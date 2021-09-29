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Новини
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Співзасновника найбільшої російської компанії у сфері кібербезпеки Сачкова заарештували за держзраду

Співзасновника найбільшої російської компанії у сфері кібербезпеки Сачкова заарештували за держзраду

Іллю Сачкова підозрюють у співпраці з іноземною розвідкою, йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Він заперечує звинувачення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Сачков - засновник однієї з найбільших у світі компаній у сфері кібербезпеки Group-IB. Його підозрюють у співпраці з іноземною розвідкою, яка заподіяла "репутаційних і національних збитків" Росії. Сачков провини не визнає.

Напередодні в офісі Group-IB у Москві пройшли обшуки, у середу обшуки продовжилися в офісі в Санкт-Петербурзі.

Group-IB - одна з провідних російських компаній у сфері комп'ютерної безпеки, вона працює на ринку з 2003 року. Вона бореться з кібератаками, онлайн-шахрайством, спамом і бере участь у розслідуванні високотехнологічних злочинів. Серед її клієнтів - найбільші російські банки, включно з Ощадбанком, Тінькофф-банком і Альфа-банком, і держкорпорацією "Ростех", група консультує російські спецслужби й Інтерпол.

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Міжнародний офіс Group-IB розташований у Сінгапурі. Відомо, що Сачков в останні роки більшу частину часу проводив там. Компанія готувалася до розміщення акцій на одній із зарубіжних бірж. Однак підприємець регулярно з'являється на офіційних заходах у Росії, він бере участь в експертних комітетах при Держдумі, МЗС, ОБСЄ та Раді Європи в цірині кіберзлочинності.

Справи про держзраду традиційно засекречено, в чому саме обвинувачується Сачков - невідомо. Компанія випустила заяву, що в будь-якому випадку впевнена в його невинуватості.

Автор: 

росія (65098) шпигунство (990) державна зрада (1684)


