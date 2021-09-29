Путин назвал переговоры с Эрдоганом содержательными

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана завершились, они продолжались около трех часов. При этом Путин назвал встречу содержательной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

Встреча Путина и Эрдогана проходила в Сочи в среду, стороны обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы - ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

Для Путина российско-турецкие переговоры стали первой публичной очной встречей после того, как он ушел на карантин.

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