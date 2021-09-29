Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма, - Шмыгаль
Правительство утвердило Стратегию деоккупации Крыма.
Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания Кабмина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, "Крымская платформа" - это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня", - отметил Шмыгаль.
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+12 Ksenia VB
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+8 Вася Шевченко #371210
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+6 Igor L
показать весь комментарий29.09.2021 14:23
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Дві сторони вже все устаткування підготували.
А дЄрьмак сказав, що весь світ пишатиметься вчинком українців, які порятували бідних криссіян від зневоднення.
вот только вопрос упирается в тактику и время.
готовьтесь к войне за Крым, если он ваш !
и чтоб были - в первых рядах наступающих , мля !
а звиздеть и я могу !
Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма, - Шмыгаль..."
1. Перевішати всіх москалів.
2. Все!