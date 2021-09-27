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Новости Политика Украины
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Кабмин (13804) наблюдательный совет (93) Нафтогаз (3092) увольнение (2510) Ковалив Юлия (52)

Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза", - Ковалив

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин уволил всех членов набсовета

Кабинет Министров Украины уволил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства в лице Юлии Ковалив, Наталии Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября.

Об этом Юлия Ковалив сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мой последний день в качестве члена наблюдательного совета "Нафтогаза". Пройдя несколько кризисов корпоративного управления - в 2017 (когда 4 из 5-ти членов наблюдательного совета подали в отставку) и в этом году, я хочу оставаться оптимистом, что "Нафтогаз" и дальше будет двигаться в направлении построения успешной нефтегазовой компании, которая управляется по принципам OECD. Ведь из каждого кризиса есть шанс выйти сильнее - им точно нужно воспользоваться!", - написала Ковалив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" тратит на добычу газа больше, чем получает от его продажи, - Витренко

По ее мнению, для восстановления доверия международных партнеров и инвесторов, и для обеспечения стабильной работы "Нафтогаза" важно избрать новый состав наблюдательного совета по конкурсу номинационным комитетом; избрать руководство компании с помощью прозрачного конкурса до апреля следующего года и утвердить стратегию компании на следующие 5 лет.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение недели объявить конкурс по отбору четырех членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины".
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Топ комментарии
+8
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27.09.2021 11:40
+4
У зеленої плісняви членів не бракує !!!)))
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27.09.2021 11:49
+4
Это еще один мой фанат)))
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27.09.2021 11:54
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Свято место пусто не бывает.
Кто на новенького?
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27.09.2021 11:39 Ответить
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27.09.2021 11:40 Ответить
Так вот ты какой, подплинтус Маккартни.
На леща смахиваешь.
Просто одно лицо.
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27.09.2021 11:43 Ответить
Слово "Стеб" тебе незнакомо? Мне тебя жаль.
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27.09.2021 11:47 Ответить
Это еще один мой фанат)))
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27.09.2021 11:54 Ответить
Видимо из ЗЕбанутых.
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27.09.2021 11:56 Ответить
Та да! Слуга слуги, вибачте за каламбур! 😁
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27.09.2021 12:02 Ответить
швидше, відрижка *****.
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27.09.2021 13:00 Ответить
А вдруг то тоже "Стеб"?
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27.09.2021 11:58 Ответить
Судя по тексту - не похоже.
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27.09.2021 11:59 Ответить
Чому його жаліти? Хто ж йому лікар? 🤔 Що заслужив, те і має. 😊
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27.09.2021 12:05 Ответить
Серлещь опять открыл свой членоприемник. А шо ему остается делать?
С наблюдсовета железки с складом 300 кило гривень его поперли, а сытно жрать хочется.
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27.09.2021 11:51 Ответить
Перекормлені кнуряки відвалились від корита...Черга нових,голодних,жадних,захламних...А це значить - тарифи будуть рости...
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27.09.2021 11:42 Ответить
3 млрд гривень в рік на зарплати збитковому керівництву Нафтогазу, це нормально.? Прийдуть нові, вони також жрати хочуть.
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27.09.2021 11:52 Ответить
гудок окончательно берет под контроль нафтогаз?
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27.09.2021 11:42 Ответить
Кидок західних партнерів, з прилаштуванням вітренка, було зроблено за вимогою бені і дерьмака. І саме вітренко, миттєво, почав знищувати все, що стримувало "грязьпром" і руйнувати реформу та співпрацю з Заходом.
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27.09.2021 12:40 Ответить
старые члены уволены, бубочка наберет новых членов, а самым главным членом будет он, найвелычнишый. У Ленки праздник, она теперь имеет под боком самый главный член.
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27.09.2021 11:44 Ответить
У зеленої плісняви членів не бракує !!!)))
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27.09.2021 11:49 Ответить
Шо вони многочлени?
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27.09.2021 11:53 Ответить
Як бачимо, кризами в Нафтогазі вважаються зміни керівництва.
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27.09.2021 11:53 Ответить
Трєбуюцца вчоні для созданія ''чорной дири'' чєрнєє теперішньої. Оплата чорним налом чєрнєє предидущого. ( На правах реклами ЗЕ)
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27.09.2021 11:54 Ответить
Задача N°1 для "Нафтогаза" - резкое увеличение добьічи украинского газа , пока там с задачей не справляются .
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27.09.2021 12:02 Ответить
Нефть и особенно газ в Украине это всегда был и будет безраздельной квотой власти, ее так сказать барщиной, копилкой, "золотой" акцией.
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27.09.2021 12:07 Ответить
Давно пора. Набсоветы это леглизованная коррупция. Надо их ликвидировать вообще, а следом и зеленые тарифы.
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27.09.2021 12:27 Ответить
Набради, це запобігання корупції. А ось тепер вона почнеться, у повній мірі.
У НОВУ набраду наберуть людішек бені-ахмета, дерьмака-вазеленського, ну і пару-трійку представників фуйла, на допомогу дерьмаку.
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27.09.2021 12:42 Ответить
И много они назапобiгали ? Толку от них ноль, а вот денег выкачали на свое содержание десятки миллионов $. Обычные коррупционеры которые тупо взяли и оформили себе гигантские зарплаты и премии, и все это с наших налогов.
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27.09.2021 12:51 Ответить
Багато чому запобігли.
Ви вірите в те, що бенено-ахметівсько-дерьмаково-зеленські будуть отримувати меншу зарплатню? Серйозно? Фантастику любите?
Вони, до багатомільйонної зарплатні, ще й красти будуть, в турборежимі.
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27.09.2021 12:55 Ответить
Одни б.................. нажрались выберем других, своих. Шо то долго доходило или кто то мешал?
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27.09.2021 13:41 Ответить
Коли до влади приходять сучі діти, собаче життя починається у всіх (с)
І у Нафтогазу, зокрема. З успішної компанії Нафтогаз перетворили в компанію, я просить у держави більше 100 млрд. грн.
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27.09.2021 13:57 Ответить
 
 