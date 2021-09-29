Завтра за участю Зеленського відбудеться засідання Конгресу місцевих і регіональних влад
Завтра, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при главі держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Засідання відбудеться в конгресно-виставковому центрі "Парковий", початок заплановано на 13.00.
Топ коментарі
+8 Стрелок
показати весь коментар29.09.2021 15:23
+7 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар29.09.2021 15:18
+7 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар29.09.2021 15:22
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Шо ты хочешь от моей жизни? Уже сиди и не спрашивай вопросы…(c)
а хто голова - єрмак...
зараз єрмака має бути скрізь і багато...і весь він такий білий і пухнасто-позитивний...
бо бурба його очорнює..а в самого фамілія так - бурба...
одне бе-бе-бе
Як пояснили силовики - "йдуть охоронні заходи". Пообіцяли, що коли з місця поїде президент Володимир Зеленський, то журналістів і всіх охочих пропустять. Хоча із 10-ї до 19-ї - мають проходити усі охочі вшанувати пам'ять розстріляних.
рупу іноземних школярів - теж "розвернули". Сам Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак у підсумку поставили дві лампадки до "Менори".
До 10:30 - прохід був звільнений.
https://www.5.ua/polityka/zarady-dvokh-lampadok-natshvardiitsi-perekryly-babyn-yar-poky-zvidty-ne-poikhav-zelenskyi-256155.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm
Это завтра секретарка Зе будет ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ Конгреса всей власти в Украине ? 😀😀😀
добился статуса