Президент Ізраїлю Герцог відвідає Україну 5-7 жовтня

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог здійснить свій перший державний візит в Україну 5-7 жовтня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Під час державного візиту в Україну, президент Герцог виступить на заходах, присвячених 80-й річниці вбивств у Бабиному Яру, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, виступить перед Верховною Радою і зустрінеться з представниками української єврейської громади. Візит відбудеться 5-7 жовтня 2021 року", - повідомили в посольстві Ізраїлю.

Вранці у вівторок, 5 жовтня Герцог прилетить в Україну, де розпочне свій візит, поклавши вінок до могили Невідомого солдата в Києві, а потім відправиться на офіційний прийом до Маріїнського палацу, який розпочнеться з почесної варти. Пізніше він зустрінеться з президентом Зеленським. Після зустрічі відбудеться спільна заява для преси. Увечері президент Зеленський прийме президента Герцога на державній вечері.

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Вранці в середу президент Ізраїлю виступить зі зверненням до Верховної Ради. Того самого дня Герцог візьме участь у заході з місцевою єврейською общиною та зустрінеться з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, який також візьме участь у церемонії вшанування пам'яті Бабиного Яру. Герцог також виступить із промовою на офіційній церемонії пам'яті, присвяченій 80-м роковинам убивств у Бабиному Яру.