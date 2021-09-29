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Украина и Турция построят центр эксплуатации беспилотников

Украина и Турция построят центр эксплуатации беспилотников

Министерство обороны Украины и компания Bayraktar Savunma подписали Меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Министерству обороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. Как планируется, впоследствии в Украине будет построен и будет работать ряд таких центров", - сказано в сообщении.

Следующим этапом должно стать украинско-турецкое производство БПЛА, отмечают в пресс-службе.

"Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Читайте: Турецкие "Байрактары" находятся "там, где нужно быть" - главком ВСУ Залужный

Глава государства также выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку реализации проекта.

Украина и Турция построят центр эксплуатации беспилотников 01
Украина и Турция построят центр эксплуатации беспилотников 02
Украина и Турция построят центр эксплуатации беспилотников 03

Автор: 

беспилотник (3580) Зеленский Владимир (20324) Минобороны (9316) Турция (3379) Меморандум (128) дроны (3896) Таран Андрей (267) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+12
Так говорили же что построят завод по производсту беспилотников. А тут уже просто "центр эксплуатации".
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29.09.2021 19:04
+7
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29.09.2021 20:04
+6
это конечно не завод по производству БПЛА "Байрактар", но с другой стороны Ниссан тоже начинался с ремонтной мастерской американских Джипов, следовательно, наши инженеры изучат БПЛА в подробностях и создадут свои вариант беспилотника с большей вооружённостью, потому что 250 кг полезной нагрузки это ни о чем..
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29.09.2021 19:07
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Так говорили же что построят завод по производсту беспилотников. А тут уже просто "центр эксплуатации".
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29.09.2021 19:04 Ответить
При чем кол-центр
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29.09.2021 19:06 Ответить
Ну а сегодня такое сказали. А завтра ничего не скажут. Как говорится-думайте сами,решайте сами.
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29.09.2021 19:11 Ответить
В статье производство назвали "следующим этапом")
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29.09.2021 19:14 Ответить
Хрюсски Ифан,читай внимательно статью ,в конце там есть и про производство. Все будет ,ватник...
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29.09.2021 20:57 Ответить
Так это бубочка кукарекал. Мысль очень правильная, всячески ее поддерживаю. Только то, что прокукарекает говнокомандующий, надо 10 раз проверить, а то когда этот дрыщ ширнется, у него начинается словесная диарея, он за базар не отвечает, может что угодно прокукарекать.
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30.09.2021 07:46 Ответить
https://topwar.ru/182157-kompanija-kronshtadt-stroit-novyj-zavod-rasshirenie-proizvodstva-i-polza-dlja-armii.html А рашка строит завод по производству.
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29.09.2021 19:05 Ответить
так для чого вони їм
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29.09.2021 19:08 Ответить
Убивать нас.
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29.09.2021 19:09 Ответить
хай починають з тебе, а потім на тебе похожих
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29.09.2021 19:20 Ответить
Похожих чем? Трезвым взглядом на жизнь?
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29.09.2021 19:23 Ответить
о какой трезвости речь, если у турции или китая или сша беспилотники уже есть, они лучше, дальше и мощнее
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29.09.2021 19:30 Ответить
И что? Как это связано со строительством завода?
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29.09.2021 19:31 Ответить
ты трезвый и зрячий своим невооруженным взглядом...
вот с тебя и начнут, чтобы не вооружился и не напился...
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29.09.2021 19:38 Ответить
Смокчэ рашка у нас
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29.09.2021 19:56 Ответить
..по производству летающих "армат", "посейдонов"...что там ещё в воспалённом воображении лаптей? Никто ж не отрицает,что рашка что-то производит. Вот только что,когда и какого качества?
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29.09.2021 19:09 Ответить
К сожалению в десятки раз больше, чем мы, по всем позициям.
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29.09.2021 19:11 Ответить
Где эффективные удары кацапскими беспилотниками по нашим позициям. Пока что в основном ВСУ сбивают всякие "орионы", "мегатроны" и прочий хлам. Я сомневаюсь,что кацапня не применяет по нашим войскам ударные БПЛА. Уж чересчур они Украину ненавидят.
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29.09.2021 19:14 Ответить
Не применяет, также как допустим истребители и подлодки. И что?
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29.09.2021 19:16 Ответить
Фуфлогон рашистский ,в *десятки раз*больше, тебе это приснилось под воздействием тяжелых наркотиков или в алкогольном делирии ? ....не мешки ворочать , пруфы давай,Ослан
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29.09.2021 21:04 Ответить
Где не в десятки там в сотни и тысячи, от стиральных машин и телевизоров до автомобилей.
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29.09.2021 21:08 Ответить
Ну и чего ты тут разкукарекался, лаптекопытный? Иди к своим, на русвесна.сру, петушня там собирается, а тут скрепным поносцам не подают, водки нет.
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30.09.2021 07:50 Ответить
Скорее всего копию байрактаров делают
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29.09.2021 19:17 Ответить
Возможно. Они Эрдогану С-400, он им - технологию "Байрактаров".
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29.09.2021 19:20 Ответить
Ну там технология не такая секретгая как у американских бпла... Канада обвиняла байрактар что они их собрали из свободных для продажи комплектующих
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29.09.2021 19:22 Ответить
Как можно обвинять в использовании комплектующих из свободной продажи?
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29.09.2021 19:24 Ответить
глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"За последние несколько дней на Канаду посыпался ряд обвинений, что ее технологии были использованы в военном конфликте в Нагорном Карабахе", - отметил политик.

