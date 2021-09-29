Украинская технологическая академия поможет Минстратегпрому в решении проблемы стратегических отраслей промышленности, - Уруский

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Украинская технологическая академия (УТА) подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии

Об этом заявил вице-Премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.

"Договорились направлять совместные усилия на организацию эффективного анализа и оценки проблем развития стратегических отраслей промышленности Украины, а также на разработку научно обоснованных предложений по их решению", - отметил он.

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Согласно подписанному Меморандуму основными направлениями сотрудничества станут:

- анализ эффективности государственной политики в сфере развития стратегических отраслей промышленности Украины и возможных путей ее повышения;

- формирование государственной промышленной политики;

- определение эффективных форм развития предприятий стратегических отраслей промышленности Украины и продвижения их продукции (услуг) на внешние рынки.

"Совместная работа Министерства и УТА будет, в частности, сосредоточена на создании в Украине Системы управления национальными рисками и Системы оценки национальных рисков в сфере национальной безопасности. В дальнейшем это будет способствовать своевременной реакции государства на вызовы и риски современности. Также УТА будет привлекаться к сотрудничеству в процессе работы Агентства оборонных технологий, нормативное урегулирование создания которой уже приближается к логическому завершению", - пояснил Уруский.

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По словам вице-премьера, сотрудничество учреждений также призвано способствовать внедрению современных разработок в области космических технологий, оборонного комплекса, производства полимерных материалов, систем защиты безопасности жизнедеятельности человека, защиты окружающей среды, современных энергосберегающих технологий, очистки и переработки отходов производства, информационных технологий и т.д.

"Убежден, что налаживание плодотворного сотрудничества и взаимодействия Минстратегпрома и Украинской технологической академии придаст новый толчок для развития стратегических отраслей промышленности нашего государства", - резюмировал Уруский.