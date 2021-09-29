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Завтра при участии Зеленского состоится заседание Конгресса местных и региональных властей

Завтра при участии Зеленского состоится заседание Конгресса местных и региональных властей

Завтра, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Конгресса местных и региональных властей при главе государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Заседание пройдет в конгрессно-выставочном центре "Парковый", начало запланировано на 13.00.

Читайте также: Конгресс местных и региональных властей - это новый путь взаимодействия Главы государства и местного самоуправления, - Офис президента

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) Конгресс местных и региональных властей (10)


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Топ комментарии
+8
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29.09.2021 15:23
+7
ОООО, опупеть !!

Это завтра секретарка Зе будет ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ Конгреса всей власти в Украине ? 😀😀😀
добился статуса
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29.09.2021 15:18
+7
этот из пальца высосанный сходняк под угрозой лишения местных бюджетов умрет вместе со сменой власти а педалькина Ассоциация Городов и дальше будет жить...
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29.09.2021 15:22
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Молодцы !
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29.09.2021 15:13 Ответить
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29.09.2021 15:24 Ответить
Шо, так плохо живёте - тока в одной руке сумка?
Шо ты хочешь от моей жизни? Уже сиди и не спрашивай вопросы…(c)
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29.09.2021 15:13 Ответить
Только в голожопых диктатурах и в Кварталии возможно чтобы центральная власть пыталась проводить какие-то конгрессы местных.
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29.09.2021 15:13 Ответить
зачали цей конгрес в недостроєному спортзалі - так спішили...
а хто голова - єрмак...
зараз єрмака має бути скрізь і багато...і весь він такий білий і пухнасто-позитивний...
бо бурба його очорнює..а в самого фамілія так - бурба...
одне бе-бе-бе
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29.09.2021 15:20 Ответить
Від самого ранку територія Бабиного Яру була оточена нацгвардійцями. Як повідомляла кореспондентка "5 каналу", близько 10-ї ранку з боку вулиці Олени Теліги та Дороги Скорботи від "Олівця" - пройти було неможливо.
Як пояснили силовики - "йдуть охоронні заходи". Пообіцяли, що коли з місця поїде президент Володимир Зеленський, то журналістів і всіх охочих пропустять. Хоча із 10-ї до 19-ї - мають проходити усі охочі вшанувати пам'ять розстріляних.
рупу іноземних школярів - теж "розвернули". Сам Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак у підсумку поставили дві лампадки до "Менори".
До 10:30 - прохід був звільнений.
https://www.5.ua/polityka/zarady-dvokh-lampadok-natshvardiitsi-perekryly-babyn-yar-poky-zvidty-ne-poikhav-zelenskyi-256155.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm
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29.09.2021 15:17 Ответить
Бабий Яр - это трагедия Украины, поэтому два Президента Украины, Кравчук и Порошенко, сделали заявления: Холокост является "трагической страницей" в истории еврейского и украинского народов.
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29.09.2021 17:59 Ответить
Конгресса местных и региональных властей ...звучит как то ,как в годы партии Регионов,ужас какой то Украина скатывается незаметно в сторону Московии,кто то ловко тянет Украину в Московское стойло
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29.09.2021 15:17 Ответить
Да Ермак все стремится занять побольше должностей в Украине
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29.09.2021 15:19 Ответить
ОООО, опупеть !!

Это завтра секретарка Зе будет ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ Конгреса всей власти в Украине ? 😀😀😀
добился статуса
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29.09.2021 15:18 Ответить
Была инфа как Ермак занял место Богдана . Он пришёл к Зе и сказал - россияне хотят вести переговоры ТОЛЬКО СО МНОЙ. И Зе поверил .
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29.09.2021 15:23 Ответить
этот из пальца высосанный сходняк под угрозой лишения местных бюджетов умрет вместе со сменой власти а педалькина Ассоциация Городов и дальше будет жить...
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29.09.2021 15:22 Ответить
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29.09.2021 15:23 Ответить
Царь приедет пожурить бояр.
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29.09.2021 15:31 Ответить
Знову будуть втирати населєнію про важливість і ценність рехворм Найвєлічайшего і заговор олагірхів проти них?
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29.09.2021 15:50 Ответить
 
 