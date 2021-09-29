В Киеве презентовали отчеты о пытках в "ЛДНР"

В Киеве состоялась презентация двух отчетов, подготовленных европейскими политиками о пытках на оккупированных РФ территориях.

Организаторами события являются ОО "Группа содействия развитию Интермариума" и Военное братство непокоренных, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщают организаторы, отчет "Russian war crimes in Eastern Ukraine in 2014" Малгожаты Гошевской был передан Международному уголовному суду, что позволило внести в санкционные списки ЕС ключевых лиц, причастных к военным преступлениям в Донбассе и в Крыму. Отчет "Изоляция. Голоса из подвала "Анны Фотыги был представлен в Европарламенте.

В презентации приняли участие международные эксперты, родственники пленных и бывшие пленные, а также ветераны российско-украинской войны, в частности экс-командир полка "Азов" Максим Жорин, экс-командир спецроты "Восток" Сергей Тамарин, ученый и бывший узник "ЛДНР "Игорь Козловский, ветеран и бывший пленник Евгений Чуднецов и другие.

По словам жены пленного Татьяны Матюшенко, узники "ЛДНР" переживают постоянные пытки и содержатся в нечеловеческих условиях, однако до сих Международный Комитет Красного Креста помогает только представителям оккупационной власти, а не их пленникам. "Красный Крест не настаивает на допуске к пленным. Мы видим, как гуманитарная помощь течет рекой в ​​"ДНР", но, к сожалению, даже ложки сахара не попадает нашим родным ... Мы встречались неоднократно с представителями Красного Креста. Что мы слышим? Нам каждый раз говорят "к сожалению ...". Поэтому мы вынуждены обращаться к СМИ для того, чтобы поднимать эту тему, выносить ее на более высокий уровень для того, чтобы заставить посетить наших родных, понять, в каком состоянии они находятся и оказывать им ежемесячную помощь ", - рассказала Матюшенко.

Несколько раз участники поднимали вопрос ответственности за преступления, совершенные на оккупированных территориях и за сотрудничество с оккупантами. В частности, Максим Жорин рассказал о Законопроекте о противодействии коллаборационизму, который был зарегистрирован в ВРУ еще в феврале этого года. По его словам, необходимо не только фиксировать преступления, но и определить действенные механизмы для установления ответственности за их совершение. Ведь из-за того, что виновные не несут за них ответственность - преступники продолжают заниматься тем же.