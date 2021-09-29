Полиция с начала года открыла 350 уголовных дел о подделке COVID-документов

Уголовная ответственность грозит как тому, кто изготавливает и продает поддельные документы, так и тому, кто ими пользуется.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С начала года полицией открыто 350 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, справок о вакцинации от COVID-19, международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов. При этом в 70% зарегистрированных преступлений лицам уже сообщили о подозрении", - подчеркнул Клименко.

Наказание за подделку этой документации может варьироваться от штрафа в 17 тыс. грн до пяти лет лишения свободы. За использование поддельных документов - от штрафа в 850 грн до ограничения свободы на срок до двух лет.

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Также полицейские обнаружили 20 случаев, когда медики вносили в электронные реестры данные о вакцинации, но прививки на самом деле не делали. За такое преступление грозит до шести лет лишения свободы.

"Купленный сертификат вакцинации может помочь вам без ограничений поужинать в ресторане. Но он не спасет вас от болезни и ее возможных ужасных последствий. Подумайте об этом", - подытожил Клименко.