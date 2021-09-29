Путін назвав переговори з Ердоганом змістовними
Переговори президента Росії Володимира Путіна і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана завершилися, вони тривали близько трьох годин. При цьому Путін назвав зустріч змістовною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
Зустріч Путіна та Ердогана проходила в Сочі в середу, сторони обговорювали як двосторонні відносини, так і регіональні проблеми - ситуацію в Сирії, Лівії, Афганістані і Закавказзі.
Для Путіна російсько-турецькі переговори стали першою публічною очною зустріччю після того, як він пішов на карантин.
Топ коментарі
+8 Мистер Икс #492862
показати весь коментар29.09.2021 17:13
+5 Салаутдин
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+4 Александр Ивашин #418386
показати весь коментар29.09.2021 17:14
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Але ніжки щось цокотіли самовільно, неконтрольовано і у різнобій... вже недієздатний цей дєд..
как там насчот памидор ?