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Двоє киян масово підробляли COVID-сертифікати і ПЛР-тести, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Двоє киян підробляли COVID-сертифікати і результати ПЛР-тестів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє Мінцифри.

24-річний хлопець і 22-річна дівчина створили чат-бот у месенджері, через який приймали замовлення на фейкові довідки. ПЛР-тест із негативним результатом коштував 600 гривень, COVID-сертифікат - 1200 гривень. Жодні дослідження або щеплення не проводилися.

Вони використовували фейкову печатку і логотип відомої української клініки. За попередніми підрахунками, встигли виготовити приблизно 200 підроблених медичних документів.

Пресслужба столичної прокуратури інформує, що за місцем проживання фігурантів та в їхніх автомобілях проведено обшуки. Вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів на коронавірус. У результаті огляду вилученої техніки виявлено листування із замовниками щодо виготовлення підроблених сертифікатів і бланки для їхнього виготовлення.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Нацполіція і Мінцифри розробили ПЗ для перевірки COVID-сертифікатів у громадян під час можливого локдауну, - Клименко

Двоє киян масово підробляли COVID-сертифікати і ПЛР-тести, - Нацполіція 01
Двоє киян масово підробляли COVID-сертифікати і ПЛР-тести, - Нацполіція 02
Двоє киян масово підробляли COVID-сертифікати і ПЛР-тести, - Нацполіція 03
Двоє киян масово підробляли COVID-сертифікати і ПЛР-тести, - Нацполіція 04
Двоє киян масово підробляли COVID-сертифікати і ПЛР-тести, - Нацполіція 05
Двоє киян масово підробляли COVID-сертифікати і ПЛР-тести, - Нацполіція 06

Автор: 

підробка (437) сертифікат (426) Мінцифри (1187)


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Топ коментарі
+2
Молодцы, чо. Есть спрос - будет и предложение.
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29.09.2021 15:29
+2
Кончиться тем, шо все будут сидеть дома - ЕС таки достанет хитрожопость мудрого нарiда! И будут продавать в интернете только поездки за бугор в составе делегации призидента Украины. Например Ахметову, шоб проведать недвижимость у Лондоне...
Дебилы пилят сук, на котором сидят, а мудрий нарiд пилит его бензопилой так быстрее и не облом...
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29.09.2021 15:47
+1
Почему еще Данила Гетманец не предложил покупку Ковид-сертификатов за деньги? Тот кто уколося - молодец, а кто не хочет колоться должен иметь возможность купить, что бы полететь за границу. Таким образом можно наполнить государственный бюджет. Это как с армией: отслужил - молодец. Не хочешь служить плати деньги в казну)
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29.09.2021 15:22
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Почему еще Данила Гетманец не предложил покупку Ковид-сертификатов за деньги? Тот кто уколося - молодец, а кто не хочет колоться должен иметь возможность купить, что бы полететь за границу. Таким образом можно наполнить государственный бюджет. Это как с армией: отслужил - молодец. Не хочешь служить плати деньги в казну)
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29.09.2021 15:22 Відповісти
Шо, москаль в Україні малий бізнес давять?
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29.09.2021 15:35 Відповісти
Цей горобець точно кацап, гарантований
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29.09.2021 15:37 Відповісти
Шукайте мене на своїх болотах.
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29.09.2021 15:40 Відповісти
Только вчера видел так называемую процедуру "получения сертификата" в живую!!! Цирк да и только!! Там делов на 3 минуты, а развозят на 2-3 часа гемора!!! НИХЕРА НОРМАЛЬНО СДЕЛАТЬ НЕ МОГУТ, ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧЕРЕЗ ЖОПУ, И ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛОЖНО - КАК ПРОЙТИ КВЕСТ!!!
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29.09.2021 15:27 Відповісти
Так шо ти не купив раніше.
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29.09.2021 15:36 Відповісти
Молодцы, чо. Есть спрос - будет и предложение.
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29.09.2021 15:29 Відповісти
Остальным наука: не держать дома бланков, пользовацца впн
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29.09.2021 15:30 Відповісти
І іншим буде торба.
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29.09.2021 15:37 Відповісти
Найдутся и технически грамотные - это немногим выше уровня гавнадии
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29.09.2021 15:41 Відповісти
Не таких ловили.
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29.09.2021 15:42 Відповісти
Не таких ловили, а таких - пока нет
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29.09.2021 15:43 Відповісти
А бабло за услуги брать в биткоинах? Шоб наверняка? И никому-никому о своём сервисе не рассказывать? Чуваков таких обычно палят именно на рекламе и оплате услуг. А впн-ны и прочее колдовство - то уже так, побочно.
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01.10.2021 16:36 Відповісти
И правильно делали.
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01.10.2021 14:09 Відповісти
https://spravochki.org/korona-spravka/ На первом месте!!! ЛЮДИ КАК??? ЭТО КАК МИНИМУМ ПРОПЛАЧЕННАЯ РЕКЛАМА!!!
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29.09.2021 15:31 Відповісти
Кстати хороший сайт. Заказал себе справочку о противопоказаниях вакцинации - буду местным ковидобесам предъявлять
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29.09.2021 15:36 Відповісти
Вже нікому, ти останній.
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29.09.2021 15:38 Відповісти
Смішно.
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29.09.2021 15:44 Відповісти
Кончиться тем, шо все будут сидеть дома - ЕС таки достанет хитрожопость мудрого нарiда! И будут продавать в интернете только поездки за бугор в составе делегации призидента Украины. Например Ахметову, шоб проведать недвижимость у Лондоне...
Дебилы пилят сук, на котором сидят, а мудрий нарiд пилит его бензопилой так быстрее и не облом...
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29.09.2021 15:47 Відповісти
це поодинокі випадки, в кожній країні є недоумки та антисоціальні елементи. Такщо про Європу ти загнув. От щодо пі.дарососіян тут буде набагато скоріше, оскільки і рівень імбецилів, антисоціальних елементів на їхніх теренах зашкалює у порівнянні з будь - якою країною світу.
Та і я скажу вам, що Українці можуть пиляти сук тільки під тими хто посягається на їхню територіальну цілісність та Незалежність!
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29.09.2021 16:27 Відповісти
Навіщо взага
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30.09.2021 09:29 Відповісти
Навіщо взагалі ризикувати з цим фальш сертифікатом: маєшь бажання за кордон-зроби цей плр-тест і їдь собі куди бажаєш або куди можливо, а краще взагалі зробити щеплення затвердженою в світі вакциною. Ні-краще за не малі гроші купувати Ризик.дурня тільки й всього
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30.09.2021 09:39 Відповісти
ну це ж мізки потрібні, а тут 73% - ******
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30.09.2021 14:09 Відповісти
Переведи на общепонятный язык, что ты дрыстонул.
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30.09.2021 19:20 Відповісти
Це зараз "можливо", а весною була зовсім інша справа. Напевно відсотків 80 тих, хто летів у теплі краї на відпочинок такі тести мали. Мало того їм іще і іноземні тести підробляли щоб в Україні карантин не проходити.

Це зараз ловлять тих, хто своєчасно не прикрив лавочку
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30.09.2021 15:50 Відповісти
 
 