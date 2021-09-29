Президент Ізраїлю Герцог відвідає Україну 5-7 жовтня
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог здійснить свій перший державний візит в Україну 5-7 жовтня 2021 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Під час державного візиту в Україну, президент Герцог виступить на заходах, присвячених 80-й річниці вбивств у Бабиному Яру, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, виступить перед Верховною Радою і зустрінеться з представниками української єврейської громади. Візит відбудеться 5-7 жовтня 2021 року", - повідомили в посольстві Ізраїлю.
Вранці у вівторок, 5 жовтня Герцог прилетить в Україну, де розпочне свій візит, поклавши вінок до могили Невідомого солдата в Києві, а потім відправиться на офіційний прийом до Маріїнського палацу, який розпочнеться з почесної варти. Пізніше він зустрінеться з президентом Зеленським. Після зустрічі відбудеться спільна заява для преси. Увечері президент Зеленський прийме президента Герцога на державній вечері.
Вранці в середу президент Ізраїлю виступить зі зверненням до Верховної Ради. Того самого дня Герцог візьме участь у заході з місцевою єврейською общиною та зустрінеться з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, який також візьме участь у церемонії вшанування пам'яті Бабиного Яру. Герцог також виступить із промовою на офіційній церемонії пам'яті, присвяченій 80-м роковинам убивств у Бабиному Яру.
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тисячі філістімлян і у мертвих відрізав країню плоть во славу вашого боха. Багато таких історій, а доречі більшовики-євреї керуючи геноцидом українців, доводили останніх до канібалізму, а євреї-лихварі міняли хліб за золото селянам-українцям. Держава Ізраїль не признає Голодомор геноцидом, а Холокост - це свята, весь світ плаче. Отакі стандарти в світі
а по еврейским понятиям обрезание это право на допуск к еврейским деньгам..так что там своих пинками выгоняют...
и де тот Нетаньяху?
Вы- идиоты.
Жители страны дураков.
Руді провалля, глинища зелені,
Завалений зотлілим сміттям рів.
Жахаючись, вривається в легені
Зловіщий вітер ржавих пустирів.
Не бліднути, не скніти не здригатись -
Стоять, як суд! Як войовник, стоять!
Замало клятв, щоб ними присягатись,
Щоб проклинати - не стає проклять.
Звичайний яр, брудний і неохайний,
Тремтляві віти двох блідих осик.
Ні, це не тиша! Незгасимий крик,
Ста тисяч серць предсмертний крик одчайний.
********** попіл спалених кісток.
Людського лоба тріснутий шматок.
Розпались яру здвигнуті укоси.
Позвуть із ями золотисті коси -
В землі не скрилось, тліном не взялось
Витке і ніжне золото волось.
Блищить на мокрій твані крутоярів
Розбите скло старечих окулярів,
І дотліває, кинутий на бік,
Закровлений дитячий черевик.
Зарито в землю, втоптано у глину
Жахливий слід стотисячного тліну;
Слизький і жирний замісився ґлей
Розкришеними рештками людей.
Це тут ревіли вогнища багрові,
Це тут шкварчали нафти ручаї,
І в трупах жадно рились палії,
Шукаючи скарбів на мертвякові.
Тяжкий, гнітучий і нестерпний дим
Підносився над моторошним яром.
Він дихав смертю, він душив кошмаром,
Вповзав в доми страховищем глухим.
Багрово-чорні сполохи блукали
По занімілій від жаху землі,
Кривавили злим відблиском квартали,
Бруднили жител київських шпилі.
І бачив люд з своїх скорботних сховищ,
Як за вінцем кирилівських будов,
За тополями дальніми кладовищ
Горіла страшно їхня плоть і кров.
Могильний вітер з тих ярів повіяв -
Чад смертних вогнищ , тіл димучих згар...
Дивився Київ, гнівнолиций Київ,
Як в полум'ї метався Бабин Яр.
За пломінь цей не може буть покути,
За погар цей нема ще міри мсти.
Будь проклят той, хто звабиться забути!
Будь проклят той, хто скаже нам - «прости»!
Микола БАЖАН
1943