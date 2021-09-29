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Двое киевлян массово подделывали COVID-сертификаты и ПЦР-тесты, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Двое киевлян подделывали COVID-сертификаты и результаты ПЦР-тестов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Минцифры.

24-летний парень и 22-летняя девушка создали чат-бот в мессенджере, через который принимали заказы на фейковые справки. ПЦР-тест с отрицательным результатом стоил 600 гривен, COVID-сертификат - 1200 гривен. Никакие исследования или прививки не проводились.

Они использовали фейковые печати и логотип известной украинской клиники. По предварительным подсчетам, успели изготовить около 200 поддельных медицинских документов.

Пресс-служба столичной прокуратуры информирует, что по месту жительства фигурантов и в их автомобилях проведены обыски. Изъят ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов на коронавирус. В результате осмотра изъятой техники обнаружены переписки с заказчиками относительно изготовления псевдосертификатов и бланки для их изготовления.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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Двое киевлян массово подделывали COVID-сертификаты и ПЦР-тесты, - Нацполиция 01
Двое киевлян массово подделывали COVID-сертификаты и ПЦР-тесты, - Нацполиция 02
Двое киевлян массово подделывали COVID-сертификаты и ПЦР-тесты, - Нацполиция 03
Двое киевлян массово подделывали COVID-сертификаты и ПЦР-тесты, - Нацполиция 04
Двое киевлян массово подделывали COVID-сертификаты и ПЦР-тесты, - Нацполиция 05
Двое киевлян массово подделывали COVID-сертификаты и ПЦР-тесты, - Нацполиция 06

Автор: 

подделка (437) сертификат (226) Минцифры (316)


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Топ комментарии
+2
Молодцы, чо. Есть спрос - будет и предложение.
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29.09.2021 15:29
+2
Кончиться тем, шо все будут сидеть дома - ЕС таки достанет хитрожопость мудрого нарiда! И будут продавать в интернете только поездки за бугор в составе делегации призидента Украины. Например Ахметову, шоб проведать недвижимость у Лондоне...
Дебилы пилят сук, на котором сидят, а мудрий нарiд пилит его бензопилой так быстрее и не облом...
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29.09.2021 15:47
+1
Почему еще Данила Гетманец не предложил покупку Ковид-сертификатов за деньги? Тот кто уколося - молодец, а кто не хочет колоться должен иметь возможность купить, что бы полететь за границу. Таким образом можно наполнить государственный бюджет. Это как с армией: отслужил - молодец. Не хочешь служить плати деньги в казну)
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29.09.2021 15:22
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Почему еще Данила Гетманец не предложил покупку Ковид-сертификатов за деньги? Тот кто уколося - молодец, а кто не хочет колоться должен иметь возможность купить, что бы полететь за границу. Таким образом можно наполнить государственный бюджет. Это как с армией: отслужил - молодец. Не хочешь служить плати деньги в казну)
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29.09.2021 15:22 Ответить
Шо, москаль в Україні малий бізнес давять?
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29.09.2021 15:35 Ответить
Цей горобець точно кацап, гарантований
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29.09.2021 15:37 Ответить
Шукайте мене на своїх болотах.
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29.09.2021 15:40 Ответить
Только вчера видел так называемую процедуру "получения сертификата" в живую!!! Цирк да и только!! Там делов на 3 минуты, а развозят на 2-3 часа гемора!!! НИХЕРА НОРМАЛЬНО СДЕЛАТЬ НЕ МОГУТ, ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧЕРЕЗ ЖОПУ, И ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛОЖНО - КАК ПРОЙТИ КВЕСТ!!!
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29.09.2021 15:27 Ответить
Так шо ти не купив раніше.
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29.09.2021 15:36 Ответить
Молодцы, чо. Есть спрос - будет и предложение.
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29.09.2021 15:29 Ответить
Остальным наука: не держать дома бланков, пользовацца впн
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29.09.2021 15:30 Ответить
І іншим буде торба.
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29.09.2021 15:37 Ответить
Найдутся и технически грамотные - это немногим выше уровня гавнадии
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29.09.2021 15:41 Ответить
Не таких ловили.
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29.09.2021 15:42 Ответить
Не таких ловили, а таких - пока нет
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29.09.2021 15:43 Ответить
А бабло за услуги брать в биткоинах? Шоб наверняка? И никому-никому о своём сервисе не рассказывать? Чуваков таких обычно палят именно на рекламе и оплате услуг. А впн-ны и прочее колдовство - то уже так, побочно.
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01.10.2021 16:36 Ответить
И правильно делали.
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01.10.2021 14:09 Ответить
https://spravochki.org/korona-spravka/ На первом месте!!! ЛЮДИ КАК??? ЭТО КАК МИНИМУМ ПРОПЛАЧЕННАЯ РЕКЛАМА!!!
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29.09.2021 15:31 Ответить
Кстати хороший сайт. Заказал себе справочку о противопоказаниях вакцинации - буду местным ковидобесам предъявлять
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29.09.2021 15:36 Ответить
Вже нікому, ти останній.
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29.09.2021 15:38 Ответить
Смішно.
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29.09.2021 15:44 Ответить
Кончиться тем, шо все будут сидеть дома - ЕС таки достанет хитрожопость мудрого нарiда! И будут продавать в интернете только поездки за бугор в составе делегации призидента Украины. Например Ахметову, шоб проведать недвижимость у Лондоне...
Дебилы пилят сук, на котором сидят, а мудрий нарiд пилит его бензопилой так быстрее и не облом...
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29.09.2021 15:47 Ответить
це поодинокі випадки, в кожній країні є недоумки та антисоціальні елементи. Такщо про Європу ти загнув. От щодо пі.дарососіян тут буде набагато скоріше, оскільки і рівень імбецилів, антисоціальних елементів на їхніх теренах зашкалює у порівнянні з будь - якою країною світу.
Та і я скажу вам, що Українці можуть пиляти сук тільки під тими хто посягається на їхню територіальну цілісність та Незалежність!
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29.09.2021 16:27 Ответить
Навіщо взага
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30.09.2021 09:29 Ответить
Навіщо взагалі ризикувати з цим фальш сертифікатом: маєшь бажання за кордон-зроби цей плр-тест і їдь собі куди бажаєш або куди можливо, а краще взагалі зробити щеплення затвердженою в світі вакциною. Ні-краще за не малі гроші купувати Ризик.дурня тільки й всього
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30.09.2021 09:39 Ответить
ну це ж мізки потрібні, а тут 73% - ******
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30.09.2021 14:09 Ответить
Переведи на общепонятный язык, что ты дрыстонул.
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30.09.2021 19:20 Ответить
Це зараз "можливо", а весною була зовсім інша справа. Напевно відсотків 80 тих, хто летів у теплі краї на відпочинок такі тести мали. Мало того їм іще і іноземні тести підробляли щоб в Україні карантин не проходити.

Це зараз ловлять тих, хто своєчасно не прикрив лавочку
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30.09.2021 15:50 Ответить
 
 