Президент Израиля Герцог посетит Украину 5-7 октября
Президент Израиля Исаак Герцог совершит свой первый государственный визит в Украину 5-7 октября 2021 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Во время государственного визита в Украину, президент Герцог выступит на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине резни в Бабьем Яре, встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, выступит перед Верховной Радой и встретится с представителями украинской еврейской общины. Визит состоится 5-7 октября 2021 года", - сообщили в посольстве Израиля.
Утром во вторник, 5 октября, Герцог прилетит в Украину, где начнет свой визит, положив венок к могиле Неизвестного солдата в Киеве, а затем отправится на официальный прием в Мариинский дворец, который начнется с почетного караула. Позже он встретится с президентом Зеленским. После встречи состоится совместное заявление для прессы. Вечером президент Зеленский примет президента Герцога на государственном ужине.
Утром в среду президент Израиля выступит с обращением к Верховной Раде. В тот же день Герцог примет участие в мероприятии с местной еврейской общиной и встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который также примет участие в церемонии памяти Бабьего Яра. Герцог также выступит с речью на официальной церемонии памяти, посвященной 80-й годовщине убийств в Бабьем Яре.
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тисячі філістімлян і у мертвих відрізав країню плоть во славу вашого боха. Багато таких історій, а доречі більшовики-євреї керуючи геноцидом українців, доводили останніх до канібалізму, а євреї-лихварі міняли хліб за золото селянам-українцям. Держава Ізраїль не признає Голодомор геноцидом, а Холокост - це свята, весь світ плаче. Отакі стандарти в світі
а по еврейским понятиям обрезание это право на допуск к еврейским деньгам..так что там своих пинками выгоняют...
и де тот Нетаньяху?
Вы- идиоты.
Жители страны дураков.
Руді провалля, глинища зелені,
Завалений зотлілим сміттям рів.
Жахаючись, вривається в легені
Зловіщий вітер ржавих пустирів.
Не бліднути, не скніти не здригатись -
Стоять, як суд! Як войовник, стоять!
Замало клятв, щоб ними присягатись,
Щоб проклинати - не стає проклять.
Звичайний яр, брудний і неохайний,
Тремтляві віти двох блідих осик.
Ні, це не тиша! Незгасимий крик,
Ста тисяч серць предсмертний крик одчайний.
********** попіл спалених кісток.
Людського лоба тріснутий шматок.
Розпались яру здвигнуті укоси.
Позвуть із ями золотисті коси -
В землі не скрилось, тліном не взялось
Витке і ніжне золото волось.
Блищить на мокрій твані крутоярів
Розбите скло старечих окулярів,
І дотліває, кинутий на бік,
Закровлений дитячий черевик.
Зарито в землю, втоптано у глину
Жахливий слід стотисячного тліну;
Слизький і жирний замісився ґлей
Розкришеними рештками людей.
Це тут ревіли вогнища багрові,
Це тут шкварчали нафти ручаї,
І в трупах жадно рились палії,
Шукаючи скарбів на мертвякові.
Тяжкий, гнітучий і нестерпний дим
Підносився над моторошним яром.
Він дихав смертю, він душив кошмаром,
Вповзав в доми страховищем глухим.
Багрово-чорні сполохи блукали
По занімілій від жаху землі,
Кривавили злим відблиском квартали,
Бруднили жител київських шпилі.
І бачив люд з своїх скорботних сховищ,
Як за вінцем кирилівських будов,
За тополями дальніми кладовищ
Горіла страшно їхня плоть і кров.
Могильний вітер з тих ярів повіяв -
Чад смертних вогнищ , тіл димучих згар...
Дивився Київ, гнівнолиций Київ,
Як в полум'ї метався Бабин Яр.
За пломінь цей не може буть покути,
За погар цей нема ще міри мсти.
Будь проклят той, хто звабиться забути!
Будь проклят той, хто скаже нам - «прости»!
Микола БАЖАН
1943