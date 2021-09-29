Сооснователя крупнейшей российской компании в сфере кибербезопасности Сачкова арестовали за госизмену
Илью Сачкова подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он отрицает обвинения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
Сачков - основатель одной из крупнейших в мире компаний в сфере кибербезопасности Group-IB. Его подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой, которое нанесло "репутационный и национальный ущерб" России. Сачков вину не признает.
Накануне в офисе Group-IB в Москве прошли обыски, в среду обыски продолжились в офисе в Санкт-Петербурге.
Group-IB – одна из ведущих российских компаний в сфере компьютерной безопасности, она работает на рынке с 2003 года. Она борется с кибератаками, онлайн-мошенничеством, спамом и участвует в расследовании высокотехнологичных преступлений. Среди ее клиентов – крупнейшие российские банки, включая Сбербанк, Тинькофф-банк и Альфа-банк, и госкорпорация "Ростех", группа консультирует российские спецслужбы и Интерпол.
Международный офис Group-IB расположен в Сингапуре. Известно, что Сачков в последние годы большую часть времени проводил там. Компания готовилась к размещению акций на одной из зарубежных бирж. Однако предприниматель регулярно появляется на официальных мероприятиях в России, он участвует в экспертных комитетах при Госдуме, МИД, ОБСЕ и Совете Европы в области киберпреступности.
Дела о госизмене традиционно засекречены, в чем именно обвиняется Сачков — неизвестно. Компания выпустила заявление, что в любом случае уверена в его невиновности.
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взяли его, за связь с кулаками, и разбазаривание семян!!!! это ждет каждого рюзьге патриота
- как относитесь к советской власти?
- как к собственной жене!
-???
-немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую...
им надо брать пример с белорусов, например как вчера белоруский ITшник что б не сесть на 20 лет застрелил одного из полицейский прежде чем его убили... а этот сцыкло
Он - икона.
но к сожалению не весь RT
а только немецкоязычную редакцию
Ходорковский рамсы попутал и начал борзеть.