Мер Запоріжжя Буряк іде у відставку

Володимир Буряк залишає посаду через стан здоров'я. З політики він іти не збирається.

Про це запорізький міський голова повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, що я був на лікарняному і проходив обстеження. З огляду на те, що я тричі був на операційному столі, лікарі рекомендують мені поберегти здоров'я, оскільки попереду ще кілька обстежень", - написав Буряк.

Він підкреслив, що не збирається ні виїжджати з міста, ні залишати політику.

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"Партія Володимира Буряка "Єднання" продовжує розпочате, і я особисто братиму активну участь у розвитку партії і рідного міста", - пообіцяв мер.

Буряк склав присягу міського голови 25 листопада 2015 року. На другий термін його було обрано мером Запоріжжя 25 жовтня 2020 року.