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Кабмін затвердив Стратегію деокупації Криму, - Шмигаль
Уряд затвердив Стратегію деокупації Криму.
Відповідне рішення ухвалено під час сьогоднішнього засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму. Як було наголошено, "Кримська платформа" — це не разовий захід. Ми схвалюємо комплексні документи, які містять детальні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими країнами-партнерами та в рамках міжнародних організацій, аби тема Криму постійно була на світовому порядку денному", - зазначив Шмигаль.
Топ коментарі
+12 Ksenia VB
показати весь коментар29.09.2021 14:18
+8 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар29.09.2021 14:28
+6 Igor L
показати весь коментар29.09.2021 14:23
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Дві сторони вже все устаткування підготували.
А дЄрьмак сказав, що весь світ пишатиметься вчинком українців, які порятували бідних криссіян від зневоднення.
вот только вопрос упирается в тактику и время.
готовьтесь к войне за Крым, если он ваш !
и чтоб были - в первых рядах наступающих , мля !
а звиздеть и я могу !
Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма, - Шмыгаль..."
1. Перевішати всіх москалів.
2. Все!