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Сооснователя крупнейшей российской компании в сфере кибербезопасности Сачкова арестовали за госизмену

Сооснователя крупнейшей российской компании в сфере кибербезопасности Сачкова арестовали за госизмену

Илью Сачкова подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он отрицает обвинения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Сачков - основатель одной из крупнейших в мире компаний в сфере кибербезопасности Group-IB. Его подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой, которое нанесло "репутационный и национальный ущерб" России. Сачков вину не признает.

Накануне в офисе Group-IB в Москве прошли обыски, в среду обыски продолжились в офисе в Санкт-Петербурге.

Group-IB – одна из ведущих российских компаний в сфере компьютерной безопасности, она работает на рынке с 2003 года. Она борется с кибератаками, онлайн-мошенничеством, спамом и участвует в расследовании высокотехнологичных преступлений. Среди ее клиентов – крупнейшие российские банки, включая Сбербанк, Тинькофф-банк и Альфа-банк, и госкорпорация "Ростех", группа консультирует российские спецслужбы и Интерпол.

Читайте: ФСБ РФ забрасывает в Украину шпионов под видом беженцев из Беларуси, - Грозев

Международный офис Group-IB расположен в Сингапуре. Известно, что Сачков в последние годы большую часть времени проводил там. Компания готовилась к размещению акций на одной из зарубежных бирж. Однако предприниматель регулярно появляется на официальных мероприятиях в России, он участвует в экспертных комитетах при Госдуме, МИД, ОБСЕ и Совете Европы в области киберпреступности.

Дела о госизмене традиционно засекречены, в чем именно обвиняется Сачков — неизвестно. Компания выпустила заявление, что в любом случае уверена в его невиновности.

Автор: 

россия (95481) шпионаж (1385) государственная измена (1538)


