Підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій. Тарифи залишаться стабільними, - Шмигаль

Готовність об'єктів до опалювального сезону загалом по країні становить понад 90%, а деякі міста готові практично на 100%. У підземних сховищах накопичено 18,8 млрд кубічних метрів газу, що більше за показники 2017 і 2018 років. Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива цілком достатньо.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Також він запевнив, що тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена.

"Також із 1 жовтня тариф на електроенергію буде знижений до 1,44 грн за кВт⋅год для 80% українських сімей", - додав прем'єр.

"Доручив міністру енергетики Герману Галущенку звернути увагу на належне виконання завдань з підготовки до сталого проходження осінньо-зимового періоду та щоденно інформувати суспільство про стан підготовки та проблемні питання", - резюмував Шмигаль.

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