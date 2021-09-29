Завтра при участии Зеленского состоится заседание Конгресса местных и региональных властей

Завтра, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Конгресса местных и региональных властей при главе государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Заседание пройдет в конгрессно-выставочном центре "Парковый", начало запланировано на 13.00.

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