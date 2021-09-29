Военнослужащих Нацакадемии Сухопутных войск проверят на причастность к ультраправой организации Centuria, - Таран

Министр обороны Андрей Таран поручил Военной службе правопорядка провести служебную проверку достоверности информации о возможных связях военнослужащих Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с организацией Centuria.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины министром обороны поручено провести служебную проверку достоверности информации о возможных связях военнослужащих Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с организацией "Centuria", - говорится в сообщении.

В частности, должны провести проверку информации относительно обстоятельств заключения и последствий реализации Управлением физической культуры и спорта Министерства обороны Украины договора о сотрудничестве с общественной организацией "Украинская федерация смешанных боевых искусств".

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По результатам служебной проверки, при наличии оснований, поручено проинформировать правоохранительные органы с целью принятия соответствующих решений, сообщили в пресс-служб.

Участники программы американского Институт Джорджа Вашингтона 21 сентября опубликовали доклад, в котором заявил о том, что Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, якобы, "стала домом" для ультраправой организации Centuria.

По данным авторов, члены этой организации также получили доступ к западным военным учебным заведениям. В частности, один из членов группы прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании. Другой член группы посетил Международную неделю Академии немецких офицеров (Die Offizierschule des Heeres, OSH) в германском Дрездене. В Украине у членов группы был доступ к американским военным инструкторам, а также к курсантам из США и Франции.

Как утверждают американские исследователи, сама Centuria утверждает, что ее члены служат офицерами в нескольких частях украинской армии.

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По данным авторов доклада, некоторые члены Centuria из числа курсантов академии, вероятно, присоединились к подразделениям Вооруженных сил Украины после выпуска в период между 2019 и 2021 годами.

Также в докладе присутствуют фото, на которых в числе членов ультраправой организации Centuria изображены курсанты Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного.