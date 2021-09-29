Кабмин планирует утвердить план мер по деоккупации Крыма
Правительство на сегодняшнем заседании планирует утвердить план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня заседания правительства.
Так, правительство на сегодняшнем заседании планирует утвердить план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Глава Минздрава Виктор Ляшко предлагает утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития электронного здравоохранения, а также выделить средства для обеспечения централизованной подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с СОVID-19. Министре также предлагает внести изменения в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на основании соглашений о закупке со специализированными организациями, которые осуществляют закупки, по направлениям использования бюджетных средств в 2020 году.
Министр инфраструктуры Александр Кубраков предлагает внести изменения в Положение о Государственной службе Украины по безопасности на транспорте, а также внести изменения в Правила дорожного движения.
Министр энергетики Герман Галущенко предлагает чиновникам изменить состав наблюдательного совета по осуществлению контроля за использованием и инвестированием средств финансового резерва, предназначенного для снятия с эксплуатации действующих энергоблоков атомных электростанций.
В повестке дня Кабмина также есть процедура согласования проектов указов Президента о назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства, а также о назначении стипендий Президента Украины для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских соревнованиях, и их тренеров.
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Блин... 2,5 года ЗЕ-власть генерирует только пустые прожекты и фантазии. Режим ананистов какой-то.
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А якщо не виганяти, то створити їм мережу фільтруючих таборів десь в степовій зоні Криму. Пожиттєво!!!
Як їх виявляти? Та їх в більшості своїй уже всі знають. Ну і з ними є частина запроданців татар.