Україна і Туреччина побудують центр експлуатації безпілотників

Міністерство оборони України і компанія Bayraktar Savunma підписали Меморандум про будівництво спільного навчально-випробувального центру з експлуатації безпілотників.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з документом, Bayraktar побудує на землях поблизу Василькова, що належать Міністерству оборони України, центр з обслуговування, поточного ремонту, модернізації безпілотних літальних апаратів компанії. Також у центрі здійснюватиметься навчання й підготовка персоналу, який працюватиме з цими БПЛА. Як планується, згодом в Україні буде споруджено та працюватиме низка таких центрів", - сказано в сообщении.

Наступним етапом має стати українсько-турецьке виробництво БПЛА, зазначають у пресслужбі.

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"Ми чекали цього моменту дуже довго. Це важлива подія для нас", - підкреслив президент Володимир Зеленський.

Глава держави також висловив вдячність президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку реалізації проєкту.





