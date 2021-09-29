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Новини Окуповані території
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Кабмін затвердив Стратегію деокупації Криму, - Шмигаль

Кабмін затвердив Стратегію деокупації Криму, - Шмигаль

Уряд затвердив Стратегію деокупації Криму.

Відповідне рішення ухвалено під час сьогоднішнього засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму. Як було наголошено, "Кримська платформа" — це не разовий захід. Ми схвалюємо комплексні документи, які містять детальні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими країнами-партнерами та в рамках міжнародних організацій, аби тема Криму постійно була на світовому порядку денному", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Кабмін планує затвердити план заходів щодо деокупації Криму

Автор: 

Кабмін (14082) Крим (14138) стратегія (200) деокупація (950) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+12
Щось пішли чутки, що зелена мерзота готується дати воду в Крим.
Дві сторони вже все устаткування підготували.
А дЄрьмак сказав, що весь світ пишатиметься вчинком українців, які порятували бідних криссіян від зневоднення.
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29.09.2021 14:18
+8
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29.09.2021 14:28
+6
Стратегія деокупації це воєнний стан та військова операція по знищенню терористів.
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29.09.2021 14:23
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Щось пішли чутки, що зелена мерзота готується дати воду в Крим.
Дві сторони вже все устаткування підготували.
А дЄрьмак сказав, що весь світ пишатиметься вчинком українців, які порятували бідних криссіян від зневоднення.
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29.09.2021 14:18 Відповісти
вот это и будет вся ЗеСтратегия деоккупации Крыма ...
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29.09.2021 14:21 Відповісти
Єдина реальна стратегія, чекати допоки США не спалять Пуйлорашку в термоядерній війні. А решта - все звіздьож.
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29.09.2021 14:28 Відповісти
а что есть инфа о том, что русло СК-канала проходит углубление, очистку, ремонт, восстановление плит и насосных станций, с целью для исключения потерь при подаче днепровской воды ?...
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29.09.2021 14:22 Відповісти
Є така інформація - зрадник керує державою. Він вже давно зондував це питання. Зараз почнеться опалювальний сезон - велика вірогідність, що ми обміняємо воду і волю на газ.
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29.09.2021 14:24 Відповісти
дурниці
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29.09.2021 14:28 Відповісти
Стратегія деокупації це воєнний стан та військова операція по знищенню терористів.
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29.09.2021 14:23 Відповісти
зараз весь світ пишається, як український спецназ допомагає всім вивозити з афганістану мєстних...в т.ч. і в україну, бо на радіобазарі нема кому мобілками торгувати
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29.09.2021 14:24 Відповісти
ну все... Трепещи бункерфюрер! А интересно сколько весит эта стратегия и можно ли ей с размаху отключить тупина при встрече из-за угла?
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29.09.2021 14:20 Відповісти
На бумаге?
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29.09.2021 14:20 Відповісти
Можна десь почитать? Бо думаю ,що якась здача інтересів.
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29.09.2021 14:22 Відповісти
стратегически можно запланировать уе-ать Х-йло в табло...

вот только вопрос упирается в тактику и время.
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29.09.2021 14:22 Відповісти
А Стратегию писали, случайно, не сценаристы "Картеля-95" !?
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29.09.2021 14:23 Відповісти
Коли почнете звільняти Крим?
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29.09.2021 14:25 Відповісти
Вони просто приймуть закон про те що Крим тепер звільнений від російської окупації, так як обявили кількох людей контрабандистами замість того щоб боротись з контрабандою на митниці, або обявили що посадять мільярд дерев, замість того щоб зупинити незаконну вирубку лісів.
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29.09.2021 14:30 Відповісти
стратеги нах
готовьтесь к войне за Крым, если он ваш !
и чтоб были - в первых рядах наступающих , мля !
а звиздеть и я могу !
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29.09.2021 14:26 Відповісти
Наш КабМин может только бредни на бумаге писать.
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29.09.2021 14:28 Відповісти
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29.09.2021 14:28 Відповісти
"Крымская платформа" - это не разовое мероприятие. / "Крымская платформа" сможет превратиться в международную организацию по типу ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, - "слуга народа" Потураев. Как только "Крымская платформа" превратится в НАТО, так сразу слуги народа Коломойского Крым и освободят.
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29.09.2021 14:29 Відповісти
ну и хде сча ентот "возвращатель"
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29.09.2021 14:35 Відповісти
Корову доїть, бо з Бюджету вже не "капає".
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29.09.2021 15:21 Відповісти
автор поста про термоядерну бомбу випадково не *******.,
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29.09.2021 14:46 Відповісти
А що вже домовились , невже хтось вірить що рф просто так поверне Крим ? лише за час окупаціі було переселено за різними даними 300-500 тисяч жителів з контенентальноі росіі всього в Криму майже 65% населення етнічні росіяни ,краще ви зайнялись проблемою Украіни і не дурили самі себе.
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29.09.2021 15:01 Відповісти
В Крыму находилось 20 315 украинских военнослужащих различных вооруженных формирований состоянию на 26-27 февраля 2014 года, из которых на материковую часть после оккупации полуострова вернулись 6 010 военных. (Матиос). СБУ - 90%! (перешли на службу России. Знаете, сколько человек из 11 тысяч милиционеров вышли из Крыма? Меньше 1%. (Турчинов)
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29.09.2021 15:10 Відповісти
Крім стратегії потрібна і тактика.
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29.09.2021 15:23 Відповісти
"
Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма, - Шмыгаль..."

1. Перевішати всіх москалів.
2. Все!
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29.09.2021 16:20 Відповісти
 
 