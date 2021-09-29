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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине вакцинировано 72% работников системы образования, - Шкарлет

В Украине вакцинировано 72% работников системы образования, - Шкарлет

Министерство образования отмечает достаточно высокий темп вакцинации от COVID-19 учителей и других работников школ.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодня темпы вакцинации по школам достаточно высокие. Если в понедельник в Украине было 4669 школы, которые работали в удаленном режиме из-за того, что их работники не были вакцинированы, то уже во вторник это было 3300 школ, а сегодня (в среду - ред.) - 2505 школ, которые работают удаленно, потому, что их работники не имеет 70% вакцинации", - рассказал Шкарлет журналистам.

По словам министра, в настоящее время всего в Украине вакцинировано около 72% работников образования.

"Вакцинацией уже охвачены более 780 тыс. работников образования", - сказал он.

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При этом Шкарлет сообщил, что в интернатах вакцинированы около 80% детей, активно вакцинируются вузы разных форм собственности.

Автор: 

карантин (16729) прививка (191) школа (3013) учитель (496) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


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Очередная зелёная полуправда. Знакомая работает в ВУЗе, там постоянное давление на тех, кто не хочет вакцинироваться - угрозы увольнения, перестать платить зарплату, не подписать контракт и т.п. Вот показатели и растут.
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29.09.2021 22:59 Ответить
Лучшей вакцинацией для системы образования будет пинок под зад вору и плагиатору-шкарлету!
шкарлета в тюрьму!
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30.09.2021 00:02 Ответить
 
 