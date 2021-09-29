Кабмин планирует утвердить план мер по деоккупации Крыма

Правительство на сегодняшнем заседании планирует утвердить план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня заседания правительства.

Так, правительство на сегодняшнем заседании планирует утвердить план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Глава Минздрава Виктор Ляшко предлагает утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития электронного здравоохранения, а также выделить средства для обеспечения централизованной подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с СОVID-19. Министре также предлагает внести изменения в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на основании соглашений о закупке со специализированными организациями, которые осуществляют закупки, по направлениям использования бюджетных средств в 2020 году.

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Министр инфраструктуры Александр Кубраков предлагает внести изменения в Положение о Государственной службе Украины по безопасности на транспорте, а также внести изменения в Правила дорожного движения.

Министр энергетики Герман Галущенко предлагает чиновникам изменить состав наблюдательного совета по осуществлению контроля за использованием и инвестированием средств финансового резерва, предназначенного для снятия с эксплуатации действующих энергоблоков атомных электростанций.

В повестке дня Кабмина также есть процедура согласования проектов указов Президента о назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства, а также о назначении стипендий Президента Украины для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских соревнованиях, и их тренеров.

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