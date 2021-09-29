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Мэр Запорожья Буряк уходит в отставку

Мэр Запорожья Буряк уходит в отставку

Владимир Буряк покидает пост по состоянию здоровья. Из политики он уходить не собирается.

Об этом запорожский городской голова сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований", - написал Буряк.

Он подчеркнул, что не собирается ни уезжать из города, ни покидать политику.

"Партия Владимира Буряка "Единение" продолжает начатое, и я лично буду активно участвовать в развитии партии и родного города", - пообещал мэр.

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Буряк принял присягу городского головы 25 ноября 2015 года. На второй срок он был избран мэром Запорожья 25 октября 2020 года.

Автор: 

Буряк Владимир (37) Запорожье (2649) мэр (1648) отставка (3153)


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Топ комментарии
+20
Рыги превратили Запорожье в помойку. Дорог нет, благоустройства никакого. По сравнению с тем же Мелитополем, Запорожье вонючая, захолустная дыра, с полностью убитыми дорогами и разрушенной инфраструктурой
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29.09.2021 20:03
+14
Да-да-да... какая-то странная отставка... такое местечко тепленькое и- отставка, по собственному желанию... бывает же...
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29.09.2021 19:50
+11
Не хоче повторити долю мера Кривого Павлова... В того також були проблеми зі здоров'ям...
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29.09.2021 19:48
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Владимир Буряк покидает пост по состоянию здоровья. Из политики он уходить не собирается.

Это ж как нужно было где-то свои роги вмочить?
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29.09.2021 19:39 Ответить
Що чуваче менеджмент Рента замордував?
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29.09.2021 19:39 Ответить
Пшел вон, нарцисс.
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29.09.2021 19:42 Ответить
Не хоче повторити долю мера Кривого Павлова... В того також були проблеми зі здоров'ям...
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29.09.2021 19:48 Ответить
Да-да-да... какая-то странная отставка... такое местечко тепленькое и- отставка, по собственному желанию... бывает же...
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29.09.2021 19:50 Ответить
Ничего странного. Для Запорожских мэров вполне типичная ситуация. Только у Сина с горем пополам получилось досидеть (и чуть не сесть) до конца каденции.
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29.09.2021 21:10 Ответить
Гостре отруєння важкими металами...
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29.09.2021 19:59 Ответить
Щойно мою голову відвідала абсолютно дика ідея: злодійкуватим чиновникам та іншим дурнуватим покемонам-депутатам проходити примусову терапію... "важким металом". Є шанс, що така шокотерапія коли не приведе поцієнта до тями, то хоч на якийсь час вгамує .
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29.09.2021 20:07 Ответить
Адже цікава ідея!
))))) чомусь щойно уявив картину: сидить у камері злодійкуватий татупед, перед ним лежить чоміндан із небезпечними інструментами, а із колонок його нещадно чавить Silencer, альбом https://ru.wikipedia.org/wiki/Death_%E2%80%93_Pierce_Me Death - Pierce Me . Варіанти два: або позитивний ефект... або вколотить у голову комплект цвяхів, а потім задушиться власними кишками...
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29.09.2021 21:59 Ответить
Власне, приблизно таку ж картинку уявив і я. Тільки саундрек дещо відрізнявся: нагадалися "дідусі" Cannibal Corpse.
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29.09.2021 22:29 Ответить
Німці Bethlehem або шведи Shining теж дадуть "життєдайний" ефект...
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30.09.2021 11:01 Ответить
Ну... на світі існує чимало колективів, чию творчість можна успішно застосувати для такої терапії.
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30.09.2021 11:31 Ответить
П.С. Навіть як не складеться з жодним із наведених варіантів, лишається ще один: йому лячно буде піти навіть до вбиральні. Бо всяке часом трапляється:
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29.09.2021 22:36 Ответить
П.П.С. Ефект буде позитивним у всіх згаданих Вами випадках.
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30.09.2021 11:29 Ответить
Здоровья нету но политиком может быть
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29.09.2021 19:49 Ответить
вообще прецедент конечно неплохой... обычно политики сами не уходят... кернес в пример, баба юля, бойки, ефремовы, и куча новых, успевших подна....доесть клоунов....
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29.09.2021 19:49 Ответить
А этот точно сам?
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29.09.2021 19:53 Ответить
Нет, ясен пень. Ему дедлайн установили еще пару месяцев назад.
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29.09.2021 20:02 Ответить
Буряк йде у відставку...
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29.09.2021 19:57 Ответить
не впорався...
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29.09.2021 19:57 Ответить
Рыги превратили Запорожье в помойку. Дорог нет, благоустройства никакого. По сравнению с тем же Мелитополем, Запорожье вонючая, захолустная дыра, с полностью убитыми дорогами и разрушенной инфраструктурой
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29.09.2021 20:03 Ответить
Совсем не жаль, инертное тело... давно пора.
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29.09.2021 20:44 Ответить
"
Мэр Запорожья Буряк уходит в отставку..."

Його не у відставку, а на цукровий завод потрібно відправити, там де бурякам і місце😜
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29.09.2021 20:12 Ответить
Або й відразу до Жомової Ями.
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29.09.2021 22:31 Ответить
Слава богу, не застрелился.
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29.09.2021 20:14 Ответить
Самый высокооплачиваемый мэр в Украине(официально-127 000 грн одной зарплаты,если шо...)и-отставка
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29.09.2021 20:31 Ответить
Нищеброд))) У нас головы сельсоветов больше получали)))
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29.09.2021 20:45 Ответить
а от какой партии он шел на выборы? просто интересно?
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29.09.2021 20:42 Ответить
От кАзлов промоскальских....
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29.09.2021 20:46 Ответить
дякую)
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29.09.2021 20:59 Ответить
А прочитать статью?)
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29.09.2021 20:46 Ответить
статья прочитана. об этой местечковой партии ничего не знаю. отсюда и возник вопрос)
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29.09.2021 20:57 Ответить
Ахметовский. Потом демонстративно бил горшки.
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29.09.2021 21:11 Ответить
спасибо)
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29.09.2021 21:27 Ответить
Так на МЕСТНЫХ выборах такие "местечковые" партии и играли))) За такими партиями в основном прячутся бывшие рыги))) Немного гугла и результат))) "Кандидат у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народні депутати від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Опозиційний блок» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах 2019 року , № 8 у списку. Безпартійний"
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29.09.2021 21:16 Ответить
спасибо. идея была спросить именно у людей а не в гугле)))
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29.09.2021 21:31 Ответить
всі ті мери дебіли.
Хоч одне місто вони покращили чи тільки сидять бабло відмивають?
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29.09.2021 20:45 Ответить
А хіба політика добавить здоров*я? Та і навіщо хворі політики, їх і так вистачає, в тому числі і невилікованих.
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29.09.2021 20:55 Ответить
Схоже,що він щось знає.. Можливо не хоче бути причетним до держзради…
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29.09.2021 21:25 Ответить
Казну с собой забирает?
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30.09.2021 03:42 Ответить
С привкусом металла во рту долго не намерствуешь.
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30.09.2021 06:08 Ответить
Самый бездарный и самый мерзкий мэр города.
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30.09.2021 06:57 Ответить
 
 