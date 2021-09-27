Кабмін звільнив усіх членів наглядової ради "Нафтогазу", - Ковалів
Кабінет Міністрів України звільнив членів спостережної ради НАК "Нафтогаз України" від держави в особі Юлії Ковалів, Наталії Бойко та Юлії Свириденко слідом за незалежними директорами, які подали у відставку на початку вересня.
Про це Юлія Ковалів повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні мій останній день в ролі члена наглядової ради Нафтогазу. Пройшовши кілька криз корпоративного управління - в 2017 (коли 4 з 5-ти членів наглядової ради подали в відставку) та цього року, я хочу залишатися оптимістом, що Нафтогаз й надалі буде рухатися в напрямку побудови успішної нафтогазової компанії, яка управляється за принципами OECD. Адже кожної кризи є шанс вийти сильнішими - ним точно треба скористатися!", - написала Ковалів.
На її думку, для відновлення довіри міжнародних партнерів та інвесторів і для забезпечення стабільної роботи найбільшої державної компанії важливо обрати новий склад наглядової ради за конкурсом номінаційним комітетом (досвід 2015 року показав тому хороший приклад); обрати керівництво компанії за прозорим конкурсом до квітня наступного року; затвердити стратегію компанії на наступні 5 років.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом тижня оголосити конкурс з відбору чотирьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".
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Кто на новенького?
На леща смахиваешь.
Просто одно лицо.
С наблюдсовета железки с складом 300 кило гривень его поперли, а сытно жрать хочется.
У НОВУ набраду наберуть людішек бені-ахмета, дерьмака-вазеленського, ну і пару-трійку представників фуйла, на допомогу дерьмаку.
Ви вірите в те, що бенено-ахметівсько-дерьмаково-зеленські будуть отримувати меншу зарплатню? Серйозно? Фантастику любите?
Вони, до багатомільйонної зарплатні, ще й красти будуть, в турборежимі.
І у Нафтогазу, зокрема. З успішної компанії Нафтогаз перетворили в компанію, я просить у держави більше 100 млрд. грн.