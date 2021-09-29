Кабмін звільнив Соколюка з посади голови Держміграції, - Гончаренко

Кабінет Міністрів звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України. Відповідне рішення було ухвалено в ході сьогоднішнього засідання Кабміну.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін звільнив Соколюка Максима Юрійовича з посади голови Державної міграційної служби України", - зазначив він.

Водночас, за його словами, уряд призначив Наталію Науменко виконуючою обов'язки глави Державної міграційної служби України.

Також за даними Гончаренка, Кабмін звільнив Боднара Василя Мироновича з посади заступника міністра закордонних справ України і Куракова Олексія Сергійовича з посади заступника міністра енергетики України.

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