин внесли запрет в проектировании применять отдельностоящие котлы ( или только ЗА ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ - коррупция там конкретная)
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29.09.2021 13:49
+2
В Словакии уже включили отопление , хотя два дня подряд 26 градусов .
а в Украине морозят людей . В квартирах от перепадов температуры холодно , но дата 15 октября для ГОРЕ СОВКОВЫХ ВЛАСТЕЙ священна .
Пора менять правила игры .
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29.09.2021 13:29
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Тарифы останутся стабильными, но платить придётся больше
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29.09.2021 13:28 Відповісти
Зелень все спихнула на місцеву владу.
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29.09.2021 13:30 Відповісти
Стабильными? Так Дениска заявил....Стабильно Высокими?
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29.09.2021 13:28 Відповісти
В Словакии уже включили отопление , хотя два дня подряд 26 градусов .
а в Украине морозят людей . В квартирах от перепадов температуры холодно , но дата 15 октября для ГОРЕ СОВКОВЫХ ВЛАСТЕЙ священна .
Пора менять правила игры .
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29.09.2021 13:29 Відповісти
В Словакии есть "свой" газ....ну кто же не знает "словацкий газ"?.....
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29.09.2021 13:30 Відповісти
Ну не знаю. У мене в кімнаті 21 і нормально.
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29.09.2021 13:32 Відповісти
В Словатчині мабуть система опалення зроблена з умом, а не так як у нас по совдеповськи. Одна кочигарка на весь район. Щоб її запустити потрібна неділля, а потім коли потепліє вимикати стільки ж... От вони й нехочуть то вмикати то вимикати. Раз в рік запустив та раз виключив і все.
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29.09.2021 13:37 Відповісти
ВЫ абсолютно правы . Мало на Цензоре форумчан разбирающихся в таких вопросах
в Словакии на батареях стоят краны и счетчики - мне надо теплее - я сама отрегулирую или выключу.

В Украине была программа по установке отопительных котлов в подвалах или на крышах , т к передача тепла от бойлерной убыточна.
и греть асфальт за гроши украинцев ни у чему.
БЫЛА ПРОГРАММА - но ОЛИГАРХИ поняли , что начнут терять гроши при полном контроле и через Кабмин внесли запрет в проектировании применять отдельностоящие котлы ( или только ЗА ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ - коррупция там конкретная)
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29.09.2021 13:49 Відповісти
у нас тоже топят
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29.09.2021 13:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=d6fRFuPWbyE КРУТОЕ ПИКЕ | Последняя серия легендарного сериала

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29.09.2021 13:31 Відповісти
тарифы останутся стабильными, недоступными практически всему населению страны, 80% на субсидиях и это не дебилизм? в какой стране еще такое есть? спасибо предшественникам
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29.09.2021 13:31 Відповісти
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29.09.2021 13:33 Відповісти
А Шмигаль не хоче сказати за чий рахунок банкєт?
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29.09.2021 13:34 Відповісти
"Шмыгаль" це звучить как - "надёжный"
Аж замерли цифры в платёжках ...
Как крикнет: - Стоять и снижаться !!!
И цифры - подняться бояться...
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29.09.2021 13:35 Відповісти
Стесняюсь спросить - Будет стабильный рост !? (вы ведь по другому не умеете!)
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29.09.2021 13:38 Відповісти
Откуда там 18.8 млрд кубов? Враньё! 10 в лучшем случае!
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29.09.2021 13:38 Відповісти
с чего бы ему врать...прошлая зима была снежная, но обычная по низким температурам
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29.09.2021 13:42 Відповісти
****... уже "лодку раскачивать", такое ощущение что новостная лента (не только на цензоре ВЕЗДЕ!!!) это полигон для проверки нервных клеток населения, ПОДОРОЖАЕТ ЭТО СРАНЫЙ ГАЗ, НЕ ПОДОРОЖАЕТ, БОЛЬШЕ БУДЕМ ПЛАТИТЬ, НЕ, НЕ СОВСЕМ БОЛЬШЕ - ЧУТЬ ЧУТЬ ТОКА, ШМЫГАЛЬ СКАЗАЛ, ШМЫГАЛЬ ПОДУМАЛ, ШМАГАЛЬ ПЕРДНУЛ НЕ ТУДА И Т,Д,!!! ВЫ **** ИЗДЕВАЕТЕСЬ ЧТО ЛИ, ИЛИ БОЛЬШЕ ПИСАТЬ НЕ О ЧЕМ???
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29.09.2021 13:40 Відповісти
Ну каранавирус есть исчо
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29.09.2021 13:41 Відповісти
так в европе газ 1000 за 1000
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29.09.2021 13:45 Відповісти
НА одной странице новости - 1) Более 50% объектов в Украине готовы к отопительному сезону, - Шмыгаль 2)Украина на 80% готова к отопительному сезону. Все идет в соответствии с графиками, - Шмыгаль
ТАК ***** 50 ИЛИ 80 ??? ИЛИ ВЫ ТАМ СУКИ СЧИТАТЬ НЕ УМЕЕТЕ??? ЗА ЧТО ВАМ БАБКИ ПЛАТЯТ?? ИЛИ ВАМ НЕВАЖНО ЧТО *******?? ОДИН ХРЕН??
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29.09.2021 13:47 Відповісти
Вот только что,сегодня принесли извешщение с водоканала о повышении тарифа на воду,теперь 14,50. Зешобло по прежнему врет и не краснеет.
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29.09.2021 14:08 Відповісти
Шмигаль це ******, ще той.
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29.09.2021 14:20 Відповісти
Тарифы останутся стабильными, неподъемными.
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29.09.2021 14:34 Відповісти
стабильно-неподъемными
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29.09.2021 14:41 Відповісти
 
 