Путин назвал переговоры с Эрдоганом содержательными
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана завершились, они продолжались около трех часов. При этом Путин назвал встречу содержательной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.
Встреча Путина и Эрдогана проходила в Сочи в среду, стороны обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы - ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.
Для Путина российско-турецкие переговоры стали первой публичной очной встречей после того, как он ушел на карантин.
Топ комментарии
+8 Мистер Икс #492862
показать весь комментарий29.09.2021 17:13
+5 Салаутдин
показать весь комментарий29.09.2021 17:36
+4 Александр Ивашин #418386
показать весь комментарий29.09.2021 17:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але ніжки щось цокотіли самовільно, неконтрольовано і у різнобій... вже недієздатний цей дєд..
как там насчот памидор ?