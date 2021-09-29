В Україні вакциновано 72% працівників системи освіти, - Шкарлет
Міністерство освіти наголошує на досить високому темпі вакцинації від COVID-19 вчителів та інших працівників шкіл.
Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні темпи вакцинації у школах досить високі. Якщо у понеділок в Україні було 4669 шкіл, які працювали у віддаленому режимі через те, що їхні працівники не були вакциновані, то вже у вівторок це було 3300 шкіл, а сьогодні (у середу) – ред.) – 2505 шкіл, які працюють віддалено, тому, що їхні працівники не мають 70% вакцинації", – розповів Шкарлет журналістам.
За словами міністра, наразі всього в Україні вакциновано близько 72% працівників освіти.
"Вакцинацією вже охоплено понад 780 тис. працівників освіти", - сказав він.
При цьому Шкарлет повідомив, що в інтернатах вакциновано близько 80% дітей, активно вакцинуються виші різних форм власності.
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