Мэр Запорожья Буряк уходит в отставку
Владимир Буряк покидает пост по состоянию здоровья. Из политики он уходить не собирается.
Об этом запорожский городской голова сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований", - написал Буряк.
Он подчеркнул, что не собирается ни уезжать из города, ни покидать политику.
"Партия Владимира Буряка "Единение" продолжает начатое, и я лично буду активно участвовать в развитии партии и родного города", - пообещал мэр.
Буряк принял присягу городского головы 25 ноября 2015 года. На второй срок он был избран мэром Запорожья 25 октября 2020 года.
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Это ж как нужно было где-то свои роги вмочить?
))))) чомусь щойно уявив картину: сидить у камері злодійкуватий татупед, перед ним лежить чоміндан із небезпечними інструментами, а із колонок його нещадно чавить Silencer, альбом https://ru.wikipedia.org/wiki/Death_%E2%80%93_Pierce_Me Death - Pierce Me . Варіанти два: або позитивний ефект... або вколотить у голову комплект цвяхів, а потім задушиться власними кишками...
Мэр Запорожья Буряк уходит в отставку..."
Його не у відставку, а на цукровий завод потрібно відправити, там де бурякам і місце😜
Хоч одне місто вони покращили чи тільки сидять бабло відмивають?