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Топ коментарі
+29
Товарищ сталин!!! Произошла страшная ошибка!!!!
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29.09.2021 21:09
+20
"кибернетика - продажная девка империализма!"
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29.09.2021 21:10
+17
и это хорошо !
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29.09.2021 21:06
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и это хорошо !
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29.09.2021 21:06 Відповісти
Надеюсь что сотрудничал с нашей разведкой.
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29.09.2021 21:08 Відповісти
Здесь нет разведчиков.
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29.09.2021 21:14 Відповісти
А я надеюсь, что фсб арестовали верного им человека, а наши "шпиены" продолжают работать и передавать нам ценную инфу.
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29.09.2021 21:23 Відповісти
Товарищ сталин!!! Произошла страшная ошибка!!!!
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29.09.2021 21:09 Відповісти
*чудовищная
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29.09.2021 22:38 Відповісти
"кибернетика - продажная девка империализма!"
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29.09.2021 21:10 Відповісти
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29.09.2021 21:45 Відповісти
Вовремя предать (рашку) это не предать, а предвидеть (с)
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29.09.2021 21:11 Відповісти
В 30-е годы мужик заполняет анкету и дошел до вопроса "как спите с женой?" Что писать? Напишешь "слева" - пришьют левый уклон. "Справа" - правый уклон. "Сверху" - возвышение над массами. "Снизу" - идешь на поводу у масс. Написал: "сплю отдельно, занимаюсь онанизмом". Ему дали 10 лет "за связь с кулаком и растрату семенного фонда". anekdotov.net
взяли его, за связь с кулаками, и разбазаривание семян!!!! это ждет каждого рюзьге патриота
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29.09.2021 21:26 Відповісти
В совке опрашивают еврея. Проживали на оккупированной территории? Нет. Родственники за границей? Нет. Национальность? (со вздохом) Да....
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29.09.2021 21:29 Відповісти
зато они как радовались, когда Крым, украли.... а теперь все дружно, поедут за Урал!
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29.09.2021 21:34 Відповісти
спрашивают еврея
- как относитесь к советской власти?
- как к собственной жене!
-???
-немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую...
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29.09.2021 22:09 Відповісти
Ибо не.уй.
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29.09.2021 21:12 Відповісти
🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂У них это как правило делается в связи с будущим отьемом активов, бизнеса и собственности. То есть, когда бычок подрос, жирненький, хорошенький - его скушивают. 🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂
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29.09.2021 21:14 Відповісти
это потому что все росияне - сцыкуны мамкины...
им надо брать пример с белорусов, например как вчера белоруский ITшник что б не сесть на 20 лет застрелил одного из полицейский прежде чем его убили... а этот сцыкло
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29.09.2021 21:17 Відповісти
И что это изменило? гбшники будут осторожнее , лучше бы свалил вовремя
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29.09.2021 21:44 Відповісти
Ща угадаю. Он в пользу Японии шпионил снюхавшись с троцкистами и бухаринцами.
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29.09.2021 21:17 Відповісти
Нееее😁😁😁😁😁На Украину
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29.09.2021 23:21 Відповісти
ПОЗДРАВЛЯЕМ конкурентов Group-IB... они следующие
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29.09.2021 21:18 Відповісти
Гы. Полковника Касперского не посмеют.
Он - икона.
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29.09.2021 21:21 Відповісти
А когда это их останавливало?)))
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29.09.2021 21:34 Відповісти
Показательная порка для прокремлевских айтишников.
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29.09.2021 21:20 Відповісти
Цей чел працював на владу і отримав нагороду.
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29.09.2021 21:20 Відповісти
Германия заблокировала навечно 2 канала RT Маргариты Симоньян..... Это война....
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29.09.2021 21:21 Відповісти
не Германия а Ютуб
но к сожалению не весь RT
а только немецкоязычную редакцию
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30.09.2021 07:19 Відповісти
пусть радуется, что не застрелили как вчера итшника в Беларуси
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29.09.2021 21:22 Відповісти
На Мавзолейном концлагере предателей не бывает....
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29.09.2021 21:24 Відповісти
Продался китайцам, кацап. В Колымлаг на перевоспитание.
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29.09.2021 21:27 Відповісти
"Это всё чудовищная ошибка,- сказал он. - Уверен, когда Владимир Владимирович узнает - он во всём разберётся."
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29.09.2021 21:29 Відповісти
Насрати.
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29.09.2021 21:33 Відповісти
ну не скажи, мелочь вроде а приятно.....
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29.09.2021 21:36 Відповісти
Чем больше московитских кибергероев сгниет на ихней же зоне - тем лучше
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29.09.2021 21:36 Відповісти
расеянин не сидевший на зоне - неправильный расеянин... это великая традиция настоящих расеян
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29.09.2021 21:36 Відповісти
Хлопчик не розумів, що в ресурсній федерації будь-який бізнес з часом відіжмуть друзі *****.
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29.09.2021 21:42 Відповісти
намітився Юкос №2?
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29.09.2021 21:46 Відповісти
Ну, Юкос передали Ходорковскому в управление с условием возврата его государству, кроме навара, полученного за годы эксплуатации.
Ходорковский рамсы попутал и начал борзеть.
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29.09.2021 21:55 Відповісти
Бий своїх, щоб чужі боялись.
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29.09.2021 21:47 Відповісти
а зачем им кибербезопасность? если скоро у ватанов интернет будет по талонам......
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29.09.2021 21:50 Відповісти
Сподіваюсь, що його розстріляють.
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29.09.2021 22:09 Відповісти
помолимось разом !
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29.09.2021 22:34 Відповісти
Чем больше сдадим, тем лучше😁😁😁😁
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29.09.2021 22:13 Відповісти
Касперский хочет монополии.
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29.09.2021 22:28 Відповісти
А ви думали могутні розвідки ЦРУ,Мосад.Ха!Дулю вам з маком.РОЗВІДКА СИНГАПУРА - оце сила!!!
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29.09.2021 22:41 Відповісти
ПУТИН ЖЕ ЧЕРТ ТУПОЙ В КОМПЬЮТЕРАХ НЕ ШАРИТ !!! КОНЕЦ ВРЕМЕНИ ПРАВЛЕНИЯ ПУТИНА БЛИЗОК И ВСЁ ЧТО ОН НАВОРОВАЛ У ЕГО БЛИЗКИХ ЗАБЕРУТ ХАКЕРЫ !!!
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29.09.2021 23:03 Відповісти
Он слишком много знает. И наверняка не понял как правильно торговать этим. Очередной расходный материал, об которого вытерли копыта. Наверняка ватник.
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29.09.2021 23:08 Відповісти
жги кацапия!!!!! жги!!!!!! это только начало - больше треша!!!!!!!
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30.09.2021 01:02 Відповісти
побажаємо йому щасливого магадану і радісної колими! ХАХАХАХАХАХАХА!!!!!1111111111
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30.09.2021 03:41 Відповісти
Один из них был левым уклонистом, второй как оказалось не при чем....
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30.09.2021 08:14 Відповісти
 
 