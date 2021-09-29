В Киеве презентовали отчеты о пытках в "ЛДНР"
В Киеве состоялась презентация двух отчетов, подготовленных европейскими политиками о пытках на оккупированных РФ территориях.
Организаторами события являются ОО "Группа содействия развитию Интермариума" и Военное братство непокоренных, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщают организаторы, отчет "Russian war crimes in Eastern Ukraine in 2014" Малгожаты Гошевской был передан Международному уголовному суду, что позволило внести в санкционные списки ЕС ключевых лиц, причастных к военным преступлениям в Донбассе и в Крыму. Отчет "Изоляция. Голоса из подвала "Анны Фотыги был представлен в Европарламенте.
В презентации приняли участие международные эксперты, родственники пленных и бывшие пленные, а также ветераны российско-украинской войны, в частности экс-командир полка "Азов" Максим Жорин, экс-командир спецроты "Восток" Сергей Тамарин, ученый и бывший узник "ЛДНР "Игорь Козловский, ветеран и бывший пленник Евгений Чуднецов и другие.
По словам жены пленного Татьяны Матюшенко, узники "ЛДНР" переживают постоянные пытки и содержатся в нечеловеческих условиях, однако до сих Международный Комитет Красного Креста помогает только представителям оккупационной власти, а не их пленникам. "Красный Крест не настаивает на допуске к пленным. Мы видим, как гуманитарная помощь течет рекой в "ДНР", но, к сожалению, даже ложки сахара не попадает нашим родным ... Мы встречались неоднократно с представителями Красного Креста. Что мы слышим? Нам каждый раз говорят "к сожалению ...". Поэтому мы вынуждены обращаться к СМИ для того, чтобы поднимать эту тему, выносить ее на более высокий уровень для того, чтобы заставить посетить наших родных, понять, в каком состоянии они находятся и оказывать им ежемесячную помощь ", - рассказала Матюшенко.
Несколько раз участники поднимали вопрос ответственности за преступления, совершенные на оккупированных территориях и за сотрудничество с оккупантами. В частности, Максим Жорин рассказал о Законопроекте о противодействии коллаборационизму, который был зарегистрирован в ВРУ еще в феврале этого года. По его словам, необходимо не только фиксировать преступления, но и определить действенные механизмы для установления ответственности за их совершение. Ведь из-за того, что виновные не несут за них ответственность - преступники продолжают заниматься тем же.
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Скрывают информацию с 2014, что бы не было лютой ненависти к врагу, к рф.
Разве они сообщают об этом:
В феврале 2018 остановилось сердце патриота Украины Александра Хомченко родом из Донецка.
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел."
"Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор."
- Издевались над вами русские или местные?
- И русские, так называемые ихтамнеты, и всякие. В Луганске есть улица Крымская - там размещался сводный батальон: Абхазия, Осетия, крымчане… Корнет ими командовал. Приезжали курсанты ФСБ из Воронежа и Ростова - тренировались на нас. Оттачивали, так сказать, мастерство. Неделю одни, неделю другие. Воронежские два-три раза в неделю били, ростовские могли каждый день. Зависело от группы.
20 зубов мне выбили - после обмена импланты ставил, благодаря американской программе помощи. Каждый что хотел, то творил. Кто на что горазд. Самого жуткого садиста называли Мясник. Типа "мы еще не издеваемся - вот сейчас Мясника позовем, тогда тебе точно труба".
- Что он делал, этот Мясник? - Резал. И наблюдал, как человек мучится
…все время смотрю на вашу левую руку…
- …только два целых пальца? Ну, большой - это дверью отдавили, железной. А мочки или пучки - как правильно называется? - резали ножом.
- Женщин в "МГБ" тоже держали?
- Им было еще хуже. Били так же, как мужиков, а потом насиловали - толпами.
Эксклюзивное интервью с разведчиком Иваном Деевым
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов-автономий, ради погибших.
НЕТ особых статусов-автономий, ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ
есть бесчинствующая банда путинских вооруженых головорезов , сочувствующих и помогающих им военных преступников, бывших граждан Украины
все они подлежат за содеянное либо полному уничтожению, либо изгнанию с территории Украины, либо пожизненному заключению, без всякой жалости и альтернатив ...
лишь потому чтобы не дать Украине спокойно развиваться, и чтоб до них не добрались, не смогли подступиться к ним, кремлёвские нацисты подпитывают их ненависть пропагандой, танками, пушками, патронами и снарядами.
не нужно постоянно брать в кавычки названия этих банд, потому что тогда они начинают считать что если этой аббревиатурой пользуются то их названия узаконили чуть ли не юридически, т.е. они обрели некий статус, в котором желают существовать и дальше на территории Украины.