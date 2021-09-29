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Кабмин планирует утвердить план мер по деоккупации Крыма

Кабмин планирует утвердить план мер по деоккупации Крыма

Правительство на сегодняшнем заседании планирует утвердить план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня заседания правительства.

Так, правительство на сегодняшнем заседании планирует утвердить план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Глава Минздрава Виктор Ляшко предлагает утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития электронного здравоохранения, а также выделить средства для обеспечения централизованной подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с СОVID-19. Министре также предлагает внести изменения в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на основании соглашений о закупке со специализированными организациями, которые осуществляют закупки, по направлениям использования бюджетных средств в 2020 году.

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Министр инфраструктуры Александр Кубраков предлагает внести изменения в Положение о Государственной службе Украины по безопасности на транспорте, а также внести изменения в Правила дорожного движения.

Министр энергетики Герман Галущенко предлагает чиновникам изменить состав наблюдательного совета по осуществлению контроля за использованием и инвестированием средств финансового резерва, предназначенного для снятия с эксплуатации действующих энергоблоков атомных электростанций.

В повестке дня Кабмина также есть процедура согласования проектов указов Президента о назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства, а также о назначении стипендий Президента Украины для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских соревнованиях, и их тренеров.

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Автор: 

Кабмин (14026) Крым (26376) медицина (2519) стипендии (204) деоккупация (847)


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Я планов нашіх люблю громадьйо. (Маяковський)
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29.09.2021 10:14 Ответить
Только печатайте этот план на мягкой бумаге, чтобы им подтираться удобно было, сидя на крымской платформе.

Блин... 2,5 года ЗЕ-власть генерирует только пустые прожекты и фантазии. Режим ананистов какой-то.
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29.09.2021 10:16 Ответить
Бубочка опять будет бамбить?
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29.09.2021 10:20 Ответить
А че так скромно? Предлагаю кабмину расширить планы и утвердить:
1. Стратегию колонизации Марса
2. Мероприятия по озеленению Сахары
3. План строительства межконтинентального туннеля "Жмеринка - Нью Йорк"
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29.09.2021 10:23 Ответить
Головна стратегія де окупації, вигнати усіх колаборантів разом з рашківською ватою. Навіть, якщо вони і до анексії там проживали.
А якщо не виганяти, то створити їм мережу фільтруючих таборів десь в степовій зоні Криму. Пожиттєво!!!
Як їх виявляти? Та їх в більшості своїй уже всі знають. Ну і з ними є частина запроданців татар.
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29.09.2021 10:34 Ответить
Даже можно не сомневаться что этот неперевернений "план" будет очередным фейквым популизмом в стиле бла-бла-бла. Если в плане нет планомерного выпиливания ихтамнетов, он даже на покурить не годится.
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29.09.2021 10:42 Ответить
ой... народ! кто знает в этом году опять будем переводить часы? и то что брехали в прошлом (и позапрошлом) году о "последнем" переводе - таки брехня зеленая )))
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29.09.2021 10:54 Ответить
 
 