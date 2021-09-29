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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні вакциновано 72% працівників системи освіти, - Шкарлет

В Україні вакциновано 72% працівників системи освіти, - Шкарлет

Міністерство освіти наголошує на досить високому темпі вакцинації від COVID-19 вчителів та інших працівників шкіл.

Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні темпи вакцинації у школах досить високі. Якщо у понеділок в Україні було 4669 шкіл, які працювали у віддаленому режимі через те, що їхні працівники не були вакциновані, то вже у вівторок це було 3300 шкіл, а сьогодні (у середу) – ред.) – 2505 шкіл, які працюють віддалено, тому, що їхні працівники не мають 70% вакцинації", – розповів Шкарлет журналістам.

За словами міністра, наразі всього в Україні вакциновано близько 72% працівників освіти.

"Вакцинацією вже охоплено понад 780 тис. працівників освіти", - сказав він.

При цьому Шкарлет повідомив, що в інтернатах вакциновано близько 80% дітей, активно вакцинуються виші різних форм власності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчання за дистанційною формою не має впливати на зарплату вчителів, - Шкарлет

Автор: 

карантин (18172) щеплення (174) школа (2207) вчитель (395) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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Очередная зелёная полуправда. Знакомая работает в ВУЗе, там постоянное давление на тех, кто не хочет вакцинироваться - угрозы увольнения, перестать платить зарплату, не подписать контракт и т.п. Вот показатели и растут.
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29.09.2021 22:59 Відповісти
Лучшей вакцинацией для системы образования будет пинок под зад вору и плагиатору-шкарлету!
шкарлета в тюрьму!
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30.09.2021 00:02 Відповісти
 
 