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Путін назвав переговори з Ердоганом змістовними

Путін назвав переговори з Ердоганом змістовними

Переговори президента Росії Володимира Путіна і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана завершилися, вони тривали близько трьох годин. При цьому Путін назвав зустріч змістовною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

Зустріч Путіна та Ердогана проходила в Сочі в середу, сторони обговорювали як двосторонні відносини, так і регіональні проблеми - ситуацію в Сирії, Лівії, Афганістані і Закавказзі.

Для Путіна російсько-турецькі переговори стали першою публічною очною зустріччю після того, як він пішов на карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін завершує самоізоляцію і сьогодні зустрінеться з Ердоганом, - Пєсков

Автор: 

путін володимир (23790) росія (65098) Туреччина (3499) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+8
А Эрдоган назвал путина ХУ*ЛОМ ...
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29.09.2021 17:13
+5
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29.09.2021 17:36
+4
Єрдоган подтвердил позицию Турции по Сирии и Крьіму , соднржательно .
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29.09.2021 17:14
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А Эрдоган назвал путина ХУ*ЛОМ ...
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29.09.2021 17:13 Відповісти
И как Эрдоган обсцыкает ***** в такой позе? Наверное,это всё таки фотошоп.
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29.09.2021 17:34 Відповісти
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29.09.2021 17:36 Відповісти
приземление вялічия..
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29.09.2021 17:43 Відповісти
Єрдоган подтвердил позицию Турции по Сирии и Крьіму , соднржательно .
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29.09.2021 17:14 Відповісти
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29.09.2021 19:57 Відповісти
с 400 продаст вот и радуется...
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29.09.2021 17:14 Відповісти
Пуйло знову сиділо враскарячку, ніби натякало на своє моцне господарство...
Але ніжки щось цокотіли самовільно, неконтрольовано і у різнобій... вже недієздатний цей дєд..
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29.09.2021 17:15 Відповісти
та и взгляд какой-то у ***** блуждающий... деменция прогрессирует... (ушмебище!)
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29.09.2021 17:22 Відповісти
Яке там господарство, памперс карячить його. Там схоже не тільки недієздатність, а і нетримання.
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29.09.2021 18:37 Відповісти
фуйло ти голомозе,
как там насчот памидор ?
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29.09.2021 17:18 Відповісти
Выползла из погреба,мразь на ходулях.
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29.09.2021 17:22 Відповісти
Похоже продажи турецкого оружия Украине- все...
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29.09.2021 17:27 Відповісти
А я думал,что "всё" было тогда,когда турки сбили кацапское детающее барахло пару лет назад.))
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29.09.2021 17:35 Відповісти
ты,главное,верь,товарищ...
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29.09.2021 17:40 Відповісти
а,забыл,еще перевод северных провинций Турции в православие...
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29.09.2021 17:44 Відповісти
Похоже ты активист лгбт...
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29.09.2021 18:04 Відповісти
Та Ердогану не вперше наносити Пуйлу удар в спину чи нижче.
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29.09.2021 18:40 Відповісти
У тебя аквафреш отклеился
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29.09.2021 18:41 Відповісти
Похоже как было ты петушком, так и останешься
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29.09.2021 18:46 Відповісти
Самое содержательное это был турецкий кожаный ятаган в прямой кишке Путина.
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29.09.2021 17:39 Відповісти
ну, про що ж то вони розмовляли...тому і "содєржаніє" певне було
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29.09.2021 18:19 Відповісти
 
 