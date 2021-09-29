Україна і Туреччина побудують центр експлуатації безпілотників
Міністерство оборони України і компанія Bayraktar Savunma підписали Меморандум про будівництво спільного навчально-випробувального центру з експлуатації безпілотників.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з документом, Bayraktar побудує на землях поблизу Василькова, що належать Міністерству оборони України, центр з обслуговування, поточного ремонту, модернізації безпілотних літальних апаратів компанії. Також у центрі здійснюватиметься навчання й підготовка персоналу, який працюватиме з цими БПЛА. Як планується, згодом в Україні буде споруджено та працюватиме низка таких центрів", - сказано в сообщении.
Наступним етапом має стати українсько-турецьке виробництво БПЛА, зазначають у пресслужбі.
"Ми чекали цього моменту дуже довго. Це важлива подія для нас", - підкреслив президент Володимир Зеленський.
Глава держави також висловив вдячність президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку реалізації проєкту.
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"За последние несколько дней на Канаду посыпался ряд обвинений, что ее технологии были использованы в военном конфликте в Нагорном Карабахе", - отметил политик.
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