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Закон об олигархах повторно направят в Венецианскую комиссию, - Разумков

Закон об олигархах повторно направят в Венецианскую комиссию, - Разумков

Закон об олигархах будет повторно направлен в Венецианскую комиссию после подписания президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в интервью "УП".

"Только будет подписан этот закон (о борьбе с олигархами. - Ред.) , он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении. Хотя это будет прецедентом, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения. Просто об этом не хотят говорить коллеги", - подчеркнул спикер Рады.

По словам Разумкова, президент Зеленский поддерживает инициативу обработки документа в Венецианской комиссии.

Как сообщалось, 23 сентября депутаты "Слуги народа" при поддержке близких к олигархам депутатских групп "За Будущее" и "Доверие" приняли проект закона во втором чтении.
24 сентября оказалось, что во время голосования были поддержаны две взаимоисключающие правки в части органа власти, который получит полномочия определять олигархов.
Голосование вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.

Также читайте: Зеленский может ветировать законопроект об олигархах, - Разумков

Автор: 

Венецианская комиссия (423) Разумков Дмитрий (1520) Закон об олигархах (119)


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Не повторно закон направлять нужно, а поляну организовать Веницианской комиссии.
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30.09.2021 09:26 Ответить
Такой закон там не пройдёт.
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30.09.2021 09:27 Ответить
Разумок, ты еще свой кал в баночке отправь туда. Будет равнозначно той бумаге которую вы наголосовали.
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30.09.2021 09:27 Ответить
а краще в офіс Бені, Медведчука і Ахметова, бо Венеціанська комісія може дати тільки рекомендації, а вказівки на виконання дають якраз ці офіси і по рішенню олігархів буде працювати РНБО і президент.
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30.09.2021 09:32 Ответить
И когда уже избавятся от этого ломбардного барыги?Решил подарки от олигархов отработать.
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30.09.2021 09:37 Ответить
"ЗА" закон проголосували всі олігархічні партії. Слуга урода, за майбах- беня, ахметов, голос- пінчук.
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30.09.2021 10:29 Ответить
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30.09.2021 10:34 Ответить
А молодец!
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30.09.2021 11:35 Ответить
Значить, він вже підписав "невиправлений" - і заслав на Банкову ЄрЗе "роби що хочеш"
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30.09.2021 11:40 Ответить
 
 