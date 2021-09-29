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Президент Израиля Герцог посетит Украину 5-7 октября

Президент Израиля Герцог посетит Украину 5-7 октября

Президент Израиля Исаак Герцог совершит свой первый государственный визит в Украину 5-7 октября 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во время государственного визита в Украину, президент Герцог выступит на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине резни в Бабьем Яре, встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, выступит перед Верховной Радой и встретится с представителями украинской еврейской общины. Визит состоится 5-7 октября 2021 года", - сообщили в посольстве Израиля.

Утром во вторник, 5 октября, Герцог прилетит в Украину, где начнет свой визит, положив венок к могиле Неизвестного солдата в Киеве, а затем отправится на официальный прием в Мариинский дворец, который начнется с почетного караула. Позже он встретится с президентом Зеленским. После встречи состоится совместное заявление для прессы. Вечером президент Зеленский примет президента Герцога на государственном ужине.

Также читайте: Зеленский обсудил с новым президентом Израиля Герцогом чествование 80-й годовщины Бабьего Яра

Утром в среду президент Израиля выступит с обращением к Верховной Раде. В тот же день Герцог примет участие в мероприятии с местной еврейской общиной и встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который также примет участие в церемонии памяти Бабьего Яра. Герцог также выступит с речью на официальной церемонии памяти, посвященной 80-й годовщине убийств в Бабьем Яре.

Автор: 

Бабий Яр (188) Израиль (1922) Герцог Ицхак (13)


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Топ комментарии
+8
выступит с обращением к Верховной Раде .-Предыдущий был полнейшим придурком. Президент Израиля Ривлин в Верховной раде обвинил ОУН в уничтожении евреев в Бабьем Яру.
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29.09.2021 19:17
+6
Хоче відвідати одну зі своїх колоній?
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29.09.2021 19:28
+6
знову цей українофоб, або це вже якісь інший?
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29.09.2021 19:31
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Будет Буба в кипе Исаака встречать
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29.09.2021 19:04 Ответить
Маю надію, що вава не заставить мільйон українців пожертвувати країною плоттю во славу їхнього боха
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29.09.2021 19:36 Ответить
А тебе жалко?
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29.09.2021 20:06 Ответить
Мене нет, але давай так - баш на баш- мільйону юдеям вистригти оселедці і тризуб на плечі. Згода?
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29.09.2021 20:11 Ответить
Тільки частиною плоті,до салупи.
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29.09.2021 20:16 Ответить
Закидаємо шкірками президента Ерзац Езрааелю!
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29.09.2021 20:36 Ответить
Я думаю, что президенту Израиля ваша крайняя плоть настолько же не нужна, насколько и оселедец на головах иудеев.
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29.09.2021 21:00 Ответить
Кстати, а Зеля, то хоть обрезанный? Может, кто знает? Никто не заметил в процессе соло на рояле?
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29.09.2021 21:05 Ответить
Авжеж, тільки мені згадалося історії з прадавніх часів, як брат Мозеса Іісус Навін устроїв геноцид народів, що жили на Землі Обіцяній, вбиваючи всіх людей і їх свійських тварин во славу вашого боха. Як Давід вбивав

