Кабмін затвердив Стратегію деокупації Криму, - Шмигаль

Уряд затвердив Стратегію деокупації Криму.

Відповідне рішення ухвалено під час сьогоднішнього засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму. Як було наголошено, "Кримська платформа" — це не разовий захід. Ми схвалюємо комплексні документи, які містять детальні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими країнами-партнерами та в рамках міжнародних організацій, аби тема Криму постійно була на світовому порядку денному", - зазначив Шмигаль.

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