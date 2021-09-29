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Кабмін планує затвердити план заходів щодо деокупації Криму

Кабмін планує затвердити план заходів щодо деокупації Криму

Уряд на сьогоднішньому засіданні планує затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному засідання уряду.

Так, уряд на сьогоднішньому засіданні планує затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Глава МОЗ Віктор Ляшко пропонує затвердити план заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров'я, а також виділити кошти для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, що надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з СОVID-19. Міністер також пропонує внести зміни до переліку лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються на підставі угод про закупівлю зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков пропонує внести зміни до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, а також внести зміни до Правил дорожнього руху.

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Міністр енергетики Герман Галущенко пропонує чиновникам змінити склад наглядової ради щодо здійснення контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій.

На порядку денному Кабміну також є процедура узгодження проєктів указів Президента про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва, а також про призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, що мають високі досягнення у всеукраїнських змаганнях, та їхніх тренерів.

Автор: 

Кабмін (14082) Крим (14138) медицина (2117) стипендії (179) деокупація (950)


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Я планов нашіх люблю громадьйо. (Маяковський)
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29.09.2021 10:14 Відповісти
Только печатайте этот план на мягкой бумаге, чтобы им подтираться удобно было, сидя на крымской платформе.

Блин... 2,5 года ЗЕ-власть генерирует только пустые прожекты и фантазии. Режим ананистов какой-то.
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29.09.2021 10:16 Відповісти
Бубочка опять будет бамбить?
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29.09.2021 10:20 Відповісти
А че так скромно? Предлагаю кабмину расширить планы и утвердить:
1. Стратегию колонизации Марса
2. Мероприятия по озеленению Сахары
3. План строительства межконтинентального туннеля "Жмеринка - Нью Йорк"
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29.09.2021 10:23 Відповісти
Головна стратегія де окупації, вигнати усіх колаборантів разом з рашківською ватою. Навіть, якщо вони і до анексії там проживали.
А якщо не виганяти, то створити їм мережу фільтруючих таборів десь в степовій зоні Криму. Пожиттєво!!!
Як їх виявляти? Та їх в більшості своїй уже всі знають. Ну і з ними є частина запроданців татар.
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29.09.2021 10:34 Відповісти
Даже можно не сомневаться что этот неперевернений "план" будет очередным фейквым популизмом в стиле бла-бла-бла. Если в плане нет планомерного выпиливания ихтамнетов, он даже на покурить не годится.
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29.09.2021 10:42 Відповісти
ой... народ! кто знает в этом году опять будем переводить часы? и то что брехали в прошлом (и позапрошлом) году о "последнем" переводе - таки брехня зеленая )))
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29.09.2021 10:54 Відповісти
 
 