У Києві презентували звіти щодо тортур у "ЛДНР"
У Києві відбулася презентація двох звітів, підготовлених європейськими політиками, стосовно тортур на окупованих РФ територіях.
Організаторами події є ГО "Група сприяння розбудові Інтермаріуму" та Військове братерство нескорених, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляють організатори, звіт "Russian war crimes in Eastern Ukraine in 2014" Малгожати Гошевської був переданий Міжнародному кримінальному суду, що дозволило внести в санкційні списки ЄС ключових осіб, причетних до воєнних злочинів на Донбасі та в Криму. Звіт "Ізоляція. Голоси з підвалу" Анни Фотиги був представлений у Європарламенті.
У презентації взяли участь міжнародні експерти, родичі полонених та колишні полонені, а також ветерани російсько-української війни, зокрема екс-командир полку "Азов" Максим Жорін, екс-командир спецроти "Схід" Сергій Тамарін, вчений та колишній в’язень "ЛДНР" Ігор Козловський, ветеран та колишній полонений Євген Чуднецов та інші.
За словами дружини полоненого Тетяни Матюшенко, в’язні "ЛДНР" переживають постійні тортури та утримуються в нелюдських умовах, проте до сьогодні Міжнародний Комітет Червоного Хреста допомагає лише представникам окупаційної влади, а не їхнім полоненим. "Червоний Хрест не наполягає на допуску до полонених. Ми бачимо, як гуманітарна допомога тече рікою в "ДНР", але, на жаль, навіть ложки цукру не потрапляє нашим рідним… Ми зустрічалися неодноразово з представниками Червоного Хреста. Що ми чуємо? Нам щоразу кажуть "на жаль...". Тому ми змушені звертатися до ЗМІ для того, щоб піднімати цю тему, виносити її на більш високий рівень для того, щоб змусити відвідати наших рідних, зрозуміти, в якому стані вони перебувають і надавати їм щомісячну допомогу", - розповіла Матюшенко.
Кілька разів учасники згадували питання відповідальності за злочини, скоєні на окупованих територіях та співпрацю з окупантами. Зокрема, Максим Жорін розповів про Законопроєкт про протидію із колабораціонізмом, який був зареєстрований у ВРУ ще в лютому цього року. За його словами, необхідно не лише фіксувати злочини, а й визначити дієві механізми для встановлення відповідальності за їх скоєння. Адже через те, що винні не несуть за них відповідальність – злочинці продовжують займатися тим же.
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Скрывают информацию с 2014, что бы не было лютой ненависти к врагу, к рф.
Разве они сообщают об этом:
В феврале 2018 остановилось сердце патриота Украины Александра Хомченко родом из Донецка.
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел."
"Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор."
- Издевались над вами русские или местные?
- И русские, так называемые ихтамнеты, и всякие. В Луганске есть улица Крымская - там размещался сводный батальон: Абхазия, Осетия, крымчане… Корнет ими командовал. Приезжали курсанты ФСБ из Воронежа и Ростова - тренировались на нас. Оттачивали, так сказать, мастерство. Неделю одни, неделю другие. Воронежские два-три раза в неделю били, ростовские могли каждый день. Зависело от группы.
20 зубов мне выбили - после обмена импланты ставил, благодаря американской программе помощи. Каждый что хотел, то творил. Кто на что горазд. Самого жуткого садиста называли Мясник. Типа "мы еще не издеваемся - вот сейчас Мясника позовем, тогда тебе точно труба".
- Что он делал, этот Мясник? - Резал. И наблюдал, как человек мучится
…все время смотрю на вашу левую руку…
- …только два целых пальца? Ну, большой - это дверью отдавили, железной. А мочки или пучки - как правильно называется? - резали ножом.
- Женщин в "МГБ" тоже держали?
- Им было еще хуже. Били так же, как мужиков, а потом насиловали - толпами.
Эксклюзивное интервью с разведчиком Иваном Деевым
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов-автономий, ради погибших.
НЕТ особых статусов-автономий, ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ
есть бесчинствующая банда путинских вооруженых головорезов , сочувствующих и помогающих им военных преступников, бывших граждан Украины
все они подлежат за содеянное либо полному уничтожению, либо изгнанию с территории Украины, либо пожизненному заключению, без всякой жалости и альтернатив ...
лишь потому чтобы не дать Украине спокойно развиваться, и чтоб до них не добрались, не смогли подступиться к ним, кремлёвские нацисты подпитывают их ненависть пропагандой, танками, пушками, патронами и снарядами.
не нужно постоянно брать в кавычки названия этих банд, потому что тогда они начинают считать что если этой аббревиатурой пользуются то их названия узаконили чуть ли не юридически, т.е. они обрели некий статус, в котором желают существовать и дальше на территории Украины.