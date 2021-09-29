Мер Запоріжжя Буряк іде у відставку
Володимир Буряк залишає посаду через стан здоров'я. З політики він іти не збирається.
Про це запорізький міський голова повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ви знаєте, що я був на лікарняному і проходив обстеження. З огляду на те, що я тричі був на операційному столі, лікарі рекомендують мені поберегти здоров'я, оскільки попереду ще кілька обстежень", - написав Буряк.
Він підкреслив, що не збирається ні виїжджати з міста, ні залишати політику.
"Партія Володимира Буряка "Єднання" продовжує розпочате, і я особисто братиму активну участь у розвитку партії і рідного міста", - пообіцяв мер.
Буряк склав присягу міського голови 25 листопада 2015 року. На другий термін його було обрано мером Запоріжжя 25 жовтня 2020 року.
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Это ж как нужно было где-то свои роги вмочить?
))))) чомусь щойно уявив картину: сидить у камері злодійкуватий татупед, перед ним лежить чоміндан із небезпечними інструментами, а із колонок його нещадно чавить Silencer, альбом https://ru.wikipedia.org/wiki/Death_%E2%80%93_Pierce_Me Death - Pierce Me . Варіанти два: або позитивний ефект... або вколотить у голову комплект цвяхів, а потім задушиться власними кишками...
Мэр Запорожья Буряк уходит в отставку..."
Його не у відставку, а на цукровий завод потрібно відправити, там де бурякам і місце😜
Хоч одне місто вони покращили чи тільки сидять бабло відмивають?