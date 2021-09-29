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Новини
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Поліція з початку року відкрила 350 кримінальних справ про підробку COVID-документів

Кримінальна відповідальність загрожує як тому, хто виготовляє і продає підроблені документи, так і тому, хто ними користується.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З початку року поліція відкрила 350 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів, довідок про вакцинацію від COVID-19, міжнародних свідоцтв про вакцинацію і COVID-сертифікатів. При цьому в 70% зареєстрованих злочинів особам вже повідомили про підозру", - підкреслив Клименко.

Покарання за підробку цієї документації може варіюватися від штрафу в 17 тис. грн до п'яти років позбавлення волі. За використання підроблених документів - від штрафу в 850 грн до обмеження волі на строк до двох років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє киян масово підробляли COVID-сертифікати і ПЛР-тести, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Також поліцейські виявили 20 випадків, коли медики вносили в електронні реєстри дані про вакцинацію, але щеплення насправді не робили. За такий злочин загрожує до шести років позбавлення волі.

"Куплений сертифікат вакцинації може допомогти вам без обмежень повечеряти в ресторані. Але він не врятує вас від хвороби і її можливих жахливих наслідків. Подумайте про це", - підсумував Клименко.

Поліція з початку року відкрила 350 кримінальних справ про підробку COVID-документів 01

Автор: 

вакцина (4419) підробка (437) Нацполіція (15161) Клименко Ігор (483) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+2
Коли подають таку страшну новину, то вказують скільки загалом в реанімаційному відділенні виділено ліжок для хворих на ковід. Бо сказати, що вона вщент заповнена - нічого не сказати. Наприклад нещодавно інформація на цензорі була, що для хворих на ковід в Харкові на півториміліонне місто виділили загалом аж 930 ліжок у пʼяти лікарнях. Тобто одне ліжко на 1500 людей. Це значить, що якщо одна людина з півтори тисячі захворіє, то ліжка будуть заповнені вщент.
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29.09.2021 19:22
+1
Что такое полиция Украины? - Это когда ублюдок, крышующий незаконную торговлю, массовую застройку Киева без разрешений, становится замом другого негодяя без совести и, увы, без мозгов.
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29.09.2021 18:11
+1
Мусорам більш зайнятись нічим?
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29.09.2021 18:47
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тю, реальные посоны в телефоне скриншот в приложении крутят т.е. идея затребовать у лица "покажи что-нибудь на своем дивайсе / нокии 3210 и прочей 13й груше" - тупиковая. нужна таки идентификация тела (чип?! и реестр привитых. оно уже вроде как и есть. интересно будет через 6-12 мес. истечение срока действия вакцины?! найдется же тело из стазиса, которое запустит новый круг.
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29.09.2021 17:42 Відповісти
Что такое полиция Украины? - Это когда ублюдок, крышующий незаконную торговлю, массовую застройку Киева без разрешений, становится замом другого негодяя без совести и, увы, без мозгов.
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29.09.2021 18:11 Відповісти
треба карати за це нещадно. Штраф 1500 євро (як в Латвії) і заборона на роботу в медицині
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29.09.2021 18:20 Відповісти
Ну якщо штраф 1500 євро, то і сертифікат у лікаря буде коштувати дорожче. Бо кришувальникам треба буде більше віддавати. Інакше кажучи, кінцевий покупець компенсує всі витрати. Але бажаючих його отримати менше не стане. Ось як наприклад менше не стає тих хто продає контрафактні цигарки. А тих хто починає користуватися послугами таких ділків тільки більшає.
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29.09.2021 19:16 Відповісти
стане
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29.09.2021 19:17 Відповісти
Можу припустити, що можливо Ви погано українців знаєте. В нас дуже наполеглива нація. А ще більше поміркована, та недовірлива до наших керманичей. І чим більше вони силують людей вакцінуватися - тим більший спротив будуть отримувати.
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29.09.2021 19:36 Відповісти
таке відчуття що на дворі 15 сторіччя, або люди взагалі пропустили школу
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29.09.2021 19:56 Відповісти
Щодо школи то в нас освіта взагалі академічна та з реаліями життя дуже слабо співвідноситься.
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29.09.2021 20:30 Відповісти
Коронавірусна реанімація лікарні Мечникова у місті Дніпро повністю заповнена пацієнтами із важким перебігом COVID-19.
Про це пише https://regionews.ua/ RegioNews з посиланням на https://www.facebook.com/rsa010963/posts/3150384505197669 брифінг генерального директора обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергія Риженка.За словами, усі пацієнти реанімації не мають щеплень від коронавірусу.Він додав, що пацієнти є противниками вакцинації.
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29.09.2021 18:31 Відповісти
Коли подають таку страшну новину, то вказують скільки загалом в реанімаційному відділенні виділено ліжок для хворих на ковід. Бо сказати, що вона вщент заповнена - нічого не сказати. Наприклад нещодавно інформація на цензорі була, що для хворих на ковід в Харкові на півториміліонне місто виділили загалом аж 930 ліжок у пʼяти лікарнях. Тобто одне ліжко на 1500 людей. Це значить, що якщо одна людина з півтори тисячі захворіє, то ліжка будуть заповнені вщент.
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29.09.2021 19:22 Відповісти
Мусорам більш зайнятись нічим?
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29.09.2021 18:47 Відповісти
350? шось дуже замало
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29.09.2021 19:14 Відповісти
Хе-хе. Антиваксеры переполошились
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29.09.2021 19:54 Відповісти
Четверых могу сдать))
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29.09.2021 21:21 Відповісти
Дуже цікаво... А скільки ж відкрито справ за статтею 142 ККУ "Незаконне проведення дослідів над людиною", або ж за статтею 321 з прим. 1 ККУ "Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів"?
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29.09.2021 21:42 Відповісти
 
 