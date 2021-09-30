Закон об олигархах повторно направят в Венецианскую комиссию, - Разумков

Закон об олигархах будет повторно направлен в Венецианскую комиссию после подписания президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в интервью "УП".

"Только будет подписан этот закон (о борьбе с олигархами. - Ред.) , он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении. Хотя это будет прецедентом, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения. Просто об этом не хотят говорить коллеги", - подчеркнул спикер Рады.

По словам Разумкова, президент Зеленский поддерживает инициативу обработки документа в Венецианской комиссии.

Как сообщалось, 23 сентября депутаты "Слуги народа" при поддержке близких к олигархам депутатских групп "За Будущее" и "Доверие" приняли проект закона во втором чтении.

24 сентября оказалось, что во время голосования были поддержаны две взаимоисключающие правки в части органа власти, который получит полномочия определять олигархов.

Голосование вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.

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