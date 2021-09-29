Двоє киян масово підробляли COVID-сертифікати і ПЛР-тести, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Двоє киян підробляли COVID-сертифікати і результати ПЛР-тестів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє Мінцифри.
24-річний хлопець і 22-річна дівчина створили чат-бот у месенджері, через який приймали замовлення на фейкові довідки. ПЛР-тест із негативним результатом коштував 600 гривень, COVID-сертифікат - 1200 гривень. Жодні дослідження або щеплення не проводилися.
Вони використовували фейкову печатку і логотип відомої української клініки. За попередніми підрахунками, встигли виготовити приблизно 200 підроблених медичних документів.
Пресслужба столичної прокуратури інформує, що за місцем проживання фігурантів та в їхніх автомобілях проведено обшуки. Вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів на коронавірус. У результаті огляду вилученої техніки виявлено листування із замовниками щодо виготовлення підроблених сертифікатів і бланки для їхнього виготовлення.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
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Дебилы пилят сук, на котором сидят, а мудрий нарiд пилит его бензопилой так быстрее и не облом...
Та і я скажу вам, що Українці можуть пиляти сук тільки під тими хто посягається на їхню територіальну цілісність та Незалежність!
Це зараз ловлять тих, хто своєчасно не прикрив лавочку