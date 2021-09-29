Двое киевлян массово подделывали COVID-сертификаты и ПЦР-тесты, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Двое киевлян подделывали COVID-сертификаты и результаты ПЦР-тестов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Минцифры.

24-летний парень и 22-летняя девушка создали чат-бот в мессенджере, через который принимали заказы на фейковые справки. ПЦР-тест с отрицательным результатом стоил 600 гривен, COVID-сертификат - 1200 гривен. Никакие исследования или прививки не проводились.

Они использовали фейковые печати и логотип известной украинской клиники. По предварительным подсчетам, успели изготовить около 200 поддельных медицинских документов.

Пресс-служба столичной прокуратуры информирует, что по месту жительства фигурантов и в их автомобилях проведены обыски. Изъят ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов на коронавирус. В результате осмотра изъятой техники обнаружены переписки с заказчиками относительно изготовления псевдосертификатов и бланки для их изготовления.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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