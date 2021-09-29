Военнослужащих Нацакадемии Сухопутных войск проверят на причастность к ультраправой организации Centuria, - Таран
Министр обороны Андрей Таран поручил Военной службе правопорядка провести служебную проверку достоверности информации о возможных связях военнослужащих Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с организацией Centuria.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины министром обороны поручено провести служебную проверку достоверности информации о возможных связях военнослужащих Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с организацией "Centuria", - говорится в сообщении.
В частности, должны провести проверку информации относительно обстоятельств заключения и последствий реализации Управлением физической культуры и спорта Министерства обороны Украины договора о сотрудничестве с общественной организацией "Украинская федерация смешанных боевых искусств".
По результатам служебной проверки, при наличии оснований, поручено проинформировать правоохранительные органы с целью принятия соответствующих решений, сообщили в пресс-служб.
Участники программы американского Институт Джорджа Вашингтона 21 сентября опубликовали доклад, в котором заявил о том, что Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, якобы, "стала домом" для ультраправой организации Centuria.
По данным авторов, члены этой организации также получили доступ к западным военным учебным заведениям. В частности, один из членов группы прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании. Другой член группы посетил Международную неделю Академии немецких офицеров (Die Offizierschule des Heeres, OSH) в германском Дрездене. В Украине у членов группы был доступ к американским военным инструкторам, а также к курсантам из США и Франции.
Как утверждают американские исследователи, сама Centuria утверждает, что ее члены служат офицерами в нескольких частях украинской армии.
По данным авторов доклада, некоторые члены Centuria из числа курсантов академии, вероятно, присоединились к подразделениям Вооруженных сил Украины после выпуска в период между 2019 и 2021 годами.
Также в докладе присутствуют фото, на которых в числе членов ультраправой организации Centuria изображены курсанты Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного.
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Ну, піночет буде. Вірменського походження)
НК и НД - это была Нацгвардия
Центурия просто группа, которая наверняка находится под управлением того же Малюты и Белецкого, а они на короткой ноге с сами знаете кем. Почему не заиметь своих людей ещё и в ЗСУ, в добавок к НГУ?
Таран по твоим соображениям, кто должен служить и защищать Украину от российских агрессоров.
Правосеки, майдановцы, украинские националисты погибшие за Украину, кто для тебя?
Это важно ЗЕбобикам, они боятся Патриотов. И бойтесь.
Украинские националисты создали новую организацию Centuria, которую планируют готовить к «освободительной войне». Об этом сообщает «Страна.ua».
Как заявил активист Владислав Дулапчий, организация была создана в ночь на 2 августа под https://lenta.ru/tags/geo/kiev/ Киевом . Ее девиз «Или все, или ничего» отсылает к истории Древнего https://lenta.ru/tags/geo/rim/ Рима и «фундаменту европейской цивилизации», которая стоит на страже патриархальных ценностей против «женственной и ведомой толпы», добавил он.
Ранее украинские националисты провели в https://lenta.ru/tags/geo/poltava/ Полтаве https://lenta.ru/news/2020/07/28/povis/ акцию против начала бессрочного перемирия в Донбассе. Они символически «повесили» за шею фигуру президента страны https://lenta.ru/tags/persons/zelenskiy-vladimir/ Владимира Зеленского , которого назвали ничтожеством, и провели молебен «в поддержку украинского воинства».
эти зигование и прочая атрибутика - давно всем миром осуждены.