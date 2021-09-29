Поліція з початку року відкрила 350 кримінальних справ про підробку COVID-документів

Кримінальна відповідальність загрожує як тому, хто виготовляє і продає підроблені документи, так і тому, хто ними користується.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З початку року поліція відкрила 350 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів, довідок про вакцинацію від COVID-19, міжнародних свідоцтв про вакцинацію і COVID-сертифікатів. При цьому в 70% зареєстрованих злочинів особам вже повідомили про підозру", - підкреслив Клименко.

Покарання за підробку цієї документації може варіюватися від штрафу в 17 тис. грн до п'яти років позбавлення волі. За використання підроблених документів - від штрафу в 850 грн до обмеження волі на строк до двох років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє киян масово підробляли COVID-сертифікати і ПЛР-тести, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Також поліцейські виявили 20 випадків, коли медики вносили в електронні реєстри дані про вакцинацію, але щеплення насправді не робили. За такий злочин загрожує до шести років позбавлення волі.

"Куплений сертифікат вакцинації може допомогти вам без обмежень повечеряти в ресторані. Але він не врятує вас від хвороби і її можливих жахливих наслідків. Подумайте про це", - підсумував Клименко.