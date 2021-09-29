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Кабмін звільнив Соколюка з посади голови Держміграції, - Гончаренко

Кабмін звільнив Соколюка з посади голови Держміграції, - Гончаренко

Кабінет Міністрів звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України. Відповідне рішення було ухвалено в ході сьогоднішнього засідання Кабміну.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін звільнив Соколюка Максима Юрійовича з посади голови Державної міграційної служби України", - зазначив він.

Водночас, за його словами, уряд призначив Наталію Науменко виконуючою обов'язки глави Державної міграційної служби України.

Також за даними Гончаренка, Кабмін звільнив Боднара Василя Мироновича з посади заступника міністра закордонних справ України і Куракова Олексія Сергійовича з посади заступника міністра енергетики України.

Також читайте: Кабмін звільнив усіх членів наглядової ради "Нафтогазу", - Ковалів

Автор: 

Боднар Василь (152) Кабмін (14082) звільнення (2672) Держміграція (273) Гончаренко Олексій (488) Соколюк (18)


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Топ коментарі
+5
Дама с собачкой довела
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29.09.2021 14:41
+4
тепер кине... безробітний їй нафиг не портібен )))
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29.09.2021 14:53
+2
где же оно теперича столоваться будет? собачка немало ест же)
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29.09.2021 14:46
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Дама с собачкой довела
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29.09.2021 14:41 Відповісти
тепер кине... безробітний їй нафиг не портібен )))
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29.09.2021 14:53 Відповісти
😀😀😀
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29.09.2021 14:57 Відповісти
так вот из-за кого нам могут отменить безвиз)) признавайся сколько зелебобиков сбежало за два года правления циркового клоуна на лисапеде))
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29.09.2021 14:42 Відповісти
где же оно теперича столоваться будет? собачка немало ест же)
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29.09.2021 14:46 Відповісти
Достал заначку, даму с собачкой и в круиз !
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29.09.2021 14:54 Відповісти
свадьба и любовь к селфакам фраера сгубила..)
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29.09.2021 15:07 Відповісти
Был Максим, да и...

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29.09.2021 15:19 Відповісти
Тепер повернеться до сім'ї.
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29.09.2021 15:22 Відповісти
Комсомола уже 30 лет нету,а хари типично комсомольские,выражение сверхъестественной честности и мудрости.
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29.09.2021 16:11 Відповісти
А посадити?
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29.09.2021 17:23 Відповісти
 
 