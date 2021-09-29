Кабмин уволил Соколюка с должности главы Госмиграции, - Гончаренко

Кабинет Министров уволил Максима Соколюка с должности главы Государственной миграционной службы Украины. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания Кабмина.

Об этом сообщил на своем Телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин уволил Соколюка Максима Юрьевича с должности председателя Государственной миграционной службы Украины", - отметил он.

В то же время, по его словам, правительство назначило Наталью Науменко исполняющей обязанности главы Государственной миграционной службу Украины.

Также по данным Гончаренко, Кабмин уволил Боднара Василия Мироновича с должности заместителя министра иностранных дел Украины и Куракова Алексея Сергеевича с должности заместителя министра энергетики Украины.

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