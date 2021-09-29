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Новости
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Полиция с начала года открыла 350 уголовных дел о подделке COVID-документов

Уголовная ответственность грозит как тому, кто изготавливает и продает поддельные документы, так и тому, кто ими пользуется.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С начала года полицией открыто 350 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, справок о вакцинации от COVID-19, международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов. При этом в 70% зарегистрированных преступлений лицам уже сообщили о подозрении", - подчеркнул Клименко.

Наказание за подделку этой документации может варьироваться от штрафа в 17 тыс. грн до пяти лет лишения свободы. За использование поддельных документов - от штрафа в 850 грн до ограничения свободы на срок до двух лет.

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Также полицейские обнаружили 20 случаев, когда медики вносили в электронные реестры данные о вакцинации, но прививки на самом деле не делали. За такое преступление грозит до шести лет лишения свободы.

"Купленный сертификат вакцинации может помочь вам без ограничений поужинать в ресторане. Но он не спасет вас от болезни и ее возможных ужасных последствий. Подумайте об этом", - подытожил Клименко.

Полиция с начала года открыла 350 уголовных дел о подделке COVID-документов 01

Автор: 

вакцина (3815) подделка (437) Нацполиция (16456) Клименко Игорь (396) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+2
Коли подають таку страшну новину, то вказують скільки загалом в реанімаційному відділенні виділено ліжок для хворих на ковід. Бо сказати, що вона вщент заповнена - нічого не сказати. Наприклад нещодавно інформація на цензорі була, що для хворих на ковід в Харкові на півториміліонне місто виділили загалом аж 930 ліжок у пʼяти лікарнях. Тобто одне ліжко на 1500 людей. Це значить, що якщо одна людина з півтори тисячі захворіє, то ліжка будуть заповнені вщент.
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29.09.2021 19:22
+1
Что такое полиция Украины? - Это когда ублюдок, крышующий незаконную торговлю, массовую застройку Киева без разрешений, становится замом другого негодяя без совести и, увы, без мозгов.
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29.09.2021 18:11
+1
Мусорам більш зайнятись нічим?
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29.09.2021 18:47
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тю, реальные посоны в телефоне скриншот в приложении крутят т.е. идея затребовать у лица "покажи что-нибудь на своем дивайсе / нокии 3210 и прочей 13й груше" - тупиковая. нужна таки идентификация тела (чип?! и реестр привитых. оно уже вроде как и есть. интересно будет через 6-12 мес. истечение срока действия вакцины?! найдется же тело из стазиса, которое запустит новый круг.
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29.09.2021 17:42 Ответить
Что такое полиция Украины? - Это когда ублюдок, крышующий незаконную торговлю, массовую застройку Киева без разрешений, становится замом другого негодяя без совести и, увы, без мозгов.
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29.09.2021 18:11 Ответить
треба карати за це нещадно. Штраф 1500 євро (як в Латвії) і заборона на роботу в медицині
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29.09.2021 18:20 Ответить
Ну якщо штраф 1500 євро, то і сертифікат у лікаря буде коштувати дорожче. Бо кришувальникам треба буде більше віддавати. Інакше кажучи, кінцевий покупець компенсує всі витрати. Але бажаючих його отримати менше не стане. Ось як наприклад менше не стає тих хто продає контрафактні цигарки. А тих хто починає користуватися послугами таких ділків тільки більшає.
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29.09.2021 19:16 Ответить
стане
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29.09.2021 19:17 Ответить
Можу припустити, що можливо Ви погано українців знаєте. В нас дуже наполеглива нація. А ще більше поміркована, та недовірлива до наших керманичей. І чим більше вони силують людей вакцінуватися - тим більший спротив будуть отримувати.
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29.09.2021 19:36 Ответить
таке відчуття що на дворі 15 сторіччя, або люди взагалі пропустили школу
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29.09.2021 19:56 Ответить
Щодо школи то в нас освіта взагалі академічна та з реаліями життя дуже слабо співвідноситься.
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29.09.2021 20:30 Ответить
Коронавірусна реанімація лікарні Мечникова у місті Дніпро повністю заповнена пацієнтами із важким перебігом COVID-19.
Про це пише https://regionews.ua/ RegioNews з посиланням на https://www.facebook.com/rsa010963/posts/3150384505197669 брифінг генерального директора обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергія Риженка.За словами, усі пацієнти реанімації не мають щеплень від коронавірусу.Він додав, що пацієнти є противниками вакцинації.
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29.09.2021 18:31 Ответить
Коли подають таку страшну новину, то вказують скільки загалом в реанімаційному відділенні виділено ліжок для хворих на ковід. Бо сказати, що вона вщент заповнена - нічого не сказати. Наприклад нещодавно інформація на цензорі була, що для хворих на ковід в Харкові на півториміліонне місто виділили загалом аж 930 ліжок у пʼяти лікарнях. Тобто одне ліжко на 1500 людей. Це значить, що якщо одна людина з півтори тисячі захворіє, то ліжка будуть заповнені вщент.
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29.09.2021 19:22 Ответить
Мусорам більш зайнятись нічим?
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29.09.2021 18:47 Ответить
350? шось дуже замало
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29.09.2021 19:14 Ответить
Хе-хе. Антиваксеры переполошились
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29.09.2021 19:54 Ответить
Четверых могу сдать))
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29.09.2021 21:21 Ответить
Дуже цікаво... А скільки ж відкрито справ за статтею 142 ККУ "Незаконне проведення дослідів над людиною", або ж за статтею 321 з прим. 1 ККУ "Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів"?
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29.09.2021 21:42 Ответить
 
 