Завтра за участю Зеленського відбудеться засідання Конгресу місцевих і регіональних влад

Завтра, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при главі держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Засідання відбудеться в конгресно-виставковому центрі "Парковий", початок заплановано на 13.00.

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