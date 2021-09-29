РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11202 посетителя онлайн
Новости
17 609 115

Военнослужащих Нацакадемии Сухопутных войск проверят на причастность к ультраправой организации Centuria, - Таран

Военнослужащих Нацакадемии Сухопутных войск проверят на причастность к ультраправой организации Centuria, - Таран

Министр обороны Андрей Таран поручил Военной службе правопорядка провести служебную проверку достоверности информации о возможных связях военнослужащих Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с организацией Centuria.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины министром обороны поручено провести служебную проверку достоверности информации о возможных связях военнослужащих Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с организацией "Centuria", - говорится в сообщении.

В частности, должны провести проверку информации относительно обстоятельств заключения и последствий реализации Управлением физической культуры и спорта Министерства обороны Украины договора о сотрудничестве с общественной организацией "Украинская федерация смешанных боевых искусств".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об идеологии: не нужны темы, раскалывающие общество

По результатам служебной проверки, при наличии оснований, поручено проинформировать правоохранительные органы с целью принятия соответствующих решений, сообщили в пресс-служб.

Участники программы американского Институт Джорджа Вашингтона 21 сентября опубликовали доклад, в котором заявил о том, что Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, якобы, "стала домом" для ультраправой организации Centuria.

По данным авторов, члены этой организации также получили доступ к западным военным учебным заведениям. В частности, один из членов группы прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании. Другой член группы посетил Международную неделю Академии немецких офицеров (Die Offizierschule des Heeres, OSH) в германском Дрездене. В Украине у членов группы был доступ к американским военным инструкторам, а также к курсантам из США и Франции.

Как утверждают американские исследователи, сама Centuria утверждает, что ее члены служат офицерами в нескольких частях украинской армии.

Также читайте: Почти 40% украинцев отдают предпочтение левоцентристской и левой идеологии, - социологи

По данным авторов доклада, некоторые члены Centuria из числа курсантов академии, вероятно, присоединились к подразделениям Вооруженных сил Украины после выпуска в период между 2019 и 2021 годами.

Также в докладе присутствуют фото, на которых в числе членов ультраправой организации Centuria изображены курсанты Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного.

Автор: 

проверка (819) идеология (52) военнослужащие (6129) Таран Андрей (267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+68
а что,лучше бы они в ЛГБТ членами состояли ?
показать весь комментарий
29.09.2021 17:46
+67
или ОПЗЖ . хотя это почти одно и тоже
показать весь комментарий
29.09.2021 17:48
+42
прежде всего надо проверить министра обороны Тарана на причастность к ФСБ!
проверьте его на детекторе лжи
показать весь комментарий
29.09.2021 17:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Доволі цікаво. Люди на цензорі дуже плювались на НК і НД, називали їх нацжонами і т.д. Центурія - будемо чесними - від тих самих авторів, але тут я бачу лише захват і вологі фантазії про українського піночета.
Ну, піночет буде. Вірменського походження)
показать весь комментарий
29.09.2021 20:58 Ответить
рюкзаков к ВСУ никакого отношения не может иметь.

