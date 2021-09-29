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Украинская технологическая академия поможет Минстратегпрому в решении проблемы стратегических отраслей промышленности, - Уруский

Украинская технологическая академия поможет Минстратегпрому в решении проблемы стратегических отраслей промышленности, - Уруский

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Украинская технологическая академия (УТА) подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии

Об этом заявил вице-Премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.

"Договорились направлять совместные усилия на организацию эффективного анализа и оценки проблем развития стратегических отраслей промышленности Украины, а также на разработку научно обоснованных предложений по их решению", - отметил он.

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Согласно подписанному Меморандуму основными направлениями сотрудничества станут:

- анализ эффективности государственной политики в сфере развития стратегических отраслей промышленности Украины и возможных путей ее повышения;

- формирование государственной промышленной политики;

- определение эффективных форм развития предприятий стратегических отраслей промышленности Украины и продвижения их продукции (услуг) на внешние рынки.

"Совместная работа Министерства и УТА будет, в частности, сосредоточена на создании в Украине Системы управления национальными рисками и Системы оценки национальных рисков в сфере национальной безопасности. В дальнейшем это будет способствовать своевременной реакции государства на вызовы и риски современности. Также УТА будет привлекаться к сотрудничеству в процессе работы Агентства оборонных технологий, нормативное урегулирование создания которой уже приближается к логическому завершению", - пояснил Уруский.

Украинская технологическая академия поможет Минстратегпрому в решении проблемы стратегических отраслей промышленности, - Уруский 01

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По словам вице-премьера, сотрудничество учреждений также призвано способствовать внедрению современных разработок в области космических технологий, оборонного комплекса, производства полимерных материалов, систем защиты безопасности жизнедеятельности человека, защиты окружающей среды, современных энергосберегающих технологий, очистки и переработки отходов производства, информационных технологий и т.д.

"Убежден, что налаживание плодотворного сотрудничества и взаимодействия Минстратегпрома и Украинской технологической академии придаст новый толчок для развития стратегических отраслей промышленности нашего государства", - резюмировал Уруский.

Автор: 

Меморандум (128) ОПК (148) Уруский Олег (116) Минстратегпром (61)


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да усбагойся ты уже русский-урусский!
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29.09.2021 16:22 Ответить
Минстратегпром ?- плечом к плечу с Кадыровом ? А не из окопа напротив ?

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29.09.2021 16:30 Ответить
Я извиняюсь, а что такое "Украинская технологическая академия" и что технологичного они внедрили на рынок, желательно международный? Красные носки под чёрный костюм у дедушки конечно весьма креативненько, но хотелось бы от меморандумов переходить к конкретным возможностям и делам
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29.09.2021 16:32 Ответить
Народные академики, если в курсе, что это.
Группа по интересам регистрирует юрлицо.
Все мужчины - академики, женщины, почему-то - члены корреспонденты.
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29.09.2021 16:42 Ответить
Ну це щось, типу, трускавецького університету або київської школи економіки...
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29.09.2021 16:46 Ответить
Українська технологічна академія - всеукраїнська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F громадська організація , створена у https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 році групою викладачів і вчених https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88 вишів та науково-дослідних інститутів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва з метою сприяння розробці та впровадженню нових наукомістких технологій, підвищенню ефективності виробництва, розвитку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіти та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 медицини .
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29.09.2021 16:54 Ответить
 
 