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Топ комментарии
+29
Товарищ сталин!!! Произошла страшная ошибка!!!!
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29.09.2021 21:09
+20
"кибернетика - продажная девка империализма!"
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29.09.2021 21:10
+17
и это хорошо !
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29.09.2021 21:06
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и это хорошо !
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29.09.2021 21:06 Ответить
Надеюсь что сотрудничал с нашей разведкой.
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29.09.2021 21:08 Ответить
Здесь нет разведчиков.
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29.09.2021 21:14 Ответить
А я надеюсь, что фсб арестовали верного им человека, а наши "шпиены" продолжают работать и передавать нам ценную инфу.
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29.09.2021 21:23 Ответить
Товарищ сталин!!! Произошла страшная ошибка!!!!
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29.09.2021 21:09 Ответить
*чудовищная
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29.09.2021 22:38 Ответить
"кибернетика - продажная девка империализма!"
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29.09.2021 21:10 Ответить
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29.09.2021 21:45 Ответить
Вовремя предать (рашку) это не предать, а предвидеть (с)
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29.09.2021 21:11 Ответить
В 30-е годы мужик заполняет анкету и дошел до вопроса "как спите с женой?" Что писать? Напишешь "слева" - пришьют левый уклон. "Справа" - правый уклон. "Сверху" - возвышение над массами. "Снизу" - идешь на поводу у масс. Написал: "сплю отдельно, занимаюсь онанизмом". Ему дали 10 лет "за связь с кулаком и растрату семенного фонда". anekdotov.net
взяли его, за связь с кулаками, и разбазаривание семян!!!! это ждет каждого рюзьге патриота
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29.09.2021 21:26 Ответить
В совке опрашивают еврея. Проживали на оккупированной территории? Нет. Родственники за границей? Нет. Национальность? (со вздохом) Да....
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29.09.2021 21:29 Ответить
зато они как радовались, когда Крым, украли.... а теперь все дружно, поедут за Урал!
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29.09.2021 21:34 Ответить
спрашивают еврея
- как относитесь к советской власти?
- как к собственной жене!
-???
-немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую...
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29.09.2021 22:09 Ответить
Ибо не.уй.
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29.09.2021 21:12 Ответить
🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂У них это как правило делается в связи с будущим отьемом активов, бизнеса и собственности. То есть, когда бычок подрос, жирненький, хорошенький - его скушивают. 🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂
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29.09.2021 21:14 Ответить
это потому что все росияне - сцыкуны мамкины...
им надо брать пример с белорусов, например как вчера белоруский ITшник что б не сесть на 20 лет застрелил одного из полицейский прежде чем его убили... а этот сцыкло
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29.09.2021 21:17 Ответить
И что это изменило? гбшники будут осторожнее , лучше бы свалил вовремя
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29.09.2021 21:44 Ответить
Ща угадаю. Он в пользу Японии шпионил снюхавшись с троцкистами и бухаринцами.
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29.09.2021 21:17 Ответить
Нееее😁😁😁😁😁На Украину
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29.09.2021 23:21 Ответить
ПОЗДРАВЛЯЕМ конкурентов Group-IB... они следующие
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29.09.2021 21:18 Ответить
Гы. Полковника Касперского не посмеют.
Он - икона.
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29.09.2021 21:21 Ответить
А когда это их останавливало?)))
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29.09.2021 21:34 Ответить
Показательная порка для прокремлевских айтишников.
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29.09.2021 21:20 Ответить
Цей чел працював на владу і отримав нагороду.
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29.09.2021 21:20 Ответить
Германия заблокировала навечно 2 канала RT Маргариты Симоньян..... Это война....
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29.09.2021 21:21 Ответить
не Германия а Ютуб
но к сожалению не весь RT
а только немецкоязычную редакцию
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30.09.2021 07:19 Ответить
пусть радуется, что не застрелили как вчера итшника в Беларуси
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29.09.2021 21:22 Ответить
На Мавзолейном концлагере предателей не бывает....
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29.09.2021 21:24 Ответить
Продался китайцам, кацап. В Колымлаг на перевоспитание.
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29.09.2021 21:27 Ответить
"Это всё чудовищная ошибка,- сказал он. - Уверен, когда Владимир Владимирович узнает - он во всём разберётся."
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29.09.2021 21:29 Ответить
Насрати.
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29.09.2021 21:33 Ответить
ну не скажи, мелочь вроде а приятно.....
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29.09.2021 21:36 Ответить
Чем больше московитских кибергероев сгниет на ихней же зоне - тем лучше
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29.09.2021 21:36 Ответить
расеянин не сидевший на зоне - неправильный расеянин... это великая традиция настоящих расеян
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29.09.2021 21:36 Ответить
Хлопчик не розумів, що в ресурсній федерації будь-який бізнес з часом відіжмуть друзі *****.
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29.09.2021 21:42 Ответить
намітився Юкос №2?
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29.09.2021 21:46 Ответить
Ну, Юкос передали Ходорковскому в управление с условием возврата его государству, кроме навара, полученного за годы эксплуатации.
Ходорковский рамсы попутал и начал борзеть.
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29.09.2021 21:55 Ответить
Бий своїх, щоб чужі боялись.
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29.09.2021 21:47 Ответить
а зачем им кибербезопасность? если скоро у ватанов интернет будет по талонам......
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29.09.2021 21:50 Ответить
Сподіваюсь, що його розстріляють.
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29.09.2021 22:09 Ответить
помолимось разом !
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29.09.2021 22:34 Ответить
Чем больше сдадим, тем лучше😁😁😁😁
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29.09.2021 22:13 Ответить
Касперский хочет монополии.
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29.09.2021 22:28 Ответить
А ви думали могутні розвідки ЦРУ,Мосад.Ха!Дулю вам з маком.РОЗВІДКА СИНГАПУРА - оце сила!!!
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29.09.2021 22:41 Ответить
ПУТИН ЖЕ ЧЕРТ ТУПОЙ В КОМПЬЮТЕРАХ НЕ ШАРИТ !!! КОНЕЦ ВРЕМЕНИ ПРАВЛЕНИЯ ПУТИНА БЛИЗОК И ВСЁ ЧТО ОН НАВОРОВАЛ У ЕГО БЛИЗКИХ ЗАБЕРУТ ХАКЕРЫ !!!
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29.09.2021 23:03 Ответить
Он слишком много знает. И наверняка не понял как правильно торговать этим. Очередной расходный материал, об которого вытерли копыта. Наверняка ватник.
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29.09.2021 23:08 Ответить
жги кацапия!!!!! жги!!!!!! это только начало - больше треша!!!!!!!
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30.09.2021 01:02 Ответить
побажаємо йому щасливого магадану і радісної колими! ХАХАХАХАХАХАХА!!!!!1111111111
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30.09.2021 03:41 Ответить
Один из них был левым уклонистом, второй как оказалось не при чем....
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30.09.2021 08:14 Ответить
 
 