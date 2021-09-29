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Кабмин уволил Соколюка с должности главы Госмиграции, - Гончаренко

Кабмин уволил Соколюка с должности главы Госмиграции, - Гончаренко

Кабинет Министров уволил Максима Соколюка с должности главы Государственной миграционной службы Украины. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания Кабмина.

Об этом сообщил на своем Телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин уволил Соколюка Максима Юрьевича с должности председателя Государственной миграционной службы Украины", - отметил он.

В то же время, по его словам, правительство назначило Наталью Науменко исполняющей обязанности главы Государственной миграционной службу Украины.

Также по данным Гончаренко, Кабмин уволил Боднара Василия Мироновича с должности заместителя министра иностранных дел Украины и Куракова Алексея Сергеевича с должности заместителя министра энергетики Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине выдали более 6 млн ID-карточек и более 17 млн заграничных биометрических паспортов, - глава Госмиграции Соколюк

Автор: 

Боднар Василий (162) Кабмин (14026) увольнение (2676) Госмиграция (290) Гончаренко (535) Соколюк (21)


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Топ комментарии
+5
Дама с собачкой довела
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29.09.2021 14:41
+4
тепер кине... безробітний їй нафиг не портібен )))
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29.09.2021 14:53
+2
где же оно теперича столоваться будет? собачка немало ест же)
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29.09.2021 14:46
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Дама с собачкой довела
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29.09.2021 14:41 Ответить
тепер кине... безробітний їй нафиг не портібен )))
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29.09.2021 14:53 Ответить
😀😀😀
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29.09.2021 14:57 Ответить
так вот из-за кого нам могут отменить безвиз)) признавайся сколько зелебобиков сбежало за два года правления циркового клоуна на лисапеде))
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29.09.2021 14:42 Ответить
где же оно теперича столоваться будет? собачка немало ест же)
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29.09.2021 14:46 Ответить
Достал заначку, даму с собачкой и в круиз !
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29.09.2021 14:54 Ответить
свадьба и любовь к селфакам фраера сгубила..)
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29.09.2021 15:07 Ответить
Был Максим, да и...

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29.09.2021 15:19 Ответить
Тепер повернеться до сім'ї.
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29.09.2021 15:22 Ответить
Комсомола уже 30 лет нету,а хари типично комсомольские,выражение сверхъестественной честности и мудрости.
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29.09.2021 16:11 Ответить
А посадити?
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29.09.2021 17:23 Ответить
 
 