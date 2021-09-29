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Військовослужбовців Нацакадемії Сухопутних військ перевірять на причетність до ультраправої організації Centuria, - Таран

Військовослужбовців Нацакадемії Сухопутних військ перевірять на причетність до ультраправої організації Centuria, - Таран

Міністр оборони Андрій Таран доручив Військовій службі правопорядку провести службову перевірку достовірності інформації про можливі зв'язки військовослужбовців Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з організацією Centuria.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Військовій службі правопорядку Збройних сил України міністром оборони доручено провести службову перевірку достовірності інформації щодо можливих зв’язків військовослужбовців Національної академії Сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного з організацією "Centuria", - говориться в повідомленні.

Зокрема, мають провести перевірку інформації стосовно обставин укладення та наслідків реалізації Управлінням фізичної культури і спорту Міністерства оборони України договору про співробітництво з громадською організацією "Українська федерація змішаних бойових мистецтв".

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За результатами службової перевірки, у разі наявності підстав, доручено поінформувати правоохоронні органи з метою прийняття відповідних рішень, повідомили в пресслужбі.

Учасники програми американського Інститут Джорджа Вашингтона 21 вересня опублікували доповідь , в якій заявили про те, що Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, нібито, "стала домом" для ультраправої організації Centuria.

За даними авторів, члени цієї організації також отримали доступ до західних військових навчальних закладів. Зокрема, один із членів групи пройшов 11-місячний курс підготовки офіцерів у Королівській військовій академії Сандхерст у Великій Британії. Інший член групи відвідав Міжнародний тиждень Академії німецьких офіцерів (Die Offizierschule des Heeres, OSH) в німецькому Дрездені. В Україні у членів групи був доступ до американських військових інструкторів, а також до курсантів зі США і Франції.

Як стверджують американські дослідники, сама Centuria стверджує, що її члени служать офіцерами в декількох частинах української армії.

За даними авторів доповіді, деякі члени Centuria з числа курсантів академії, ймовірно, приєдналися до підрозділів Збройних сил України після випуску в період між 2019 і 2021 роками.

Також у доповіді присутні фото, на яких серед членів ультраправої організації Centuria зображені курсанти Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного.

Автор: 

перевірка (1231) ідеологія (32) військовослужбовці (4739) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+68
а что,лучше бы они в ЛГБТ членами состояли ?
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29.09.2021 17:46
+67
или ОПЗЖ . хотя это почти одно и тоже
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29.09.2021 17:48
+42
прежде всего надо проверить министра обороны Тарана на причастность к ФСБ!
проверьте его на детекторе лжи
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29.09.2021 17:55
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Доволі цікаво. Люди на цензорі дуже плювались на НК і НД, називали їх нацжонами і т.д. Центурія - будемо чесними - від тих самих авторів, але тут я бачу лише захват і вологі фантазії про українського піночета.
Ну, піночет буде. Вірменського походження)
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29.09.2021 20:58 Відповісти
рюкзаков к ВСУ никакого отношения не может иметь.

НК и НД - это была Нацгвардия
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29.09.2021 21:29 Відповісти
НК и НД - это не нацгвардия, это ГОшки, которые были под покровительством Арсен Борисыча. Возможно, вы путаете с полком Азов, который реально состоит в НГУ.
Центурия просто группа, которая наверняка находится под управлением того же Малюты и Белецкого, а они на короткой ноге с сами знаете кем. Почему не заиметь своих людей ещё и в ЗСУ, в добавок к НГУ?
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29.09.2021 22:47 Відповісти
То есть, блеать, Альтернатива для Германии или ****** их не иппет, да?
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29.09.2021 21:03 Відповісти
там правильные правые, финансируемые кремльблём! а тут не правильные!
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29.09.2021 21:28 Відповісти
ЗЫ: Дорогие расследователи, идите накуй - почитайте на ночь речи фюрера ЛДПР и окуеете от содержания. Будет выражать озабоченность?
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29.09.2021 21:07 Відповісти
тарану важно, что бы они были в организации ермака, ватниками.
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29.09.2021 21:33 Відповісти
фсб хлопает в ладоши, приветствуя Тарана.
Таран по твоим соображениям, кто должен служить и защищать Украину от российских агрессоров.
Правосеки, майдановцы, украинские националисты погибшие за Украину, кто для тебя?
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29.09.2021 21:43 Відповісти
Я не пожалела времени и прочитала всю статью. Все ссылки на зигующие фото и остальную информацию взяты с российской соц мережи "В Контакте". Считаю всё это специальной информационной провокацией против украинских националистов, против украинских патриотов. Все фото "Азова" - не содержат ни одной зигующей личности. Такая информация должна проверяться прежде, чем публиковаться.
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29.09.2021 23:52 Відповісти
Так. Це провокація російських спецслужб. В Америці навіть зняли провокаційний док фільм про Азов. І ще одне- при Порошенко ці провокації розпізнавали тому і почали інтегрувати добровольчі батальйони в структури держави, тоді провокатори на Цензорі верещали про зраду. Таран в цій ситуації виконує пряму вказівку кацапської контори.
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30.09.2021 15:42 Відповісти
"Є така професія - захищати Батьківщину "! Захист нашою рідної Батьківщини України - Русi - це священний обов'язок кожного громадянина України. А коли російські окупанти без втрат окопували Крим і поперли вже і на Донбас То тоді ненавчені і майже беззбройні націоналісти, "добробати" , майданівці, волонтери разом з нечисленними контрактниками "спецури" і "десантури" зупинили просто величезні фашистські орди лютого московського ворога на сьогоднішній лінії протистояння. Вони а не насильно відмобілізовані полки і дивізії недієздатних ВСУ.І ми Українці глибоко вдячні нашим хоробрим воїнам націоналістам за їх фанатичну мужність, і героїзм в ім'я нашої Батьківщини в перші хвилини важких випробувань, захисту територіальної цілісності і суверенітету України, проти лютого кривавого ворога, російських фашистів окупантів. Жоден народ у світі не зможе змириться з лютим загарбником - агресором його рідної Батьківщини. Так і наші в першу чергу мужні українські герої націоналісти цінної свого життя зупинили на Донбасі багаторазово міцнішого у військовій силі лютого ворога проклятого фашиста, кацапа - окупанта. Окупантiв які піймавши облизня і боягузливо втрачаючи свої рясно обiсцянi постоли та личаки дуже шибко відступили, і тепер скулячи зализують свої побиту смердючу кацапську шкуру. Немає ніде в світі пощади окупантам - загарбникам. І Україна не виняток, хто б не був цей кривавий агресор який зазіхнув на найсвятіше в світі територіальну цілісність (Крим, Донбас), суверенітет свободу і незалежність нашої держави, рано чи пізно він буде справедливо знищений. Беззастережно розгромлений і винищений як скажена собака, всім багатомільйонним українським народом.
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30.09.2021 07:25 Відповісти
Если человек с оружием в руках защищает Родину, то какая разница в какой организации он состоит.
Это важно ЗЕбобикам, они боятся Патриотов. И бойтесь.
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30.09.2021 07:41 Відповісти
"
Украинские националисты создали новую организацию Centuria, которую планируют готовить к «освободительной войне». Об этом сообщает «Страна.ua».
Как заявил активист Владислав Дулапчий, организация была создана в ночь на 2 августа под https://lenta.ru/tags/geo/kiev/ Киевом . Ее девиз «Или все, или ничего» отсылает к истории Древнего https://lenta.ru/tags/geo/rim/ Рима и «фундаменту европейской цивилизации», которая стоит на страже патриархальных ценностей против «женственной и ведомой толпы», добавил он.
Ранее украинские националисты провели в https://lenta.ru/tags/geo/poltava/ Полтаве https://lenta.ru/news/2020/07/28/povis/ акцию против начала бессрочного перемирия в Донбассе. Они символически «повесили» за шею фигуру президента страны https://lenta.ru/tags/persons/zelenskiy-vladimir/ Владимира Зеленского , которого назвали ничтожеством, и провели молебен «в поддержку украинского воинства».
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30.09.2021 11:20 Відповісти
прочитал доклад. данные нехорошие, душок ещё тот.
эти зигование и прочая атрибутика - давно всем миром осуждены.
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30.09.2021 13:50 Відповісти
Чергова провокація від американський демів з подачі кацапів. А я попереджав і писав про це.
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30.09.2021 15:39 Відповісти
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