НК и НД - это была Нацгвардия
показать весь комментарий
29.09.2021 21:29 Ответить
НК и НД - это не нацгвардия, это ГОшки, которые были под покровительством Арсен Борисыча. Возможно, вы путаете с полком Азов, который реально состоит в НГУ.
Центурия просто группа, которая наверняка находится под управлением того же Малюты и Белецкого, а они на короткой ноге с сами знаете кем. Почему не заиметь своих людей ещё и в ЗСУ, в добавок к НГУ?
показать весь комментарий
29.09.2021 22:47 Ответить
То есть, блеать, Альтернатива для Германии или ****** их не иппет, да?
показать весь комментарий
29.09.2021 21:03 Ответить
там правильные правые, финансируемые кремльблём! а тут не правильные!
показать весь комментарий
29.09.2021 21:28 Ответить
ЗЫ: Дорогие расследователи, идите накуй - почитайте на ночь речи фюрера ЛДПР и окуеете от содержания. Будет выражать озабоченность?
показать весь комментарий
29.09.2021 21:07 Ответить
тарану важно, что бы они были в организации ермака, ватниками.
показать весь комментарий
29.09.2021 21:33 Ответить
фсб хлопает в ладоши, приветствуя Тарана.
Таран по твоим соображениям, кто должен служить и защищать Украину от российских агрессоров.
Правосеки, майдановцы, украинские националисты погибшие за Украину, кто для тебя?
показать весь комментарий
29.09.2021 21:43 Ответить
Я не пожалела времени и прочитала всю статью. Все ссылки на зигующие фото и остальную информацию взяты с российской соц мережи "В Контакте". Считаю всё это специальной информационной провокацией против украинских националистов, против украинских патриотов. Все фото "Азова" - не содержат ни одной зигующей личности. Такая информация должна проверяться прежде, чем публиковаться.
показать весь комментарий
29.09.2021 23:52 Ответить
Так. Це провокація російських спецслужб. В Америці навіть зняли провокаційний док фільм про Азов. І ще одне- при Порошенко ці провокації розпізнавали тому і почали інтегрувати добровольчі батальйони в структури держави, тоді провокатори на Цензорі верещали про зраду. Таран в цій ситуації виконує пряму вказівку кацапської контори.
показать весь комментарий
30.09.2021 15:42 Ответить
"Є така професія - захищати Батьківщину "! Захист нашою рідної Батьківщини України - Русi - це священний обов'язок кожного громадянина України. А коли російські окупанти без втрат окопували Крим і поперли вже і на Донбас То тоді ненавчені і майже беззбройні націоналісти, "добробати" , майданівці, волонтери разом з нечисленними контрактниками "спецури" і "десантури" зупинили просто величезні фашистські орди лютого московського ворога на сьогоднішній лінії протистояння. Вони а не насильно відмобілізовані полки і дивізії недієздатних ВСУ.І ми Українці глибоко вдячні нашим хоробрим воїнам націоналістам за їх фанатичну мужність, і героїзм в ім'я нашої Батьківщини в перші хвилини важких випробувань, захисту територіальної цілісності і суверенітету України, проти лютого кривавого ворога, російських фашистів окупантів. Жоден народ у світі не зможе змириться з лютим загарбником - агресором його рідної Батьківщини. Так і наші в першу чергу мужні українські герої націоналісти цінної свого життя зупинили на Донбасі багаторазово міцнішого у військовій силі лютого ворога проклятого фашиста, кацапа - окупанта. Окупантiв які піймавши облизня і боягузливо втрачаючи свої рясно обiсцянi постоли та личаки дуже шибко відступили, і тепер скулячи зализують свої побиту смердючу кацапську шкуру. Немає ніде в світі пощади окупантам - загарбникам. І Україна не виняток, хто б не був цей кривавий агресор який зазіхнув на найсвятіше в світі територіальну цілісність (Крим, Донбас), суверенітет свободу і незалежність нашої держави, рано чи пізно він буде справедливо знищений. Беззастережно розгромлений і винищений як скажена собака, всім багатомільйонним українським народом.
показать весь комментарий
30.09.2021 07:25 Ответить
Если человек с оружием в руках защищает Родину, то какая разница в какой организации он состоит.
Это важно ЗЕбобикам, они боятся Патриотов. И бойтесь.
показать весь комментарий
30.09.2021 07:41 Ответить
"
Украинские националисты создали новую организацию Centuria, которую планируют готовить к «освободительной войне». Об этом сообщает «Страна.ua».
Как заявил активист Владислав Дулапчий, организация была создана в ночь на 2 августа под https://lenta.ru/tags/geo/kiev/ Киевом . Ее девиз «Или все, или ничего» отсылает к истории Древнего https://lenta.ru/tags/geo/rim/ Рима и «фундаменту европейской цивилизации», которая стоит на страже патриархальных ценностей против «женственной и ведомой толпы», добавил он.
Ранее украинские националисты провели в https://lenta.ru/tags/geo/poltava/ Полтаве https://lenta.ru/news/2020/07/28/povis/ акцию против начала бессрочного перемирия в Донбассе. Они символически «повесили» за шею фигуру президента страны https://lenta.ru/tags/persons/zelenskiy-vladimir/ Владимира Зеленского , которого назвали ничтожеством, и провели молебен «в поддержку украинского воинства».
показать весь комментарий
30.09.2021 11:20 Ответить
прочитал доклад. данные нехорошие, душок ещё тот.
эти зигование и прочая атрибутика - давно всем миром осуждены.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:50 Ответить
Чергова провокація від американський демів з подачі кацапів. А я попереджав і писав про це.
показать весь комментарий
30.09.2021 15:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 