Президент Израиля Герцог посетит Украину 5-7 октября

Президент Израиля Исаак Герцог совершит свой первый государственный визит в Украину 5-7 октября 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во время государственного визита в Украину, президент Герцог выступит на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине резни в Бабьем Яре, встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, выступит перед Верховной Радой и встретится с представителями украинской еврейской общины. Визит состоится 5-7 октября 2021 года", - сообщили в посольстве Израиля.

Утром во вторник, 5 октября, Герцог прилетит в Украину, где начнет свой визит, положив венок к могиле Неизвестного солдата в Киеве, а затем отправится на официальный прием в Мариинский дворец, который начнется с почетного караула. Позже он встретится с президентом Зеленским. После встречи состоится совместное заявление для прессы. Вечером президент Зеленский примет президента Герцога на государственном ужине.

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Утром в среду президент Израиля выступит с обращением к Верховной Раде. В тот же день Герцог примет участие в мероприятии с местной еврейской общиной и встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который также примет участие в церемонии памяти Бабьего Яра. Герцог также выступит с речью на официальной церемонии памяти, посвященной 80-й годовщине убийств в Бабьем Яре.