тисячі філістімлян і у мертвих відрізав країню плоть во славу вашого боха. Багато таких історій, а доречі більшовики-євреї керуючи геноцидом українців, доводили останніх до канібалізму, а євреї-лихварі міняли хліб за золото селянам-українцям. Держава Ізраїль не признає Голодомор геноцидом, а Холокост - це свята, весь світ плаче. Отакі стандарти в світі
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29.09.2021 22:09 Ответить
А кто тебе разрешит это сделать? прийдется коран учить
а по еврейским понятиям обрезание это право на допуск к еврейским деньгам..так что там своих пинками выгоняют...
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29.09.2021 21:37 Ответить
выступит с обращением к Верховной Раде .-Предыдущий был полнейшим придурком. Президент Израиля Ривлин в Верховной раде обвинил ОУН в уничтожении евреев в Бабьем Яру.
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29.09.2021 19:17 Ответить
Президент исраиля за кошерным салом соскучился?
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29.09.2021 19:18 Ответить
Хай їде до кремлядей, вони їх більше **********, бо там набагато більше грошви!
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29.09.2021 19:20 Ответить
В Україні залишилось лише 43 000 жидів а в ********** 286 000. Але у нас керівництво держави повністю захоплене (узурповане) жидами і тому ми платимо репатріантам з України пенсії в Ізраїль по 1200 доларів в місяць (Кучма), продаємо продукти харчування значно дешевше світових цін (Ющенко-Адельгейм) і купуємо у них ліки в 6 (шість!) разів дорожче світових цін (Янукович-Порошенко). Ми де факто є аграрним придатком Ізраїлю. Тільки но ми перестанемо постачати їм продукти і життя в Ізраїлі стане не просто дорогим, а "критично дорогим". Ха ... ми можемо "підірвати" Ізраїль не скинувши на них жодної бомби ... але зараз Зєлєнський і його кагал за три дні напідписують стільки збитків українцям що навіть уявити важко...
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29.09.2021 21:03 Ответить
А ще до 10 масонських сімей керують Україною. Вони і вибирають нам президентів, політиків і контролюють олігархів, які їм скидуються. Наше життя вже на 100 років передбачуване. Треба Хмельницького Б., який їх трохи поганяв до дому до Польщі
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29.09.2021 21:52 Ответить
Та ну фіг! Звичайна етнічна організована злочинна група (така ж як і кацапська "пята колона") яку загнати під плінтус не складає взагалі ніякої проблеми після виборів на яких переможуть українські націоналісти. Сотня пархатих чортів з грошима сама розповсюджує міфи-страшилки про свою "всемогутнісь", "масонство", участь у "тайному світовому правітєльстві" і тому подібну маячню. Це звичайні паразити! Їх місце в тюрмах з конфіскацією "набодяженого" по всіх родинних лініях.
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29.09.2021 22:09 Ответить
Не погоджусь. Ці паразити володіють політикою, ЗМІ, світовими брендами, сама сильна у світі мафія, банками та інш. Це не фахівцю здається що махрові тихенько сидять. Вони нами керують по усьму світу.
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02.10.2021 21:38 Ответить
Банальна етнічна кримінальна группа яка дійсно має представництво в різних країнах світу. І що? Жидів лише 16,2 млн. на всій планеті. З них кримінальне падло складає відсотків 10. Пил і сміття. Те що вони про себе розповсюджують брехливі байки називається "хуцпа". Їх роль в будь чому неймовірно перебільшують всілякі лузери яким здається що вони нічого не досягли тому що "їм не дали жиди", "сусіди", "родичі"( бо народились не в тих родинах і не в тих країнах).
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02.10.2021 23:46 Ответить
Хоче відвідати одну зі своїх колоній?
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29.09.2021 19:28 Ответить
знову цей українофоб, або це вже якісь інший?
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29.09.2021 19:31 Ответить
И этот в Верховной раде Украину обосрет, как предыдущий? Зачем им там выступать вообще?
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29.09.2021 19:55 Ответить
наш єврей,главєврея попросив
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29.09.2021 20:17 Ответить
та ради Б-га, предыдущий визитёр Нетаньяху уже распинался по поводу совместных оружейных заводов и проч.
и де тот Нетаньяху?
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29.09.2021 20:26 Ответить
3 дня в Киеве? значит что то подпишут важное....наверна израильские беспилотники появятся в Украине рядом с Байрактарами
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29.09.2021 20:26 Ответить
Дык,таран что-то там о каком-то "Куполе" когда-то бормотал
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29.09.2021 20:46 Ответить
Жертв комісарів кошерних теж згадають,чи эта другое прі чьом тут івреі?
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29.09.2021 20:28 Ответить
А знаете чем отличается Государственный визит президента Израиля и Киев,и рабочий визит в Вашингтон Зеленского?
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29.09.2021 20:29 Ответить
Президент Германии Штайнмаер также прилетит в Киев и принесет извинения Украине по поводу трагедии в Бабьем Яру....,если станет на Колени,лично я буду не против....
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29.09.2021 20:35 Ответить
Почитал ваши высказывания.
Вы- идиоты.
Жители страны дураков.
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29.09.2021 20:47 Ответить
Як вже дістав оцей сіоністський шабаш на державному рівні. А все почалось з Кравчука який прибрав статтю "національність" з паспортів...
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29.09.2021 20:50 Ответить
годовщине резни в Бабьем Яру, - говорится в сообщении, которое посольство предоставило агентству "Интерфакс-Украина" . / Правильнее казней. Резня -это в Сабре и Шатиле.
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29.09.2021 20:58 Ответить
ЯР

Руді провалля, глинища зелені,

Завалений зотлілим сміттям рів.

Жахаючись, вривається в легені

Зловіщий вітер ржавих пустирів.

Не бліднути, не скніти не здригатись -

Стоять, як суд! Як войовник, стоять!

Замало клятв, щоб ними присягатись,

Щоб проклинати - не стає проклять.

Звичайний яр, брудний і неохайний,

Тремтляві віти двох блідих осик.

Ні, це не тиша! Незгасимий крик,

Ста тисяч серць предсмертний крик одчайний.

********** попіл спалених кісток.

Людського лоба тріснутий шматок.

Розпались яру здвигнуті укоси.

Позвуть із ями золотисті коси -

В землі не скрилось, тліном не взялось

Витке і ніжне золото волось.

Блищить на мокрій твані крутоярів

Розбите скло старечих окулярів,

І дотліває, кинутий на бік,

Закровлений дитячий черевик.

Зарито в землю, втоптано у глину

Жахливий слід стотисячного тліну;

Слизький і жирний замісився ґлей

Розкришеними рештками людей.

Це тут ревіли вогнища багрові,

Це тут шкварчали нафти ручаї,

І в трупах жадно рились палії,

Шукаючи скарбів на мертвякові.

Тяжкий, гнітучий і нестерпний дим

Підносився над моторошним яром.

Він дихав смертю, він душив кошмаром,

Вповзав в доми страховищем глухим.

Багрово-чорні сполохи блукали

По занімілій від жаху землі,

Кривавили злим відблиском квартали,

Бруднили жител київських шпилі.

І бачив люд з своїх скорботних сховищ,

Як за вінцем кирилівських будов,

За тополями дальніми кладовищ

Горіла страшно їхня плоть і кров.

Могильний вітер з тих ярів повіяв -

Чад смертних вогнищ , тіл димучих згар...

Дивився Київ, гнівнолиций Київ,

Як в полум'ї метався Бабин Яр.

За пломінь цей не може буть покути,

За погар цей нема ще міри мсти.

Будь проклят той, хто звабиться забути!

Будь проклят той, хто скаже нам - «прости»!

Микола БАЖАН

1943
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29.09.2021 21:45 Ответить
ГЕРЦОГ - ОБРЕЗАННЫЙ ))))))))))))))
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29.09.2021 23:06 Ответить
хорошо. правильно.
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30.09.2021 13:40 Ответить
 
 