Путін назвав переговори з Ердоганом змістовними

Переговори президента Росії Володимира Путіна і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана завершилися, вони тривали близько трьох годин. При цьому Путін назвав зустріч змістовною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

Зустріч Путіна та Ердогана проходила в Сочі в середу, сторони обговорювали як двосторонні відносини, так і регіональні проблеми - ситуацію в Сирії, Лівії, Афганістані і Закавказзі.

Для Путіна російсько-турецькі переговори стали першою публічною очною зустріччю після того, як він пішов на карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін завершує самоізоляцію і сьогодні зустрінеться з Ердоганом, - Пєсков