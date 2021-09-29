Мэр Запорожья Буряк уходит в отставку..."

Владимир Буряк покидает пост по состоянию здоровья. Из политики он уходить не собирается.

Об этом запорожский городской голова сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований", - написал Буряк.

Он подчеркнул, что не собирается ни уезжать из города, ни покидать политику.

"Партия Владимира Буряка "Единение" продолжает начатое, и я лично буду активно участвовать в развитии партии и родного города", - пообещал мэр.

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Буряк принял присягу городского головы 25 ноября 2015 года. На второй срок он был избран мэром Запорожья 25 октября 2020 года.