https://www.google.com/amp/s/focus.ua/amp/world/464529-kanada_zapretila_postavku_komplektuiushchikh_dlia_turetskikh_bpla_na_fone_obostreniia_v_karabakhe
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29.09.2021 19:37 Ответить
строит завод самый крупный в мире, по производству навоза
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29.09.2021 20:59 Ответить
Та пусть строят и вгоняют рабсиян в долги. Их конструкции из говна и палок все равно летать не будут.
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30.09.2021 09:13 Ответить
А письков сказал,что они против.
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29.09.2021 19:06 Ответить
_Мнение врага не имеет права претендовать чтобы Украина принимала его во внимание!
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29.09.2021 19:14 Ответить
это конечно не завод по производству БПЛА "Байрактар", но с другой стороны Ниссан тоже начинался с ремонтной мастерской американских Джипов, следовательно, наши инженеры изучат БПЛА в подробностях и создадут свои вариант беспилотника с большей вооружённостью, потому что 250 кг полезной нагрузки это ни о чем..
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29.09.2021 19:07 Ответить
Так разговоры идут о Bayraktar Akıncı с украинскими двигателями. Там полезная нагрузка полторы тонны.
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03.02.2022 19:46 Ответить
Вовремя подписали документы... Зе отвлекает внимание от встречи эрдогана с путлером и их договореностей
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29.09.2021 19:15 Ответить
Главное чтоб турецкий поток работал... А то бедная венгрия за всех отгребает кто подписывался на этот поток
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29.09.2021 19:19 Ответить
Это хорошо!
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29.09.2021 19:32 Ответить
Эрдоган и Зеленский на последней встрече в Анкаре много чего подписали,Эрдоган мужик серьезный и туфты на Дух не переносит...Украина поставляет в Турцию двигатели для Дронов "Акынджы" потому что сам Сельчук Байрактар сказал "Акынджы" работают четко быстро и эффективно...Спасибо Украина!!! Мавзолейные не бойтесь ,Сельчук Байрактар придумал уже новый,более крутой дрон....
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29.09.2021 19:33 Ответить
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29.09.2021 19:39 Ответить
Если с байрактаров разбрасывать навоз, то вырастет много хлеба и колбасы.
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29.09.2021 19:42 Ответить
Будущий навоз бегает по Лугандону с калашами.
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29.09.2021 19:44 Ответить
Особенно советской по 2 -10,которую делали из Навоза и туалетной бумаги....
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29.09.2021 19:46 Ответить
Говноеды РАБссии...а знаете что пару дней назад турецкие силы ПВО обстреяли РАБссиянское дерьмо вертолеты в провиндции Идлиб в Сирии...,правда не сбивали...а пугали из выггнали нафиг из Идлиба.... Помнят сбитый Эрдоганом Рюсский СкреПОНОС...
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29.09.2021 19:44 Ответить
А морда у зебила начала увеличиватся
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29.09.2021 19:55 Ответить
В столице Азербайджана Баку была выставка РАБссиянского Хлама и металлолома после войны Армении и Азербайджана в Н.Карабахе...чего там только не было...,,Илхам Алиев Красава!!!
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29.09.2021 19:55 Ответить
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29.09.2021 20:04 Ответить
По планам ми вже давно попереду планети всієї і так уже 7(сім) років, а в в реалі хлопців наших щодня підстрілюють...
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29.09.2021 20:45 Ответить
Зєля так спух???
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29.09.2021 21:14 Ответить
не вже людина що усе своє життя навчалася трепатись язиком може зрозуміти польоти літаків. коли збили наш літак над Іраном - той що називаєтся Зе відтягувався від "важкої" перемоги над Порохом. курво - суне своє табло в усі телекамери щоб люди зпамятали час навдалого обличча України.
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30.09.2021 01:44 Ответить
Турция ☪ хороший союзник. Нужно крепче дружить. Можно с Турцией войти в новый союз с США и Великобританией и обязательства другие, не как в НАТО.
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30.09.2021 03:05 Ответить
получается, что украинские ынжынэры и вчёные - не такие уж и ынжынэры и вчёные, если не смогели сами создать и запустить производство беспилотников... балом правит сатанга...
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30.09.2021 06:10 Ответить
Вчера Эрдоган клялся в крепкой дружбе Пуйлу и что купит у них еще комплексы С400. Хитрожопый дед.
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30.09.2021 07:51 Ответить
 
 