Співзасновника найбільшої російської компанії у сфері кібербезпеки Сачкова заарештували за держзраду

Іллю Сачкова підозрюють у співпраці з іноземною розвідкою, йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Він заперечує звинувачення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Сачков - засновник однієї з найбільших у світі компаній у сфері кібербезпеки Group-IB. Його підозрюють у співпраці з іноземною розвідкою, яка заподіяла "репутаційних і національних збитків" Росії. Сачков провини не визнає.

Напередодні в офісі Group-IB у Москві пройшли обшуки, у середу обшуки продовжилися в офісі в Санкт-Петербурзі.

Group-IB - одна з провідних російських компаній у сфері комп'ютерної безпеки, вона працює на ринку з 2003 року. Вона бореться з кібератаками, онлайн-шахрайством, спамом і бере участь у розслідуванні високотехнологічних злочинів. Серед її клієнтів - найбільші російські банки, включно з Ощадбанком, Тінькофф-банком і Альфа-банком, і держкорпорацією "Ростех", група консультує російські спецслужби й Інтерпол.

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Міжнародний офіс Group-IB розташований у Сінгапурі. Відомо, що Сачков в останні роки більшу частину часу проводив там. Компанія готувалася до розміщення акцій на одній із зарубіжних бірж. Однак підприємець регулярно з'являється на офіційних заходах у Росії, він бере участь в експертних комітетах при Держдумі, МЗС, ОБСЄ та Раді Європи в цірині кіберзлочинності.

Справи про держзраду традиційно засекречено, в чому саме обвинувачується Сачков - невідомо. Компанія випустила заяву, що в будь-якому випадку впевнена в його невинуватості.