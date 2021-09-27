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Кабмін звільнив усіх членів наглядової ради "Нафтогазу", - Ковалів

Кабмін звільнив усіх членів наглядової ради

Кабінет Міністрів України звільнив членів спостережної ради НАК "Нафтогаз України" від держави в особі Юлії Ковалів, Наталії Бойко та Юлії Свириденко слідом за незалежними директорами, які подали у відставку на початку вересня.

Про це Юлія Ковалів повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мій останній день в ролі члена наглядової ради Нафтогазу. Пройшовши кілька криз корпоративного управління - в 2017 (коли 4 з 5-ти членів наглядової ради подали в відставку) та цього року, я хочу залишатися оптимістом, що Нафтогаз й надалі буде рухатися в напрямку побудови успішної нафтогазової компанії, яка управляється за принципами OECD. Адже кожної кризи є шанс вийти сильнішими - ним точно треба скористатися!", - написала Ковалів.

На її думку, для відновлення довіри міжнародних партнерів та інвесторів і для забезпечення стабільної роботи найбільшої державної компанії важливо обрати новий склад наглядової ради за конкурсом номінаційним комітетом (досвід 2015 року показав тому хороший приклад); обрати керівництво компанії за прозорим конкурсом до квітня наступного року; затвердити стратегію компанії на наступні 5 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс на чотирьох членів наглядової ради "Нафтогазу" повинен бути оголошений протягом тижня, - Шмигаль

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом тижня оголосити конкурс з відбору чотирьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Автор: 

Кабмін (14078) наглядова рада (639) Нафтогаз (4409) звільнення (2670) Ковалів Юлія (70)


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Топ коментарі
+8
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27.09.2021 11:40
+4
У зеленої плісняви членів не бракує !!!)))
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27.09.2021 11:49
+4
Это еще один мой фанат)))
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27.09.2021 11:54
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27.09.2021 11:39 Відповісти
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27.09.2021 11:40 Відповісти
Так вот ты какой, подплинтус Маккартни.
На леща смахиваешь.
Просто одно лицо.
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27.09.2021 11:43 Відповісти
Слово "Стеб" тебе незнакомо? Мне тебя жаль.
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27.09.2021 11:47 Відповісти
Это еще один мой фанат)))
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27.09.2021 11:54 Відповісти
Видимо из ЗЕбанутых.
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27.09.2021 11:56 Відповісти
Та да! Слуга слуги, вибачте за каламбур! 😁
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27.09.2021 12:02 Відповісти
швидше, відрижка *****.
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27.09.2021 13:00 Відповісти
А вдруг то тоже "Стеб"?
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27.09.2021 11:58 Відповісти
Судя по тексту - не похоже.
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27.09.2021 11:59 Відповісти
Чому його жаліти? Хто ж йому лікар? 🤔 Що заслужив, те і має. 😊
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27.09.2021 12:05 Відповісти
Серлещь опять открыл свой членоприемник. А шо ему остается делать?
С наблюдсовета железки с складом 300 кило гривень его поперли, а сытно жрать хочется.
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27.09.2021 11:51 Відповісти
Перекормлені кнуряки відвалились від корита...Черга нових,голодних,жадних,захламних...А це значить - тарифи будуть рости...
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27.09.2021 11:42 Відповісти
3 млрд гривень в рік на зарплати збитковому керівництву Нафтогазу, це нормально.? Прийдуть нові, вони також жрати хочуть.
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27.09.2021 11:52 Відповісти
гудок окончательно берет под контроль нафтогаз?
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27.09.2021 11:42 Відповісти
Кидок західних партнерів, з прилаштуванням вітренка, було зроблено за вимогою бені і дерьмака. І саме вітренко, миттєво, почав знищувати все, що стримувало "грязьпром" і руйнувати реформу та співпрацю з Заходом.
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27.09.2021 12:40 Відповісти
старые члены уволены, бубочка наберет новых членов, а самым главным членом будет он, найвелычнишый. У Ленки праздник, она теперь имеет под боком самый главный член.
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27.09.2021 11:44 Відповісти
У зеленої плісняви членів не бракує !!!)))
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27.09.2021 11:49 Відповісти
Шо вони многочлени?
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27.09.2021 11:53 Відповісти
Як бачимо, кризами в Нафтогазі вважаються зміни керівництва.
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27.09.2021 11:53 Відповісти
Трєбуюцца вчоні для созданія ''чорной дири'' чєрнєє теперішньої. Оплата чорним налом чєрнєє предидущого. ( На правах реклами ЗЕ)
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27.09.2021 11:54 Відповісти
Задача N°1 для "Нафтогаза" - резкое увеличение добьічи украинского газа , пока там с задачей не справляются .
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27.09.2021 12:02 Відповісти
Нефть и особенно газ в Украине это всегда был и будет безраздельной квотой власти, ее так сказать барщиной, копилкой, "золотой" акцией.
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27.09.2021 12:07 Відповісти
Давно пора. Набсоветы это леглизованная коррупция. Надо их ликвидировать вообще, а следом и зеленые тарифы.
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27.09.2021 12:27 Відповісти
Набради, це запобігання корупції. А ось тепер вона почнеться, у повній мірі.
У НОВУ набраду наберуть людішек бені-ахмета, дерьмака-вазеленського, ну і пару-трійку представників фуйла, на допомогу дерьмаку.
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27.09.2021 12:42 Відповісти
И много они назапобiгали ? Толку от них ноль, а вот денег выкачали на свое содержание десятки миллионов $. Обычные коррупционеры которые тупо взяли и оформили себе гигантские зарплаты и премии, и все это с наших налогов.
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27.09.2021 12:51 Відповісти
Багато чому запобігли.
Ви вірите в те, що бенено-ахметівсько-дерьмаково-зеленські будуть отримувати меншу зарплатню? Серйозно? Фантастику любите?
Вони, до багатомільйонної зарплатні, ще й красти будуть, в турборежимі.
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27.09.2021 12:55 Відповісти
Одни б.................. нажрались выберем других, своих. Шо то долго доходило или кто то мешал?
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27.09.2021 13:41 Відповісти
Коли до влади приходять сучі діти, собаче життя починається у всіх (с)
І у Нафтогазу, зокрема. З успішної компанії Нафтогаз перетворили в компанію, я просить у держави більше 100 млрд. грн.
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27.09.2021 13:57 Відповісти
 
 