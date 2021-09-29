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Путин назвал переговоры с Эрдоганом содержательными

Путин назвал переговоры с Эрдоганом содержательными

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана завершились, они продолжались около трех часов. При этом Путин назвал встречу содержательной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

Встреча Путина и Эрдогана проходила в Сочи в среду, стороны обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы - ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

Для Путина российско-турецкие переговоры стали первой публичной очной встречей после того, как он ушел на карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин завершает самоизоляцию и сегодня встретится с Эрдоганом, - Песков

Автор: 

путин владимир (31237) россия (95481) Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+8
А Эрдоган назвал путина ХУ*ЛОМ ...
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29.09.2021 17:13
+5
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29.09.2021 17:36
+4
Єрдоган подтвердил позицию Турции по Сирии и Крьіму , соднржательно .
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29.09.2021 17:14
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А Эрдоган назвал путина ХУ*ЛОМ ...
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29.09.2021 17:13 Ответить
И как Эрдоган обсцыкает ***** в такой позе? Наверное,это всё таки фотошоп.
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29.09.2021 17:34 Ответить
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29.09.2021 17:36 Ответить
приземление вялічия..
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29.09.2021 17:43 Ответить
Єрдоган подтвердил позицию Турции по Сирии и Крьіму , соднржательно .
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29.09.2021 17:14 Ответить
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29.09.2021 19:57 Ответить
с 400 продаст вот и радуется...
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29.09.2021 17:14 Ответить
Пуйло знову сиділо враскарячку, ніби натякало на своє моцне господарство...
Але ніжки щось цокотіли самовільно, неконтрольовано і у різнобій... вже недієздатний цей дєд..
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29.09.2021 17:15 Ответить
та и взгляд какой-то у ***** блуждающий... деменция прогрессирует... (ушмебище!)
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29.09.2021 17:22 Ответить
Яке там господарство, памперс карячить його. Там схоже не тільки недієздатність, а і нетримання.
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29.09.2021 18:37 Ответить
фуйло ти голомозе,
как там насчот памидор ?
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29.09.2021 17:18 Ответить
Выползла из погреба,мразь на ходулях.
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29.09.2021 17:22 Ответить
Похоже продажи турецкого оружия Украине- все...
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29.09.2021 17:27 Ответить
А я думал,что "всё" было тогда,когда турки сбили кацапское детающее барахло пару лет назад.))
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29.09.2021 17:35 Ответить
ты,главное,верь,товарищ...
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29.09.2021 17:40 Ответить
а,забыл,еще перевод северных провинций Турции в православие...
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29.09.2021 17:44 Ответить
Похоже ты активист лгбт...
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29.09.2021 18:04 Ответить
Та Ердогану не вперше наносити Пуйлу удар в спину чи нижче.
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29.09.2021 18:40 Ответить
У тебя аквафреш отклеился
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29.09.2021 18:41 Ответить
Похоже как было ты петушком, так и останешься
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29.09.2021 18:46 Ответить
Самое содержательное это был турецкий кожаный ятаган в прямой кишке Путина.
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29.09.2021 17:39 Ответить
ну, про що ж то вони розмовляли...тому і "содєржаніє" певне було
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29.09.2021 18:19 Ответить
 
 