Кабмін планує затвердити план заходів щодо деокупації Криму

Уряд на сьогоднішньому засіданні планує затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному засідання уряду.

Так, уряд на сьогоднішньому засіданні планує затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Глава МОЗ Віктор Ляшко пропонує затвердити план заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров'я, а також виділити кошти для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, що надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з СОVID-19. Міністер також пропонує внести зміни до переліку лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються на підставі угод про закупівлю зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков пропонує внести зміни до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, а також внести зміни до Правил дорожнього руху.

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Міністр енергетики Герман Галущенко пропонує чиновникам змінити склад наглядової ради щодо здійснення контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій.

На порядку денному Кабміну також є процедура узгодження проєктів указів Президента про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва, а також про призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, що мають високі досягнення у всеукраїнських змаганнях, та їхніх тренерів.