Військовослужбовців Нацакадемії Сухопутних військ перевірять на причетність до ультраправої організації Centuria, - Таран

Міністр оборони Андрій Таран доручив Військовій службі правопорядку провести службову перевірку достовірності інформації про можливі зв'язки військовослужбовців Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з організацією Centuria.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Військовій службі правопорядку Збройних сил України міністром оборони доручено провести службову перевірку достовірності інформації щодо можливих зв’язків військовослужбовців Національної академії Сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного з організацією "Centuria", - говориться в повідомленні.

Зокрема, мають провести перевірку інформації стосовно обставин укладення та наслідків реалізації Управлінням фізичної культури і спорту Міністерства оборони України договору про співробітництво з громадською організацією "Українська федерація змішаних бойових мистецтв".

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За результатами службової перевірки, у разі наявності підстав, доручено поінформувати правоохоронні органи з метою прийняття відповідних рішень, повідомили в пресслужбі.

Учасники програми американського Інститут Джорджа Вашингтона 21 вересня опублікували доповідь , в якій заявили про те, що Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, нібито, "стала домом" для ультраправої організації Centuria.

За даними авторів, члени цієї організації також отримали доступ до західних військових навчальних закладів. Зокрема, один із членів групи пройшов 11-місячний курс підготовки офіцерів у Королівській військовій академії Сандхерст у Великій Британії. Інший член групи відвідав Міжнародний тиждень Академії німецьких офіцерів (Die Offizierschule des Heeres, OSH) в німецькому Дрездені. В Україні у членів групи був доступ до американських військових інструкторів, а також до курсантів зі США і Франції.

Як стверджують американські дослідники, сама Centuria стверджує, що її члени служать офіцерами в декількох частинах української армії.

За даними авторів доповіді, деякі члени Centuria з числа курсантів академії, ймовірно, приєдналися до підрозділів Збройних сил України після випуску в період між 2019 і 2021 роками.

Також у доповіді присутні фото, на яких серед членів ультраправої організації Centuria зображені курсанти Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного.