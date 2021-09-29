Украина и Турция построят центр эксплуатации беспилотников

Министерство обороны Украины и компания Bayraktar Savunma подписали Меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Министерству обороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. Как планируется, впоследствии в Украине будет построен и будет работать ряд таких центров", - сказано в сообщении.

Следующим этапом должно стать украинско-турецкое производство БПЛА, отмечают в пресс-службе.

"Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

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Глава государства также выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку реализации проекта.





